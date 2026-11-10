Telhas muito quentes podem transferir calor para o interior da casa. Revestimentos refletivos reduzem a absorção solar, mas a melhoria depende de clima, isolamento e material da cobertura. Uma pintura qualquer não garante economia, e a redução na conta de luz exige considerar se a residência usa ar-condicionado.

Uma superfície que reflete o sol absorve menos energia

Revestimentos chamados de cool roofs procuram manter a cobertura mais fria sob o sol. A orientação técnica do Departamento de Energia dos Estados Unidos destaca duas propriedades: refletância solar e emissividade térmica.

A primeira descreve a parcela de energia solar refletida; a segunda, a capacidade da superfície de emitir calor na forma de radiação. São propriedades diferentes, e a cor visível nem sempre revela todo o desempenho.

Telhados refletivos reduzem absorção solar sem economia garantida

Pintar as telhas de branco garante uma casa mais fresca?

Não. A cobertura, o forro, o isolamento térmico e a ventilação do espaço sob as telhas também determinam quanto calor chega ao interior. Uma casa já bem isolada pode ter resposta diferente daquela com cobertura exposta.

Existem produtos de cores refletivas que não são inteiramente brancos. O importante é verificar dados técnicos do material, compatibilidade com o telhado e condições de instalação, não a aparência isoladamente.

A seguir, entenda como as propriedades ópticas da superfície e as camadas da cobertura produzem resultados diferentes no interior:

Refletância solar Indica parcela da radiação refletida. Não se resume ao branco visível. Pigmentos especiais refletem infravermelho. Emissividade térmica Descreve liberação de calor por radiação. É propriedade distinta da refletância. Influencia o aquecimento da superfície. Camadas do telhado Conduzem parte do calor absorvido. O forro muda a transferência interna. Isolamento reduz trocas térmicas. Ventilação O ar sob a cobertura pode aquecer. O movimento de ar altera essa camada. Não modifica a refletância do revestimento.

O que avaliar antes de escolher um revestimento

O benefício depende do sistema de cobertura completo. Para comparar alternativas sem depender de uma promessa de marketing, vale examinar:

Refletância solar: quantidade de radiação devolvida.

quantidade de radiação devolvida. Emissividade térmica: capacidade de liberar calor absorvido.

capacidade de liberar calor absorvido. Compatibilidade: telha, inclinação e preparação da superfície.

telha, inclinação e preparação da superfície. Manutenção: sujeira e envelhecimento que alteram o desempenho.

Antes de aplicar um produto, um teste de aderência da pintura é um exemplo de cuidado com acabamento, mas não substitui a especificação própria de telhados.

Telhados refletivos reduzem absorção solar sem economia garantida

Quanto a conta de luz pode diminuir?

O guia do Departamento de Energia menciona redução de até 15% no consumo anual de ar-condicionado em determinados edifícios térreos de climas quentes. Esse limite de cenário estudado não é previsão de economia para toda casa brasileira.

Se a residência não utiliza refrigeração elétrica, não se pode atribuir ao revestimento redução de um consumo inexistente. Ainda assim, a temperatura interna e o conforto podem mudar em condições específicas.

Veja por que a eventual redução no consumo de refrigeração depende de condições que não são iguais em todas as residências:

Condições que mudam a economia de refrigeração Condição da casa Efeito possível Como avaliar Limite da alegação Com ar-condicionado Menor carga de resfriamento Comparar consumo no mesmo clima Até 15% é cenário estudado Sem ar-condicionado Mudança de conforto interno Comparar temperaturas e uso Não há gasto de refrigeração a poupar Cobertura bem isolada Efeito adicional pode ser menor Considerar isolamento e ventilação Economia não é universal

Telhado refletivo não funciona como painel solar

Os painéis solares que criam sombra interferem na insolação por outro mecanismo, além de gerar eletricidade. Um revestimento refletivo não produz energia e tampouco substitui impermeabilização ou reparos da cobertura.

A ENERGY STAR explica características de materiais classificados como refletivos. Uma tinta branca comum não deve ser tratada como equivalente a qualquer produto técnico.

Quando o investimento pode não compensar?

Em regiões frias, diminuir a absorção solar pode aumentar a necessidade de aquecimento. Também importam custo de aplicação, duração do produto e perda de refletância causada por sujeira e envelhecimento.

A avaliação correta combina clima, material e necessidades da residência. Menos calor na cobertura é um mecanismo físico real; economia garantida, sem considerar o edifício, não é.