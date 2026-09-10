Planejar a instalação de 20 metros de calha no beiral da sua casa exige mais do que escolher o material. É preciso separar o custo instalação calha 20 metros em duas partes: os materiais (calha, suportes, emendas, bocais) e a mão de obra especializada. O valor total pode variar de R$ 900 a R$ 2.300, dependendo de fatores como inclinação do telhado, número de condutores, altura da cobertura e dificuldade de acesso.

Muitos cometem um erro grave ao contratar o serviço de calhas sem verificar os custos separados. O valor final pode assustar você

Quais são os materiais necessários para instalar 20 metros de calha?

O sistema de calhas vai além do perfil que você vê no beiral. Para 20 metros lineares, é preciso considerar a calha em si, os suportes de fixação (um a cada 65 cm, segundo a prática comum do mercado), as emendas, as cabeceiras, os bocais de saída e as vedações. Os condutores verticais e os rufos geralmente são orçados à parte.

O material mais comum no mercado brasileiro é o PVC, que custa entre R$ 600 e R$ 900 para 20 metros. Já as calhas de alumínio ou galvanizadas ficam na faixa de R$ 700 a R$ 1.200 para a mesma metragem.

Quais são os três fatores que mais influenciam o custo da mão de obra?

O valor da instalação não é fixo por metro. O profissional precisa avaliar as condições da obra para definir o preço, e três aspectos pesam mais nessa conta.

Os três pilares do custo da mão de obra são:

Como fica a separação entre material e mão de obra para 20 metros?

Para entender o orçamento, é essencial separar o que é custo de material do que é mão de obra. Uma referência comum no mercado mostra esse detalhamento para a calha de beiral semicircular em PVC de 125 mm.

Os valores de referência para 20 metros são:

Material (calha, suportes, emendas, cabeceiras, bocais e vedações): cerca de R$ 3.991.

Mão de obra com encargos: aproximadamente R$ 347.

Custo direto total (sem adicionais): R$ 4.338.

Com empreiteiro (20% a 30% de taxa de administração): o valor pode chegar a R$ 5.600.

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O que diz o vídeo sobre a instalação de calhas e grelhas?

Quem quer entender na prática como instalar calhas e grelhas vai curtir esse vídeo do canal especializado, que tem mais de 88 mil inscritos e 149 mil visualizações, onde é mostrado o passo a passo para fixar os perfis, encaixar as emendas e instalar as grelhas protetoras:

Comparação entre os principais tipos de calha para 20 metros de beiral

A escolha do material impacta diretamente o orçamento e a durabilidade do sistema. Cada tipo tem suas vantagens e um custo por metro que varia bastante.

Tipo de calha Custo do material (20 m) Durabilidade estimada PVC Leve e de fácil instalação R$ 600 a R$ 900 15 a 20 anos Alumínio Resistente à corrosão R$ 780 a R$ 1.200 20 a 30 anos Galvanizada / Zinco Tradicional e resistente R$ 700 a R$ 1.200 10 a 15 anos (com manutenção)

A instalação de calhas exige um profissional qualificado?

Sim. Um profissional experiente sabe calcular a inclinação correta, o número de suportes e a posição dos condutores para evitar transbordamentos e infiltrações. O serviço mal feito pode comprometer toda a fachada e gerar custos maiores com reparos.

O valor da mão de obra para instalação de calha nova gira em torno de R$ 40 a R$ 140 por metro linear, dependendo da região e da complexidade. Para 20 metros, isso representa de R$ 800 a R$ 2.800 apenas de serviço, sem contar os materiais.

Planejar o orçamento com separação clara entre material e mão de obra evita surpresas

Antes de contratar, peça um orçamento detalhado que discrimine o custo de cada item. Referências de mercado ajudam a entender o que está incluso no preço. Lembre-se de que condutores, rufos e a ligação à rede pluvial geralmente são cobrados à parte.

Com 20 metros de beiral, o investimento total pode variar de R$ 900 a mais de R$ 5.600. A diferença está no material escolhido, na região, na altura da obra e na quantidade de acessórios. Planejar com antecedência e separar os custos ajuda a fazer a melhor escolha para o seu bolso e para a durabilidade da sua casa.