Um buraco discreto na parede do fundo da geladeira, muitas vezes escondido atrás da gaveta de legumes, tem uma função essencial: escoar a água do degelo automático. Quando esse orifício de drenagem da geladeira entope com farelos ou sujeira, a água transborda para a gaveta em vez de evaporar na bandeja traseira. A limpeza é simples e pode ser feita em casa.

Por que a água se acumula na gaveta de legumes da geladeira?

A água que aparece no fundo da geladeira ou sob a gaveta de legumes não vem de um vazamento misterioso. Ela é resultado do processo de degelo automático, presente nos modelos Frost Free, sistema que impede o acúmulo de gelo no freezer por meio de ciclos de aquecimento e ventilação.

Durante esse ciclo, o gelo derretido escorre por um canal interno. Se o caminho estiver livre, a água chega até uma bandeja externa, perto do compressor, e evapora com o calor do motor. Se o canal entope, o líquido se acumula no fundo do aparelho e vaza para dentro.

O orifício secreto da sua geladeira esconde um perigo que gera vazamentos inesperados. Veja por que ele virou tendência e o que o torna único.

O que é o orifício de drenagem e para que ele serve?

O orifício de drenagem da geladeira é um pequeno furo localizado na parede traseira interna, geralmente acima ou atrás da gaveta de vegetais. Ele funciona como um escoadouro: conduz a água do degelo até a bandeja de evaporação, que fica sobre o compressor.

Os três pilares desse sistema são:

Quais são os sinais de que o dreno está entupido?

O entupimento raramente acontece de uma hora para outra. Ele se anuncia por sinais claros, como poças de água sob a gaveta de legumes, cheiro desagradável vindo do fundo do aparelho e manchas escuras próximas ao orifício.

Os principais indícios de que o orifício de drenagem da geladeira está obstruído são:

Água acumulada embaixo da gaveta de legumes.

Pequenas poças que voltam a aparecer após a limpeza.

Cheiro de mofo persistente mesmo com a geladeira limpa.

Vazamento de água para fora do aparelho.

Refrigeração mais fraca e ruídos de gotejamento.

Como limpar o orifício de drenagem da geladeira em casa?

A limpeza do dreno não exige ferramentas especiais. Basta desligar a geladeira da tomada, retirar a gaveta de legumes e localizar o furo na parede do fundo. Uma seringa sem agulha ou um bulbo de borracha ajudam a injetar água morna no canal.

Se a obstrução persistir, um canudo flexível ou um passa-fio podem desobstruir o caminho. Evite arame ou objetos pontiagudos, que podem riscar o plástico e danificar o dreno. Após a limpeza, jogue um pouco de água no orifício para confirmar que ela escoa normalmente.

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Quando o entupimento do dreno exige assistência técnica?

Se após a limpeza a água continuar acumulando, o problema pode ser mais grave. Um tampão de gelo no canal ou uma falha no aquecedor do dreno são causas que fogem do alcance doméstico. Nesses casos, um técnico especializado precisa avaliar o sistema.

A tabela abaixo resume os cenários e a melhor ação em cada um:

Situação Causa provável Ação recomendada Água acumula e escoa após limpeza Sujeira leve no canal Farelos, migalhas ou poeira Limpeza caseira resolve Água volta a acumular em poucos dias Obstrução recorrente Tampão de gelo ou resíduo profundo Descongelamento completo Dreno livre, mas água não evapora Falha na bandeja ou no aquecedor Defeito no sistema de degelo Assistência técnica

Como evitar que o orifício de drenagem volte a entupir?

A prevenção é mais simples do que a limpeza. Evite encostar embalagens de papel ou folhas de verduras diretamente na parede traseira da geladeira. Armazene alimentos abertos em recipientes herméticos para impedir que migalhas entrem no duto.

A manutenção preventiva do dreno preserva a eficiência do sistema de refrigeração e evita que a umidade comprometa componentes internos. Uma inspeção mensal do orifício de drenagem da geladeira já reduz bastante o risco de entupimento.