Você tenta passar pela lavanderia e precisa desviar de vassouras encostadas no canto, baldes empilhados e caixas de sabão no chão. Esse aperto diário transforma o momento de cuidar da casa em uma maratona de desorganização e tropeços.
Por que os objetos da lavanderia acumulam no chão mesmo em áreas pequenas?
Guardar rodo, vassoura e produtos na altura do piso parece mais rápido no dia a dia, mas cria um efeito dominó de obstrução na passagem. Quando um item fica solto encostado no canto, outros utensílios passam a ser depositados ao lado por falta de ancoragem fixa.
O segredo funcional está na verticalização espacial, que transfere o peso da área de trabalho para a alvenaria. Usar suportes na parede reduz o atrito de manuseio e impede a deformação permanente das cerdas sintéticas causada pela pressão contínua contra o chão.
Quais são as 4 soluções de parede mais eficientes para organizar a lavanderia?
Armazenar produtos químicos e ferramentas de limpeza exige firmeza de fixação e ventilação contínua para evitar mofo em panos. Segundo orientações de segurança doméstica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), detergentes e desinfetantes devem ser mantidos em locais elevados e arejados, longe do alcance de crianças e animais.
Conheça os quatro sistemas de parede que resolvem a falta de espaço sem comprometer a estrutura do ambiente:
- Suporte individual de garras emborrachadas: trava o cabo por gravidade com encaixe rápido de 22 a 28 mm.
- Prateleira aramada de aço termoplastificado: resiste à umidade sem enferrujar e suporta até 15 kg por metro.
- Painel perfurado metálico ou de madeira (Pegboard): organiza escovas, pás e panos em ganchos removíveis.
- Cabideiro duplo para tábua de passar: acomoda o ferro e a mesa dobrada em um único ponto vertical.
Como instalar suportes de parede na lavanderia sem cometer erros de alinhamento?
Antes de furar a parede, marque o centro das ferramentas longas e verifique se o raio de abertura da porta da máquina de lavar permanece livre. Usar uma trena e um nível bolha evita que prateleiras fiquem inclinadas sob o peso das garrafas de amaciante.
Siga o passo a passo prático para fixar seus organizadores verticais com segurança e praticidade em poucas etapas.
- Mapeie a parede livre: Escolha o plano vertical atrás da porta ou acima do tanque que não possua canos internos de água.
- Marque a altura ideal: Posicione a base do suporte de vassouras entre 1,40 m e 1,60 m de altura a partir do piso acabado.
- Faça a furação precisa: Utilize furadeira com broca de widia de 6 mm mantendo a ferramenta perpendicular à alvenaria.
- Insira as buchas de expansão: Encaixe as buchas plásticas alinhadas com a superfície de azulejo ou tinta antes de apertar os parafusos.
- Fixe e teste a resistência: Aperte os parafusos com chave de fenda e aplique uma força leve para checar a firmeza da estrutura.
|Solução de Parede
|Indicado Para
|Tipo de Fixação
|🧹 Suporte de Pressão
|Vassouras, rodos e pás com cabo
|Parafusos e buchas de 6 mm
|🧴 Prateleira Aramada
|Sabão líquido, amaciante e desinfetante
|Trilhos verticais com buchas de 8 mm
|🧽 Painel Perfurado
|Panos de microfibra, escovas e luvas
|Espaçadores traseiros e parafusos de 6 mm
Quando chamar um encanador ou pedreiro antes de furar a parede da lavanderia?
Caso a parede escolhida fique próxima ao tanque ou à entrada de água da máquina de lavar, chame um encanador profissional para identificar a rota dos tubos com um detector de canos antes de usar a furadeira.
Para casos em que o azulejo antigo da lavanderia esteja estufado ou o revestimento apresente som cavo ao bater, consulte um pedreiro especializado para recuperar o emboço antes de instalar prateleiras pesadas.