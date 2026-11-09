Uma mulher vende um sítio onde outro produtor mantém uma estufa por concessão registrada. O comprador quer retirar a construção, embora a concessão esteja em vigor. No caso fictício, o direito de superfície separa a propriedade do solo da faculdade de construir ou plantar, e essa distinção importa após a venda.

A venda do sítio extingue o direito sobre a estufa?

Não necessariamente. Pelo artigo 1.369 do Código Civil, o proprietário pode conceder a outra pessoa o direito de construir ou plantar em seu terreno por prazo determinado, mediante escritura pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis.

Se essa concessão continua válida, a simples troca do dono do imóvel não elimina automaticamente o direito do produtor que utiliza a área. É preciso verificar o que foi registrado, qual parte do sítio foi abrangida e quando termina a autorização.

Sítio é vendido com direito de superfície registrado para manter uma estufa

Proprietário do terreno e superficiário têm posições diferentes

O titular da terra continua sendo proprietário do solo; quem recebe a concessão é o superficiário, com faculdades delimitadas pelo instrumento. No exemplo, a possibilidade de manter a estufa depende da finalidade e da área efetivamente previstas no título.

Uma estufa pode conter estrutura fixa, tubulações e equipamentos removíveis. O contrato precisa esclarecer o que integra a construção e o que é apenas equipamento, pois nem toda instalação existente no sítio ganha automaticamente a proteção do direito real.

A seguir, identifique como a propriedade do solo, a área concedida, a estufa e os equipamentos podem ter posições jurídicas diferentes:

Solo O sítio mantém seu proprietário. A venda muda o titular da terra. A superfície registrada pode continuar. Área concedida A escritura delimita o espaço. O direito possui prazo determinado. Não cobre automaticamente todo o sítio. Estufa A instalação depende da finalidade concedida. O superficiário exerce direitos definidos. Construir não significa possuir o solo. Equipamentos Podem existir itens removíveis. A escritura deve esclarecer seu alcance. Obras subterrâneas exigem relação com a concessão.

Quais documentos mostram se a concessão continua válida?

Antes de exigir a retirada da estrutura, o novo proprietário precisaria identificar a situação jurídica da área. Documentos e condições do registro podem esclarecer mais do que a simples aparência da estufa.

Matrícula: confirmar o registro do direito real e eventuais averbações posteriores.

Escritura: verificar área, finalidade, prazo e obrigações assumidas.

Uso: comparar a atividade efetiva com o objeto da concessão.

Término: identificar vencimento, resolução ou outra causa de extinção.

A Lei de Registros Públicos organiza os atos do registro imobiliário, enquanto o Código Civil estabelece as faculdades e limites da superfície.

Sítio é vendido com direito de superfície registrado para manter uma estufa

O direito registrado não dá uso ilimitado do imóvel

A concessão pode ser gratuita ou onerosa, conforme o artigo 1.370, e o exercício precisa respeitar o prazo e a finalidade pactuados. O artigo 1.374 prevê resolução antes do vencimento se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela concedida.

Se a escritura autorizava uma estufa para cultivo, isso não significa permissão para ocupar todo o sítio ou instalar atividades diferentes. Também é importante observar se obras subterrâneas são inerentes à finalidade permitida, como exige o parágrafo único do artigo 1.369.

Compare o uso regular, a mudança de finalidade e o término da superfície para entender quando a estufa pode permanecer na área:

Continuidade e término do direito de superfície Momento Condição observada Efeito possível Regra ou ressalva Durante o prazo Uso conforme a finalidade Concessão continua Conferir escritura registrada Mudança de uso Finalidade diversa da concedida Resolução antecipada possível Art. 1.374 Após extinção Concessão encerrada Propriedade plena ao dono Salvo estipulação diferente

O comprador poderia ter preferência na negociação?

O artigo 1.373 prevê direito de preferência em igualdade de condições para o superficiário quando o terreno é vendido, e para o proprietário quando o direito de superfície é alienado. O alcance da regra depende da operação concreta.

Isso não transforma automaticamente o produtor da estufa em proprietário do sítio nem determina, por si, a anulação da venda. É outra questão a examinar, separada da continuidade do direito de utilizar a área.

A retirada da estufa depende do título e do prazo

Encerrada a superfície, o artigo 1.375 prevê, como regra, que o proprietário passe a ter a propriedade plena do terreno, da construção ou da plantação, sem indenização, salvo estipulação contratual diferente. Antes disso, não cabe tratar uma concessão válida como simples favor revogável.

O episódio também mostra por que usufruto e superfície não são sinônimos. Em negócios que envolvem gestão e sucessão rural, conhecer direitos registrados sobre a terra faz diferença para avaliar o que o comprador realmente recebe.