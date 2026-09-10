Aquela pequena tampa na parte inferior da sua lavadora frontal pode parecer insignificante, mas esconde um dos componentes mais importantes do eletrodoméstico. É ali que fica o filtro da bomba de drenagem, responsável por reter fios, moedas, botões e outros objetos que escapam do tambor. Quando esse filtro entope, a máquina para de drenar e centrifugar. A limpeza do filtro da lavadora é simples, rápida e evita dores de cabeça.

O que é a tampa inferior da lavadora frontal e para que serve?

Em diversos modelos de lavadoras frontais, a tampa inferior dá acesso à região da bomba de drenagem. A maioria dos fabricantes projeta seus equipamentos com um painel de serviço localizado na parte inferior frontal, geralmente no canto esquerdo ou direito. Abrir essa tampa revela o filtro, também chamado de “coletor de moedas” ou “filtro de fiapos”.

Esse filtro tem uma função clara: impedir que objetos pequenos e resíduos cheguem até a bomba de drenagem, onde poderiam causar danos irreversíveis. Os manuais dos fabricantes orientam que, quando a máquina apresenta dificuldades para drenar ou centrifugar, a primeira providência deve ser verificar essa área.

Esse pequeno detalhe na sua lavadora esconde um perigo silencioso que pode destruir o eletrodoméstico. Veja o que acontece se você ignorá-lo

Quais são os três sinais de que o filtro da sua lavadora está entupido?

Antes de desmontar qualquer peça, é importante saber identificar os sintomas de um filtro obstruído. Muitas vezes, o problema é diagnosticado tarde, quando a máquina já exibe códigos de erro ou para completamente.

Os três alertas mais comuns são:

Como fazer a limpeza do filtro da lavadora passo a passo?

A maioria dos fabricantes disponibiliza manuais e vídeos que ensinam o procedimento corretamente. A limpeza é simples e não exige ferramentas especiais, apenas um pouco de paciência e alguns cuidados básicos.

O passo a passo recomendado inclui:

Desligue a máquina da tomada e feche o registro de água para evitar acidentes.

Coloque um pano e um recipiente raso no chão, abaixo da tampa de serviço, para recolher a água que vai escorrer.

Abra a tampa inferior e localize a tampa redonda do filtro. Gire-a lentamente no sentido anti-horário para drenar a água residual.

Com a água drenada, remova completamente o filtro e retire os objetos acumulados: moedas, botões, fios, grampos e fiapos.

Lave o filtro com água morna e sabão, usando uma escovinha para remover resíduos mais firmes.

Verifique se o impulsor da bomba gira livremente. Se estiver travado, pode haver um objeto preso mais fundo.

Recoloque o filtro com cuidado, aperte no sentido horário e feche a tampa de serviço.

Esse pequeno detalhe na sua lavadora esconde um perigo silencioso que pode destruir o eletrodoméstico. Veja o que acontece se você ignorá-lo

O que fazer se o filtro estiver limpo e a máquina ainda não drenar?

Nem sempre o problema está no filtro. Se mesmo após uma limpeza completa a máquina continuar com dificuldades para drenar ou centrifugar, outras causas podem estar envolvidas. Uma mangueira de drenagem torcida ou obstruída é um dos motivos mais frequentes.

Além disso, a bomba de drenagem pode ter seu motor queimado ou o impulsor travado por um objeto que escapou do filtro. Nesses casos, o reparo exige conhecimentos mais avançados e, muitas vezes, a substituição da peça. A recomendação é acionar a assistência técnica autorizada.

Comparação entre os principais modelos de lavadora e a localização do filtro

A posição do filtro varia conforme a marca e o modelo. Em alguns equipamentos, o acesso é facilitado por um painel inferior bem sinalizado. Em outros, pode ser necessário remover toda a base ou acessar o filtro por trás do equipamento.

Modelo de lavadora Localização do filtro Dificuldade de acesso Modelos atuais com painel frontal Tampa de serviço destacável Canto inferior esquerdo ou direito, atrás da tampa Baixa Modelos com gaveta inferior Acesso por compartimento Gaveta inferior removível ou painel na base Média Modelos antigos ou compactos Sem painel de serviço dedicado Acesso apenas pela parte traseira ou removendo a carcaça Alta

A limpeza do filtro resolve o problema de drenagem na maioria dos casos?

Dados de assistência técnica mostram que o filtro entupido é responsável por cerca de 70% das falhas de drenagem em lavadoras frontais. Isso significa que, na grande maioria das vezes, uma limpeza simples e rápida é suficiente para restaurar o funcionamento normal do equipamento.

Especialistas recomendam que a verificação do filtro seja feita periodicamente, mesmo sem sintomas aparentes. A manutenção preventiva evita que objetos acumulados prejudiquem a bomba e prolonga a vida útil da máquina. Um hábito simples que pode economizar horas de espera por um técnico e custos com reparos desnecessários.

O cuidado com o filtro da lavadora é um gesto que protege seu equipamento

A tampa inferior da lavadora frontal não é apenas um detalhe estético. Ela dá acesso a um componente essencial para o bom funcionamento do eletrodoméstico. Manter o filtro da bomba de drenagem limpo é uma tarefa que qualquer pessoa pode fazer, desde que siga as orientações do fabricante.

Antes de chamar um técnico ou pensar em comprar uma máquina nova, abra a tampa, verifique o filtro e remova o que não deveria estar ali. Muitas vezes, a solução para o problema está bem ali, na parte inferior da sua lavadora, esperando por uma limpeza simples e rápida.