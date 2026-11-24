As Al Bahr Towers, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, têm uma segunda pele que se mexe ao longo do dia. São 1.049 módulos em cada uma das duas torres, de cerca de 145 metros, que abrem e fecham conforme o sol se desloca e fazem sombra sobre o vidro antes que o calor do deserto chegue lá dentro.

Como uma fachada se mexe conforme o sol?

A ideia lembra um conjunto de guarda-chuvas presos ao prédio. Cada módulo dobra e desdobra partes da sua superfície, mudando de forma: na posição de proteção, barra o sol direto e faz sombra; na outra, deixa passar mais luz. Somadas, as duas torres reúnem 2.098 dessas peças.

A malha fica afastada do vidro, como uma cortina externa. Assim, ela intercepta a radiação antes que o sol bata direto na fachada. Em vez de depender só de um vidro muito escuro, o projeto tenta barrar o calor do lado de fora, onde ele ainda não virou problema.

Imagem ilustrativa: a malha fica afastada do vidro e intercepta a radiação antes que o sol bata direto na fachada

Uma treliça árabe tradicional ganhou motores

A inspiração vem da mashrabiya, a treliça tradicional da arquitetura árabe que filtra a luz e oferece sombra. Nas torres, ela foi reinterpretada como um sistema acionado mecanicamente, com módulos triangulares que se abrem e se fecham.

O princípio é antigo: fazer sombra muda a temperatura do que fica embaixo. A novidade está em fazer isso de forma dinâmica, ajustando a proteção a cada momento em vez de manter o mesmo bloqueio o dia inteiro.

Por que a face norte ficou de fora?

Porque o sol não bate igual em todos os lados. Os módulos cobrem as fachadas leste, sul e oeste, as mais expostas. A face norte recebe outra incidência de luz e não ganhou a mesma cobertura móvel. O desenho responde à orientação das torres, e não a um enfeite repetido em volta do prédio.

Isso também explica por que os módulos não ficam todos na mesma posição. A fachada que pega o sol da manhã não é a mais quente à tarde, então cada trecho pode estar num estado diferente ao mesmo tempo, conforme a hora do dia.

Como a proteção acompanha o percurso do sol:

Leste: recebe o sol da manhã e é sombreado nesse período.

recebe o sol da manhã e é sombreado nesse período. Sul: fica exposto durante boa parte do dia.

fica exposto durante boa parte do dia. Oeste: enfrenta o sol da tarde, quando o calor acumula.

enfrenta o sol da tarde, quando o calor acumula. Norte: sem a cobertura móvel, por receber menos sol direto.

Imagem ilustrativa: os módulos cobrem as fachadas leste, sul e oeste; a face norte não recebe a cobertura móvel

Plástico com fibra de vidro, motores e um computador

A ficha técnica da Universidade da Califórnia em Berkeley registra módulos de plástico reforçado com fibra de vidro, um material leve e resistente. Cada peça é movida por motores lineares, que empurram e recolhem as partes móveis.

Quem decide o movimento é um controle computadorizado, que acompanha a posição do sol e aciona os painéis a cada 15 minutos, mais ou menos. Ninguém precisa ficar de olho no céu para abrir ou fechar a fachada: o prédio segue o relógio solar sozinho.

A fachada deixa o prédio escuro?

Não, e esse é justamente o equilíbrio procurado. Onde a proteção não é necessária naquele momento, os módulos se abrem e preservam a luz natural e a vista para fora. O projeto permitiu usar menos vidro escurecido do que seria necessário sem a segunda pele.

Em vez de gastar energia para tirar o calor depois que ele entrou, a fachada tenta impedir a entrada. Sombra, luz e transparência são ajustadas ao longo do dia, conforme a condição do momento.

Imagem ilustrativa: onde a proteção não é necessária, os módulos se abrem e preservam luz natural e vista

Menos sol no vidro não é o mesmo que conta de luz pela metade

As apresentações do projeto citam porcentagens, e é fácil confundi-las. A engenharia do projeto estima que o sistema reduz em cerca de 20% a absorção de energia solar. Isso mede o calor que chega ao prédio, e não a economia total na conta de eletricidade.

O efeito direto é menos sol batendo no vidro, o que alivia a carga térmica e ajuda a aproveitar melhor a luz do dia. A partir daí, o ar-condicionado tem menos trabalho. Num lugar onde o calor é o adversário principal, as torres trocaram a armadura fixa por um guarda-sol que se mexe sozinho.