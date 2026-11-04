Uma varanda começa a receber gotas vindas do apartamento de cima depois da instalação de um ar-condicionado. Na situação hipotética, a vizinha reclama porque a água cai repetidamente em seu espaço. O Código Civil ajuda a distinguir a condensação normal do aparelho de um lançamento que prejudica o uso do imóvel.
Por que o ar-condicionado pinga água?
Ao resfriar o ar, o equipamento pode condensar parte da umidade, formando água que precisa seguir pelo sistema de drenagem. Esse processo é esperado; o problema surge quando o líquido é lançado sobre uma área que deveria permanecer livre. O destino do dreno muda a situação.
Uma mangueira direcionada de forma inadequada, um entupimento ou outra falha de instalação podem alterar a saída da água, mas não se presume qual defeito ocorreu na hipótese. O dreno do ar-condicionado entupido também pode provocar problemas dentro da própria unidade, com consequências diferentes.
O Código Civil protege o uso da varanda
O artigo 1.277 do Código Civil permite ao proprietário ou possuidor fazer cessar interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde causadas pelo uso da propriedade vizinha. Uma queda recorrente de água sobre espaço privativo pode entrar nessa discussão.
A avaliação leva em conta natureza do uso, localização e limites ordinários de tolerância. Não significa que qualquer gota autorize indenização, mas o morador também não ganha liberdade para despejar continuamente a condensação no imóvel de baixo. Importam a frequência e o efeito concreto do gotejamento.
A seguir, veja o que observar para identificar a origem do gotejamento:
Como descobrir de onde vem o gotejamento?
Antes de atribuir a origem ao vizinho, vale identificar o trajeto real da água. Alguns registros ajudam a esclarecer o problema:
- Horários: quando o gotejamento começa e com que frequência aparece.
- Localização: ponto de onde a água parece sair e onde cai.
- Imagens: fotografias ou vídeos do fluxo e da área afetada.
- Avaliação técnica: inspeção para diferenciar instalação privativa e tubulação comum.
O registro também facilita uma conversa objetiva com o condomínio. Às vezes, a origem pode estar em tubulação compartilhada, e não no dreno de uma única unidade. Essa distinção influencia quem deve corrigir o problema e a forma segura de executar o serviço.
Condomínio e unidade exigem responsabilidades distintas
O artigo 1.336, inciso IV, estabelece deveres de uso da unidade sem prejuízo do sossego, da salubridade e da segurança dos demais. Já a responsabilidade por instalação ou estrutura comum depende de identificação técnica e das regras condominiais. O síndico pode facilitar a comunicação, sem se tornar automaticamente responsável por todo vazamento.
Conflitos entre propriedades têm formas distintas, como mostram as orientações sobre uso do muro do vizinho. O ponto comum é respeitar os limites de cada imóvel; no apartamento, a correção pode exigir acesso à instalação privativa e observância das regras da fachada.
Veja a seguir quem procurar conforme a água venha da unidade ou da área comum:
|Origem
|Verificação
|Contato
|Cuidado
|Dreno privativo
|Inspeção aparelho
|Morador unidade
|Evitar improviso
|Tubulação comum
|Planta técnica
|Condomínio
|Acesso autorizado
|Origem incerta
|Avaliação conjunta
|Síndico auxilia
|Não presumir
Toda gota dá direito a indenização?
Não. Fazer parar uma interferência indevida é diferente de receber dinheiro por prejuízos. Para uma reparação material, é necessário demonstrar dano e relação causal com o gotejamento. A incidência dos artigos 186 e 927 depende dos fatos, e não apenas da reclamação registrada.
O direito de vizinhança protege a convivência entre propriedades. Se houver pintura danificada, móvel atingido ou gasto de reparo, comprovantes ajudam a avaliar a extensão do prejuízo. Sem isso, a medida pertinente pode ser corrigir a drenagem, sem criar uma cobrança arbitrária.
Interromper o gotejamento é o primeiro caminho
No cenário hipotético, a saída é comunicar a interferência e verificar se o dreno precisa ser redirecionado para um destino permitido. Alterar tubulações ou fachadas exige cuidado técnico e respeito às regras do edifício; improvisar uma extensão pode criar outro problema para os moradores.
O fato de a condensação ser normal não torna normal sua queda sobre a varanda alheia. O conflito se resolve melhor quando se identifica a origem, ajusta-se a instalação e se distingue cessação do incômodo de eventual indenização, cuja exigência depende de prejuízo comprovado.