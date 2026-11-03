Uma mancha turquesa apareceu sobre o vulcão submarino Kavachi, no Pacífico, e foi registrada por satélites perto das Ilhas Salomão. A cor não vem de tinta nem revela diretamente uma explosão: partículas liberadas sob a água alteram a aparência do mar e ajudam os cientistas a acompanhar uma estrutura vulcânica ativa.

Por que o vulcão submarino Kavachi colore a água?

Ao sul de Vangunu, o Kavachi sobe cerca de 1.200 metros desde o fundo, mas seu cume fica aproximadamente 20 metros abaixo da superfície. A pouca profundidade facilita que partículas e fluidos liberados perto da abertura alcancem a água visível do alto.

Fragmentos de rocha, enxofre e compostos que contêm ferro, alumínio e silício podem interferir na passagem da luz. A mistura produz tons turquesa e amarelados, dependendo da concentração, iluminação e dispersão pelas correntes. Uma fotografia colorida não comprova que havia lava saindo naquele exato instante.

Vulcão Kavachi forma manchas turquesa na superfície do Pacífico

Uma pluma fotografada em março de 2024

Em 8 de março de 2024, o satélite Landsat 8 registrou uma pluma que se deslocava para norte-nordeste, na direção de Nggatokae. A NASA também apontou observações em fevereiro pelos satélites Terra e Aqua, mostrando diferentes episódios de água descolorida.

O registro permite comparar localização e direção da mancha, não enxergar o interior do vulcão. Nuvens, iluminação e correntes alteram o que aparece. Em 2026, novas observações do Smithsonian confirmaram outras manchas, mas dias sem sinal visível não significam ausência absoluta de atividade submarina.

A seguir, veja o que os satélites registraram nas águas próximas ao Kavachi:

Fevereiro de 2024 Registros nos dias 3, 15 e 23. Sensores MODIS acompanharam a cor. Terra e Aqua forneceram imagens. 8 de março Imagem produzida pelo sensor OLI. Faixa seguiu para norte e leste. Pluma alcançou cerca de 25 km. 20 de março Mancha quase circular. Diâmetro próximo de 3,3 km. Nuvens ocultaram outros dias. 19 de abril Área de cor amarelo-esverdeada. Núcleo com cerca de 4,2 km. Pluma difusa de mais 11 km a NE.

O que os registros de 2026 realmente mostram?

O boletim de junho do Programa Global de Vulcanismo reuniu manchas amarelo-esverdeadas vistas em datas de maio e em 18 de junho de 2026. O acompanhamento combina imagens em dias diferentes com o histórico da estrutura, em vez de tratar cada fotografia como uma erupção confirmada.

Cor: sugere diferenças na composição e na quantidade de partículas suspensas.

sugere diferenças na composição e na quantidade de partículas suspensas. Formato: mostra como a pluma se espalha na camada superficial.

mostra como a pluma se espalha na camada superficial. Direção: ajuda a interpretar o transporte de material pelas correntes.

ajuda a interpretar o transporte de material pelas correntes. Intervalos: revelam quando houve registro visível, não quando o vulcão necessariamente parou.

O próprio histórico eruptivo inclui episódios desde 1939. Algumas atividades chegaram a formar pequenas ilhas temporárias, rapidamente desgastadas pelas ondas. O mar pode modificar o relevo emergente enquanto a atividade geológica continua abaixo da superfície.

Vulcão Kavachi forma manchas turquesa na superfície do Pacífico

O contato entre magma e mar pode mudar o relevo

Quando material vulcânico quente encontra água, a interação pode gerar vapor, explosões e fragmentos. Isso não ocorre em toda imagem de água esverdeada. A composição das rochas e a profundidade da abertura interferem no modo como a atividade alcança o oceano.

A memória do local também antecede os satélites. O nome Kavachi homenageia uma divindade marinha ligada às comunidades Gatokae e Vangunu. Para quem vive perto dali, o vulcão integra uma paisagem cultural, além de ser um objeto de pesquisa geológica.

Veja a seguir o que manchas, vapor e outros sinais podem indicar sobre o vulcão:

Indícios de atividade submarina e os limites de interpretação Indício Método Sugere Não comprova Água colorida Satélite óptico Material disperso Lava exposta Vapor e cinza Registro direto Explosão possível Força da erupção Ilha efêmera Observação local Material acumulado Permanência

Como a ciência acompanha fenômenos que estão submersos?

Imagens orbitais oferecem uma visão ampla sem manter navios sobre áreas arriscadas. Em outras pesquisas do Pacífico, robôs submarinos investigam colunas de água quente, enquanto o sonar revela crateras e mudanças no relevo que as fotografias da superfície não mostram.

Esses métodos são complementares, não equivalentes: o satélite acompanha o aspecto da água, e instrumentos submarinos medem detalhes abaixo dela. A combinação ajuda a distinguir partículas em suspensão, alterações do fundo e eventos eruptivos documentados.

O mar muda de cor antes de contar toda a história

Por isso, as fotografias de 2024 e os registros de 2026 funcionam como capítulos de uma série, não como transmissão contínua. Cada imagem amplia a compreensão de um vulcão em transformação e dos limites de observar o fundo do oceano a partir do espaço.