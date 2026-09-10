Já percebeu sua geladeira gastando mais energia ou formando gelo em excesso? A borracha ao redor da porta pode ser a culpada. O teste da borracha da geladeira com uma simples folha de papel é recomendado por fabricantes para avaliar se a vedação ainda está funcionando. Se o papel sair sem resistência, a troca da peça pode ser necessária.

O que é a borracha de vedação da porta da geladeira e para que serve?

A borracha da porta, também chamada de gaxeta ou door gasket, é a peça responsável por manter o ar frio dentro do refrigerador. Ela cria uma barreira que limita a troca de ar com o ambiente, garantindo a eficiência do aparelho e a conservação dos alimentos.

Com o tempo, essa borracha pode ressecar, perder a elasticidade ou até rachar. Quando isso acontece, a vedação fica comprometida e o ar quente começa a entrar, forçando o motor a trabalhar mais e aumentando o consumo de energia.

Muitos cometem um erro grave ao ignorar falhas na borracha da geladeira sem saber o prejuízo gerado. O estrago no motor pode custar caro

Quais são os três sinais de que a borracha da porta não está vedando bem?

Antes de fazer qualquer teste, vale ficar atento a alguns sintomas que indicam problemas na vedação. Muitas vezes, o defeito é percebido tardiamente, quando o aparelho já está gastando mais energia ou acumulando gelo.

Os três alertas mais comuns são:

Como fazer o teste do papel na porta da geladeira passo a passo?

Fabricantes orientam um teste simples de resistência usando papel para ajudar a identificar uma possível vedação comprometida antes de avaliar a troca da peça. O procedimento é rápido e não exige ferramentas.

Os passos para o teste são:

Pegue uma folha de papel sulfite ou uma nota de dinheiro (o chamado dollar bill test).

Abra a porta da geladeira e coloque o papel entre a borracha e a estrutura do aparelho, deixando metade para fora.

Feche a porta com cuidado e tente puxar o papel lentamente.

Repita o teste em vários pontos ao redor da porta: em cima, embaixo, nas laterais e nos cantos.

Se o papel sair com resistência, a vedação está boa. Se deslizar sem esforço, a borracha perdeu a elasticidade naquela área.

O que diz o vídeo sobre o diagnóstico da vedação da porta?

Quem quer entender na prática como testar e substituir a borracha da porta vai curtir esse vídeo do canal especializado, que tem mais de 2,3 mil visualizações, onde é mostrado o passo a passo para diagnosticar e trocar a gaxeta:

Comparação entre os sinais de desgaste da borracha e as soluções recomendadas

Nem todo problema na vedação exige a troca da borracha. Às vezes, uma limpeza simples resolve. Em outros casos, a substituição é inevitável. A tabela abaixo ajuda a identificar o que fazer em cada situação.

Condição da borracha Teste do papel Solução recomendada Suja ou com resíduos Acúmulo de poeira e gordura Papel sai com média resistência Limpeza com detergente neutro Ressecada ou deformada Perda de elasticidade Papel sai com pouca resistência Avaliar substituição Rachada ou partida Danos físicos visíveis Papel sai sem resistência Substituição obrigatória

Como limpar a borracha da porta antes de pensar em trocar?

Muitas vezes, o problema não é a borracha em si, mas a sujeira acumulada entre ela e a estrutura da geladeira. Os manuais dos fabricantes recomendam a limpeza regular das vedações como primeiro passo para restaurar a vedação.

Use um detergente neutro e um pano úmido para limpar toda a extensão da borracha. Depois, seque bem com um pano seco. Para limpar entre as ranhuras, enrole um pano em um palito de madeira e passe com cuidado. Evite produtos como benzina, solvente ou detergente automotivo, que podem danificar a borracha.

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Quando a substituição da borracha é realmente necessária?

Se após a limpeza o teste do papel ainda indicar que o ar está passando, a troca da gaxeta é inevitável. A recomendação é comprar peças originais ou compatíveis com o modelo do seu aparelho para garantir a vedação correta.

A substituição é simples e pode ser feita em casa: basta puxar a borracha antiga, limpar o sulco onde ela fica encaixada e pressionar a nova no lugar. Em alguns modelos, pode ser necessário remover o aquecedor da porta antes de instalar a nova gaxeta.

O cuidado com a borracha da porta prolonga a vida da sua geladeira

O teste do papel é uma ferramenta simples e eficaz para diagnosticar problemas de vedação antes que eles se tornem graves. Fabricantes orientam esse procedimento como parte da manutenção preventiva do refrigerador.

Antes de chamar um técnico ou comprar uma peça nova, limpe a borracha e faça o teste em vários pontos da porta. Muitas vezes, uma limpeza cuidadosa é suficiente para restaurar a vedação e evitar gastos desnecessários.