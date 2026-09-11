Já aqueceu um prato e viu uma parte ferver enquanto a outra ficava fria? O prato giratório do micro-ondas existe para evitar isso. Ele distribui a exposição às micro-ondas e torna o aquecimento mais uniforme. Fabricantes orientam não usar determinados modelos sem o prato corretamente encaixado, e ignorar essa regra pode comprometer o resultado e o próprio aparelho.

O que é o prato giratório do micro-ondas e para que ele serve?

O prato giratório é a base circular de vidro ou plástico que fica no fundo do micro-ondas. Ele gira durante o funcionamento, movimentando o alimento em relação às ondas eletromagnéticas que aquecem o interior do aparelho.

Esse movimento é essencial porque as micro-ondas não se distribuem de forma perfeitamente homogênea dentro da cavidade. Sem o giro, pontos específicos do alimento recebem mais energia e esquentam antes, enquanto outros permanecem frios.

Esse erro simples ao encaixar o prato do micro-ondas deixa parte da comida fria e sobrecarrega o aparelho. O motivo real vai surpreender você

Quais são os três principais benefícios do prato giratório?

A função do prato vai além de simplesmente girar. Ele atua diretamente na forma como o calor é distribuído e na qualidade final do alimento aquecido.

Os três pilares do prato giratório são:

Como garantir o encaixe correto do prato giratório?

O prato precisa estar apoiado no suporte giratório, que é a peça com rodízios ou o eixo central que fica abaixo dele. Um encaixe errado impede o giro e compromete o aquecimento.

Os passos para verificar o encaixe são:

Remova o prato e verifique se o suporte giratório está posicionado corretamente no centro do piso.

Confira se o anel de rodízios está encaixado no sulco do piso, sem estar torto ou deslocado.

Apoie o prato sobre o suporte, certificando-se de que ele está centralizado e nivelado.

Teste o giro com a porta fechada e o aparelho desligado, girando o prato com a mão.

Se o prato balançar ou raspar nas laterais, remova-o e reposicione o suporte.

O que acontece se o prato giratório não estiver corretamente encaixado?

Quando o prato não gira, o aquecimento se concentra em pontos fixos. O alimento pode queimar nas bordas enquanto o centro permanece gelado. Esse efeito é mais intenso em pratos maiores ou com formatos irregulares.

Além disso, órgãos de defesa do consumidor e fabricantes alertam que determinados modelos não devem ser usados sem o prato corretamente posicionado. O giro faz parte do projeto do aparelho, e a ausência dele pode danificar componentes internos ou reduzir a vida útil do micro-ondas.

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Comparação entre os tipos de prato giratório e seus sistemas de encaixe

Nem todos os micro-ondas usam o mesmo sistema de giro. Conhecer as diferenças ajuda a identificar o encaixe correto e a evitar problemas.

Tipo de prato Sistema de encaixe Verificação necessária Prato com anel de rodízios Suporte com rodas que desliza sobre o piso O anel se encaixa no sulco central do piso e o prato apoia sobre ele Conferir se o anel está no sulco e o prato centralizado Prato com eixo central Haste fixa que atravessa o prato O orifício central do prato se encaixa no eixo do aparelho Encaixe simples, mas exige alinhamento vertical Prato removível com trava Sistema com encaixes laterais Travas que prendem o prato ao suporte inferior Confirmar se as travas estão bem presas antes de ligar

O prato giratório é um componente essencial que não pode ser ignorado

O prato giratório não é um acessório opcional. Ele faz parte do sistema de aquecimento e garante que as micro-ondas atinjam o alimento de forma equilibrada.

Antes de ligar o aparelho, verifique se o prato está bem apoiado e centralizado. Esse cuidado simples evita alimentos mal aquecidos, economiza energia e prolonga a vida útil do micro-ondas.