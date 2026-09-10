Você já notou que a louça não está saindo tão limpa ou que um cheiro estranho começa a surgir? O conjunto de filtros localizado na parte inferior de muitas lava-louças pode estar cheio de resíduos. A limpeza do filtro da lava-louças é uma tarefa simples, mas essencial, que remove restos de alimentos, gorduras e outros detritos que não devem continuar circulando pelo aparelho.

O que é o filtro da lava-louças e para que ele serve?

O filtro da lava-louças fica no fundo do compartimento de lavagem, geralmente abaixo do cesto inferior. Ele é composto por uma ou mais peças que retêm partículas sólidas de alimentos, como grãos de arroz, fios de carne, folhas de temperos e pequenos ossos, impedindo que esses resíduos cheguem à bomba de drenagem e aos bicos de lavagem.

Quando o filtro está limpo, a água circula livremente e a lavagem é eficiente. Por outro lado, um filtro entupido prejudica o desempenho, pode causar mau cheiro e até sobrecarregar o motor da bomba. Os manuais dos fabricantes orientam a remoção periódica da peça para remover o material acumulado conforme as instruções do manual do proprietário.

O segredo que os especialistas revelam sobre a limpeza do filtro da lava-louças e o impacto surpreendente na rotina

Quais são os três sinais de que o filtro da lava-louças precisa de limpeza?

Antes de desmontar qualquer peça, vale ficar atento a alguns sintomas que indicam que o filtro está acumulando resíduos além do normal. Muitas vezes, o problema é percebido apenas quando a lava-louças já apresenta falhas.

Os três alertas mais comuns são:

Como limpar o filtro da lava-louças passo a passo?

O procedimento de limpeza é simples e não exige ferramentas especiais. Cada fabricante pode ter orientações específicas para o seu modelo, mas o processo básico é bastante similar entre as marcas.

Os passos para uma limpeza eficiente são:

Desligue a lava-louças da tomada para garantir a segurança.

Retire o cesto inferior para ter acesso ao fundo do compartimento.

Localize o conjunto de filtros, geralmente uma peça circular com uma alça ou trava.

Gire o filtro no sentido anti-horário para destravá-lo e levante-o para removê-lo.

Separe as partes do filtro (filtro grosso, filtro fino e microfiltro) se o modelo permitir.

Lave todas as peças em água corrente com uma escova de cerdas macias e detergente neutro.

Remova todos os resíduos de alimentos e gorduras, prestando atenção aos cantos e furos.

Enxágue bem, seque as peças e recoloque o filtro no sentido horário até travar.

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O que diz o vídeo sobre a limpeza do filtro da lava-louças?

Quem quer entender na prática como fazer essa manutenção vai curtir esse vídeo do canal especializado, que tem mais de 320 mil visualizações, onde é mostrado o passo a passo para remover, limpar e reinstalar o filtro da lava-louças:

Comparação entre os tipos de filtro e a frequência de limpeza recomendada

Nem todos os modelos de lava-louças têm o mesmo sistema de filtragem. A frequência da limpeza também varia conforme o uso e o tipo de filtro. A tabela abaixo ajuda a entender as diferenças.

Tipo de sistema de filtro Características Frequência de limpeza Filtro único Modelos mais simples Uma peça que retém partículas grossas e finas A cada 15 dias Sistema com 3 filtros Modelos atuais de várias marcas Filtro grosso, filtro fino e microfiltro para retenção completa Mensal ou conforme necessidade Filtro autolimpante Modelos de alta gama Sistema que se limpa durante o ciclo de lavagem Apenas verificação periódica

Com que frequência devo limpar o filtro da lava-louças?

A frequência ideal depende do uso do aparelho. Para uma família que usa a lava-louças diariamente, a verificação do filtro a cada 2 ou 3 ciclos é recomendada. Em uso moderado, a limpeza mensal é suficiente.

Além da limpeza do filtro, vale a pena incluir na rotina a higienização das vedações da porta e a execução de um ciclo de limpeza com vinagre ou produtos específicos. Esses cuidados complementares mantêm a lava-louças livre de odores e prolongam sua vida útil.

A manutenção do filtro é um cuidado simples que garante a eficiência da sua lava-louças

O filtro da lava-louças é uma peça pequena, mas sua manutenção faz toda a diferença no desempenho do aparelho. Reservar alguns minutos a cada duas semanas para remover os resíduos acumulados evita entupimentos, mau cheiro e gastos com assistência técnica.

Antes de chamar um técnico ou pensar em substituir a máquina, verifique o estado do filtro. Muitas vezes, uma limpeza simples e rápida é tudo o que a sua lava-louças precisa para voltar a funcionar como nova.