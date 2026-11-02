Imagine recolher mangas caídas no quintal e ouvir do vizinho que é preciso pagar por elas. Nessa situação hipotética, a mulher é dona do terreno onde as frutas caíram, enquanto a mangueira cresce do outro lado do muro. O Código Civil traz uma regra específica para resolver essa diferença entre árvores e terrenos.

Quando as mangas caídas mudam de dono?

O artigo 1.284 do Código Civil determina que os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, desde que seja propriedade particular. Assim, na hipótese apresentada, a cobrança pelas mangas já depositadas no quintal não encontra amparo nessa regra.

A árvore continuar enraizada no imóvel vizinho não muda o resultado. A questão não é quem plantou a mangueira, mas o lugar em que o fruto caiu depois de se separar dela. É uma exceção específica à regra geral de propriedade dos frutos, prevista no artigo 1.232.

A quem pertencem mangas caídas no quintal do vizinho

As mangas caídas não autorizam colher na árvore

Há uma diferença importante entre encontrar frutos caídos no quintal e retirá-los diretamente dos galhos. A lei trata da queda sobre o terreno particular, não de entrar na propriedade vizinha, balançar a árvore ou colher mangas ainda presas a ela. Essas condutas mudam a situação jurídica.

O detalhe também impede confundir o direito do dono do solo com o de qualquer pessoa que esteja ali. Se a mulher apenas residisse no imóvel, seria necessário considerar quem é o proprietário e os acordos existentes. No exemplo, ela é proprietária, e essa condição sustenta a conclusão.

Os quadros distinguem quatro situações que mudam a análise.

Fruto caído Solo particular Queda comprovada Dono definido Fruto pendente Ligado à árvore Colheita diferente Sem autorização Tronco divisório Árvore comum Limite exato Presunção legal Área pública Solo não particular Regra distinta Sem extensão

O que observar antes de recolher frutas?

Se a situação acontecer de verdade, algumas circunstâncias ajudam a distinguir a coleta legítima de um conflito diferente. Vale conferir:

Local da queda: se o fruto estava dentro do quintal particular.

se o fruto estava dentro do quintal particular. Proprietário do terreno: quem tem o direito sobre aquele solo.

quem tem o direito sobre aquele solo. Forma de obtenção: se a fruta caiu ou foi retirada do galho.

se a fruta caiu ou foi retirada do galho. Posição da árvore: se o tronco fica no terreno vizinho ou na divisa.

Fotos do chão e da linha divisória podem esclarecer onde estavam as mangas, caso haja divergência. A conversa entre vizinhos também ajuda a separar a titularidade da fruta de questões práticas, como limpeza e conservação do quintal.

A quem pertencem mangas caídas no quintal do vizinho

Galhos e muros seguem regras diferentes

O artigo 1.283 permite ao proprietário cortar raízes e ramos que ultrapassem a divisa, até o plano vertical do seu terreno. Essa regra trata da invasão de galhos, não da propriedade das mangas pendentes. Intervenções ainda podem envolver cuidados ambientais e riscos à árvore.

O direito de vizinhança abrange também as relações entre imóveis e seus limites. Discussões sobre uso do muro do vizinho envolvem outra disciplina, ainda que apareçam no mesmo quintal. Misturar problemas diferentes costuma dificultar a solução concreta.

Esta matriz separa frutos, galhos e árvores na divisa.

Diferenças entre frutas, galhos e tronco divisório Elemento Condição Norma Ressalva Manga caída Quintal privado Art. 1.284 Dono do solo Galho invasor Cruza divisa Art. 1.283 Corte limitado Tronco divisório Sobre linha Art. 1.282 Propriedade comum

E se a árvore estiver exatamente na divisa?

O artigo 1.282 estabelece uma presunção de propriedade comum da árvore quando o tronco está na linha divisória. Isso é diferente de uma mangueira plantada inteiramente no terreno vizinho, com galhos que avançam sobre o quintal. A localização do tronco, portanto, altera o enquadramento.

Também não se deve estender automaticamente a regra do quintal a frutas encontradas em praça ou calçada. A referência legal é expressa ao exigir solo de propriedade particular. O cenário das frutas que caem no seu quintal tem justamente essa condição.

Conversa evita transformar fruta em disputa

Na história hipotética, a mulher pode explicar ao vizinho por que a simples coleta das mangas não gera pagamento ao dono da árvore. Não há necessidade de presumir processo, multa ou decisão judicial. A aplicação da norma já oferece uma resposta clara ao conflito imaginado.

Em casos reais, identificar os imóveis e a origem da divergência costuma ser mais útil do que discutir apenas quem cultivou a árvore. A queda natural em solo particular é o detalhe que muda a titularidade dos frutos, sem dispensar o respeito às demais regras de convivência.