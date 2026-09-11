Você programou o ciclo de autolimpeza do forno e deixou as grades dentro, certo? Esse é um erro comum que pode custar caro. Manuais de fornos com essa função orientam retirar as grades antes do processo. A temperatura elevada pode causar descoloração e fazer com que elas passem a deslizar com maior dificuldade. A grades do forno na autolimpeza é uma regra que muitos ignoram, mas que faz toda a diferença na durabilidade do aparelho.

Por que o ciclo de autolimpeza atinge temperaturas tão altas?

O ciclo de autolimpeza, também chamado de pirólise, eleva a temperatura interna do forno a patamares entre 400°C e 500°C por um período que pode durar de uma a três horas. Nessa faixa, os resíduos de comida e gordura acumulados nas paredes são carbonizados e reduzidos a cinzas, que depois podem ser facilmente removidas com um pano úmido.

Essa temperatura extrema é eficaz para limpar a cavidade interna, mas é agressiva demais para os acessórios. As grades, feitas de aço com revestimento cromado ou esmaltado, não foram projetadas para suportar esse calor por tempo prolongado sem sofrer alterações.

Esquecer acessórios dentro do eletrodoméstico durante a pirólise danifica permanentemente as peças sem você perceber

Quais são os três principais danos causados às grades durante a autolimpeza?

Deixar as grades dentro do forno durante o ciclo de pirólise compromete a funcionalidade e a aparência das peças. Os três danos mais comuns são:

Como fazer a manutenção correta das grades antes e depois do ciclo?

Retirar as grades antes de acionar a autolimpeza é a primeira medida. Depois, é preciso limpá-las separadamente, já que elas não são beneficiadas pelo ciclo de pirólise e podem acumular gordura que não foi carbonizada.

As recomendações para a manutenção das grades são:

Remova todas as grades, prateleiras e acessórios do forno antes de iniciar o ciclo de autolimpeza.

Lave as grades em água morna com detergente neutro, usando uma escova de cerdas macias.

Para gordura mais aderida, deixe de molho em água quente com bicarbonato de sódio por 30 minutos.

Seque bem antes de recolocar para evitar pontos de ferrugem.

Nunca use produtos abrasivos ou palha de aço, que riscam o revestimento.

O que dizem os manuais dos fabricantes sobre a autolimpeza?

Praticamente todos os manuais de fornos com função de autolimpeza trazem um aviso claro: retire as grades, as assadeiras e qualquer outro acessório antes de iniciar o ciclo. A orientação é repetida em letras maiúsculas ou destacada em negrito, justamente porque o dano causado é irreversível e não coberto pela garantia.

Alguns fabricantes vão além e recomendam também retirar os trilhos telescópicos, caso o forno possua esse sistema. Esses componentes têm mecanismos internos sensíveis que podem emperrar com o calor extremo, tornando o conserto caro e a substituição obrigatória.

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Comparação entre os tipos de acessórios e sua resistência ao calor

Nem todos os acessórios reagem da mesma forma à autolimpeza. A tabela abaixo mostra como cada peça se comporta no ciclo de pirólise.

Acessório Comportamento no ciclo de pirólise Ação recomendada Grades cromadas Padrão da maioria dos fornos Descoloração e perda de deslizamento Retirar antes do ciclo Trilhos telescópicos Sistema com rolamentos internos Emperramento dos mecanismos e deformação Retirar antes do ciclo Assadeiras e formas Alumínio ou aço esmaltado Empenamento e perda do revestimento antiaderente Retirar e lavar à parte

O que fazer se as grades já foram danificadas pela autolimpeza?

Se você já deixou as grades dentro do forno durante o ciclo e notou descoloração ou dificuldade de deslizamento, algumas medidas podem amenizar o problema. A descoloração é permanente, mas o deslizamento pode ser melhorado com uma leve lubrificação das laterais com óleo vegetal, aplicado com um pano.

Se as grades estiverem empenadas a ponto de não deslizar corretamente, a substituição é a única solução. Verifique no manual do fabricante o modelo correto das peças para fazer a troca. Evite forçar as grades danificadas, pois isso pode riscar o esmalte interno do forno e piorar o problema.

Retirar as grades antes da autolimpeza é um cuidado simples que preserva seu forno

A autolimpeza é uma função prática que poupa tempo e esforço, mas exige atenção aos detalhes. Retirar as grades, assadeiras e trilhos antes de acionar o ciclo é uma regra básica que protege os acessórios e mantém o forno em boas condições por muito mais tempo.

Antes de apertar o botão de autolimpeza, dê uma olhada dentro do forno e certifique-se de que nada além das paredes esmaltadas vai enfrentar aquela temperatura extrema. Esse gesto de dois minutos evita a compra de peças novas e mantém o forno funcionando bem por anos.