Já percebeu que a máquina de lavar nova vem com alguns parafusos na parte traseira? Eles não são defeito nem fixação permanente. Os parafusos de transporte mantêm o conjunto interno imobilizado durante o deslocamento para evitar danos. A remoção dos parafusos de transporte é obrigatória antes do primeiro ciclo, pois essas peças restringem componentes projetados para se movimentar durante a lavagem e centrifugação.

O que são os parafusos de transporte e para que servem?

Os parafusos de transporte, também chamados de parafusos de fixação ou transit bolts, são peças metálicas instaladas na parte traseira da máquina de lavar. Eles travam o cesto e o conjunto de suspensão, impedindo que esses componentes se movam durante o transporte.

Esses parafusos protegem o amortecedor, as molas e o tambor contra impactos e vibrações excessivas durante o deslocamento. Porém, eles são projetados exclusivamente para o transporte. Uma vez instalada, a máquina precisa de liberdade de movimento para funcionar corretamente.

O segredo que os especialistas revelam sobre os parafusos de transporte e o impacto surpreendente no primeiro uso

Quais são os três riscos de ligar a máquina com os parafusos de transporte?

Muitas pessoas esquecem de remover os parafusos de transporte antes de ligar a máquina pela primeira vez. Esse esquecimento pode causar danos graves e irreversíveis ao aparelho, além de anular a garantia.

Os três maiores perigos são:

Como identificar e remover os parafusos de transporte passo a passo?

A remoção dos parafusos de transporte deve ser a primeira providência após a entrega da máquina, antes mesmo de ligá-la na tomada. O processo é simples e descrito no manual do proprietário.

Os passos para uma remoção segura são:

Leia o manual do usuário para identificar a quantidade e a localização exata dos parafusos de transporte.

Desligue a máquina da tomada e feche o registro de água, se já estiver conectado.

Afaste o aparelho da parede para ter acesso à parte traseira.

Localize os parafusos de transporte, geralmente em número de 3 ou 4, com arruelas e buchas de plástico.

Use uma chave inglesa ou soquete do tamanho adequado para desaparafusá-los no sentido anti-horário.

Remova completamente os parafusos e guarde-os em local seguro, pois podem ser necessários em futuras mudanças.

Coloque as tampas plásticas fornecidas pelo fabricante nos orifícios para evitar a entrada de poeira e insetos.

O segredo que os especialistas revelam sobre os parafusos de transporte e o impacto surpreendente no primeiro uso

O que fazer se os parafusos de transporte não forem removidos antes do primeiro uso?

Se você ligou a máquina e percebeu vibração anormal, barulho forte ou movimentação excessiva, pare imediatamente o ciclo. A máquina pode já ter sofrido danos, mas a interrupção precoce minimiza os prejuízos.

Desligue o aparelho, remova os parafusos de transporte seguindo o manual e teste novamente com um ciclo curto. Se o ruído ou a vibração persistirem, é recomendável acionar a assistência técnica autorizada para avaliar se houve danos permanentes. A garantia pode não cobrir reparos decorrentes dessa falha de instalação.

Comparação entre os principais modelos de máquina e a localização dos parafusos de transporte

A quantidade e a posição dos parafusos de transporte variam conforme o modelo e a marca da máquina. A tabela abaixo mostra as diferenças mais comuns entre os tipos de lavadora.

Tipo de máquina Quantidade de parafusos Localização típica Lavadora frontal Modelos de 9 a 12 kg 3 parafusos Parte traseira, dispostos em triângulo Lavadora de topo (carga superior) Modelos com cesto vertical 2 parafusos Parte traseira, lado a lado Lavadora e secadora Modelos de 2 em 1 4 parafusos Parte traseira, fixos em todos os cantos

Os parafusos de transporte devem ser guardados após a remoção?

A resposta é sim. Os parafusos de transporte devem ser guardados em um local seguro, junto com a chave e a arruela. Eles serão necessários caso você se mude ou precise transportar a máquina para outro local.

Sem os parafusos de transporte, o cesto e a suspensão ficam livres para se movimentar durante o deslocamento, o que pode causar danos graves ao tambor, ao motor e aos amortecedores. Muitos fabricantes não fornecem um kit de reposição, e a falta das peças pode inviabilizar um transporte seguro.

A remoção dos parafusos de transporte é um cuidado essencial para a vida útil da sua máquina

O primeiro passo ao receber uma máquina de lavar nova é ler o manual e remover os parafusos de transporte. Essa pequena ação, que leva menos de cinco minutos, é o cuidado mais importante para garantir o bom funcionamento do aparelho.

Não ignore os parafusos na parte traseira da sua máquina nova. Eles foram colocados para proteger o equipamento durante a viagem até sua casa, não para ficar lá. Remova-os antes de ligar a máquina, guarde-os para uma próxima mudança e aproveite a eficiência do seu novo eletrodoméstico sem sustos.