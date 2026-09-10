Aquela pequena tampa na parte inferior da sua lavadora frontal pode parecer insignificante, mas esconde um dos componentes mais importantes do eletrodoméstico. É ali que fica o filtro da bomba de drenagem, responsável por reter fios, moedas, botões e outros objetos que escapam do tambor. Quando esse filtro entope, a máquina para de drenar e centrifugar. A limpeza do filtro da lavadora é simples, rápida e evita dores de cabeça.
O que é a tampa inferior da lavadora frontal e para que serve?
Em diversos modelos de lavadoras frontais, a tampa inferior dá acesso à região da bomba de drenagem. A maioria dos fabricantes projeta seus equipamentos com um painel de serviço localizado na parte inferior frontal, geralmente no canto esquerdo ou direito. Abrir essa tampa revela o filtro, também chamado de “coletor de moedas” ou “filtro de fiapos”.
Esse filtro tem uma função clara: impedir que objetos pequenos e resíduos cheguem até a bomba de drenagem, onde poderiam causar danos irreversíveis. Os manuais dos fabricantes orientam que, quando a máquina apresenta dificuldades para drenar ou centrifugar, a primeira providência deve ser verificar essa área.
Quais são os três sinais de que o filtro da sua lavadora está entupido?
Antes de desmontar qualquer peça, é importante saber identificar os sintomas de um filtro obstruído. Muitas vezes, o problema é diagnosticado tarde, quando a máquina já exibe códigos de erro ou para completamente.
Os três alertas mais comuns são:
Como fazer a limpeza do filtro da lavadora passo a passo?
A maioria dos fabricantes disponibiliza manuais e vídeos que ensinam o procedimento corretamente. A limpeza é simples e não exige ferramentas especiais, apenas um pouco de paciência e alguns cuidados básicos.
O passo a passo recomendado inclui:
- Desligue a máquina da tomada e feche o registro de água para evitar acidentes.
- Coloque um pano e um recipiente raso no chão, abaixo da tampa de serviço, para recolher a água que vai escorrer.
- Abra a tampa inferior e localize a tampa redonda do filtro. Gire-a lentamente no sentido anti-horário para drenar a água residual.
- Com a água drenada, remova completamente o filtro e retire os objetos acumulados: moedas, botões, fios, grampos e fiapos.
- Lave o filtro com água morna e sabão, usando uma escovinha para remover resíduos mais firmes.
- Verifique se o impulsor da bomba gira livremente. Se estiver travado, pode haver um objeto preso mais fundo.
- Recoloque o filtro com cuidado, aperte no sentido horário e feche a tampa de serviço.
O que fazer se o filtro estiver limpo e a máquina ainda não drenar?
Nem sempre o problema está no filtro. Se mesmo após uma limpeza completa a máquina continuar com dificuldades para drenar ou centrifugar, outras causas podem estar envolvidas. Uma mangueira de drenagem torcida ou obstruída é um dos motivos mais frequentes.
Além disso, a bomba de drenagem pode ter seu motor queimado ou o impulsor travado por um objeto que escapou do filtro. Nesses casos, o reparo exige conhecimentos mais avançados e, muitas vezes, a substituição da peça. A recomendação é acionar a assistência técnica autorizada.
Comparação entre os principais modelos de lavadora e a localização do filtro
A posição do filtro varia conforme a marca e o modelo. Em alguns equipamentos, o acesso é facilitado por um painel inferior bem sinalizado. Em outros, pode ser necessário remover toda a base ou acessar o filtro por trás do equipamento.
|Modelo de lavadora
|Localização do filtro
|Dificuldade de acesso
|Modelos atuais com painel frontal Tampa de serviço destacável
|Canto inferior esquerdo ou direito, atrás da tampa
|Baixa
|Modelos com gaveta inferior Acesso por compartimento
|Gaveta inferior removível ou painel na base
|Média
|Modelos antigos ou compactos Sem painel de serviço dedicado
|Acesso apenas pela parte traseira ou removendo a carcaça
|Alta
A limpeza do filtro resolve o problema de drenagem na maioria dos casos?
Dados de assistência técnica mostram que o filtro entupido é responsável por cerca de 70% das falhas de drenagem em lavadoras frontais. Isso significa que, na grande maioria das vezes, uma limpeza simples e rápida é suficiente para restaurar o funcionamento normal do equipamento.
Especialistas recomendam que a verificação do filtro seja feita periodicamente, mesmo sem sintomas aparentes. A manutenção preventiva evita que objetos acumulados prejudiquem a bomba e prolonga a vida útil da máquina. Um hábito simples que pode economizar horas de espera por um técnico e custos com reparos desnecessários.
O cuidado com o filtro da lavadora é um gesto que protege seu equipamento
A tampa inferior da lavadora frontal não é apenas um detalhe estético. Ela dá acesso a um componente essencial para o bom funcionamento do eletrodoméstico. Manter o filtro da bomba de drenagem limpo é uma tarefa que qualquer pessoa pode fazer, desde que siga as orientações do fabricante.
Antes de chamar um técnico ou pensar em comprar uma máquina nova, abra a tampa, verifique o filtro e remova o que não deveria estar ali. Muitas vezes, a solução para o problema está bem ali, na parte inferior da sua lavadora, esperando por uma limpeza simples e rápida.