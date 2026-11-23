Resumo 💧 O que bloqueia o odor: Uma curva cheia de água dentro do ralo funciona como tampa líquida que barra os gases da rede de esgoto. 🌬️ Por que o cheiro volta: Evaporação no calor, sujeira presa ou falta de respiro no encanamento esvaziam essa barreira de 5 cm. 🪣 Teste rápido em casa: Despejar 2 litros de água limpa no ralo repõe a barreira na hora se o problema for apenas ressecamento. 🔧 Quando chamar ajuda: Se o ralo borbulha ao dar descarga ou o odor retorna no mesmo dia, há falha na ventilação dos canos.

Você esfrega o piso, joga água sanitária na grelha do boxe, fecha a porta do banheiro e, poucas horas depois, aquele cheiro forte de esgoto volta a tomar conta do cômodo inteiro.

Como uma pequena quantidade de água dentro do ralo segura o mau cheiro do esgoto?

A curva em formato de letra U escondida sob o ralo funciona como uma porta líquida sempre fechada: a água limpa passa por baixo, mas os gases fétidos não conseguem atravessar para o banheiro. Se essa água some, o tubo vira uma chaminé aberta direto para o esgoto.

Na engenharia hidráulica, essa reserva acumulada no sifão ou na caixa sifonada recebe o nome de fecho hídrico. Conforme a norma ABNT NBR 8160, essa coluna líquida precisa manter altura mínima de 50 mm (o equivalente a 5 cm) para vedar a passagem de gás sulfídrico e metano.

O tubo de ventilação ajuda a equilibrar a pressão no encanamento e protege a barreira de água dos ralos. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais falhas dentro do encanamento fazem o ralo perder a barreira de água?

Quatro situações comuns no dia a dia rompem essa vedação dentro do tubo, mesmo quando você acabou de lavar o banheiro. Identificar qual delas ocorre na sua casa evita gastar dinheiro com produtos perfumados que apenas disfarçam o odor por alguns minutos.

De acordo com orientações de manutenção predial da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), ralos pouco usados secam naturalmente no calor, enquanto o acúmulo de gordura e fios de cabelo puxa a água para fora por capilaridade, como um pavio de vela.

Os 3 culpados mais comuns pelo cheiro no ralo limpo ☀️ CAUSA SAZONAL Evaporação em ralos parados Ralos fora do boxe ou de banheiros de visita perdem os 5 cm de água em 7 a 15 dias sem uso durante períodos quentes e secos. 🧵 OBSTRUÇÃO INTERNA Efeito pavio por cabelos Um tufo de cabelo preso na borda interna do copo sifonado suga a água aos poucos e esvazia a barreira durante a madrugada. 🫧 FALHA DE RESPIRO Sucção ao dar descarga Sem tubo de ventilação no telhado, a descarga cria vácuo no cano e puxa a água do ralo vizinho com um barulho de gorgolejo.

Como limpar o ralo por dentro e testar se a barreira de água voltou a funcionar?

Limpar só a tampa metálica de cima é como varrer a soleira da porta sem tirar o lixo preso atrás dela. Você precisa retirar o copo interno da caixa sifonada para eliminar a massa orgânica de sabonete e cabelos que fermenta ali dentro.

Com luvas de borracha e uma lanterna de celular, você consegue inspecionar o nível da água em menos de 10 minutos. Siga esta sequência para higienizar o conjunto e restabelecer a vedação:

Retire a grelha e o copo interno: use uma chave de fenda ou gancho para levantar a tampa e puxe o copo plástico encaixado no fundo da caixa sifonada. Remova fios de cabelo e crostas de sabonete: descarte os resíduos sólidos no lixo comum, nunca empurrando a sujeira para dentro do tubo de saída. Lave o copo com detergente neutro e escova: esfregue as paredes internas da peça para eliminar o biofilme bacteriano que gera odor mesmo molhado. Encaixe o copo até travar no fundo: verifique se a borracha de vedação não está ressecada ou torta, pois qualquer fresta deixa o gás escapar pela lateral. Despeje 2 litros de água limpa devagar: encha o compartimento até transbordar pelo tubo de saída, garantindo que a coluna de 5 cm fique completa.

Sinal observado no banheiro Causa mais provável O que fazer na hora 🏜️ Odor em ralo seco fora do boxe Evaporação natural da água após dias sem lavagem Despejar 2 litros de água semanalmente e usar grelha abre-fecha 🫧 Barulho de bolhas ao acionar a descarga Tubo de ventilação entupido ou ausente na rede Chamar encanador para desobstruir ou instalar coluna de respiro 🔩 Copo interno solto ou quebrado no fundo Peça danificada em limpeza anterior deixa o cano aberto Substituir o copo sifonado compatível com o diâmetro da caixa

O que a norma brasileira de esgoto exige para impedir o retorno de gases?

Toda instalação sanitária residencial no Brasil deve seguir a norma técnica ABNT NBR 8160, que obriga o uso de desconectores com fecho hídrico mínimo de 50 mm em todos os pontos de coleta. Sem essa peça, os gases da rede pública ou da fossa entram livremente dentro dos cômodos.

A mesma norma exige um tubo de ventilação subindo até acima do telhado para equilibrar a pressão do ar quando a descarga desce pelo cano principal. Quando reformas eliminam esse respiro para ganhar espaço na parede, o vácuo suga a água dos ralos próximos e causa mau cheiro recorrente.

A água acumulada na curva do sifão forma uma barreira que bloqueia o retorno dos gases da rede de esgoto. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando o cheiro no ralo exige a visita de um encanador especializado?

Se você limpou o copo interno, repôs a água e o odor voltou no mesmo dia acompanhado de borbulhas ou escoamento lento, o defeito está oculto na tubulação. Casas recém-reformadas também costumam apresentar ralos instalados como caixa seca simples, sem o sifão interno.

Nesses casos, contrate um encanador instalador hidráulico para testar a estanqueidade dos anéis de vedação, instalar uma válvula de admissão de ar ou desobstruir o ramal de ventilação. Evite jogar soda cáustica no ralo, pois o produto aquece o plástico PVC, deforma as juntas e agrava o vazamento de gases.