Resumo executivo 🏗️ Custo total estimado De R$ 65.000 a R$ 100.000 para a estrutura completa de 32 m² com acabamento em 2026. 🧱 Composição estrutural A alvenaria com blocos grauteados e o revestimento somam mais da metade do orçamento total. 💧 Impermeabilização vital A aplicação de argamassa polimérica impede vazamentos e a desestabilização do terreno. ⏱️ Prazo de execução Média de 30 a 45 dias úteis entre a escavação e a liberação para o primeiro enchimento.

Construir um reservatório enterrado para 45 mil litros de água exige escavação precisa, armação estrutural e contenção hidráulica de alto desempenho. A escavação de 30 m³ de terra e a pressão contínua do solo exigem um projeto estrutural reforçado para evitar rachaduras no terreno.

Por que uma piscina de alvenaria exige uma estrutura diferente de um cômodo comum?

A água acumulada no tanque empurra as paredes para fora com uma força imensa, como se fosse um caminhão pesado pressionando a estrutura dia e noite. Para resistir a essa carga contínua de 45 toneladas, a alvenaria estrutural utiliza blocos de concreto preenchidos com graute e cintas de aço a cada três fiadas.

A estrutura e as fundações precisam ser dimensionadas conforme o projeto, o solo e a pressão exercida pela água. — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual é a distribuição detalhada dos custos para uma piscina de 4 x 8 metros?

O orçamento médio de R$ 80 mil toma como base os índices do SINAPI/IBGE para materiais de construção e mão de obra especializada.

Estrutura e fundação de concreto: consome de R$ 18.000 a R$ 25.000 para erguer as sapatas, viga baldrame e os blocos estruturais grauteados.

Revestimento cerâmico ou pastilha: varia de R$ 12.000 a R$ 20.000, considerando piso, paredes e assentamento técnico.

varia de R$ 12.000 a R$ 20.000, considerando piso, paredes e assentamento técnico. Mão de obra de construção: exige entre R$ 14.000 e R$ 22.000 para pedreiros, armadores e azulejistas especializados.

exige entre R$ 14.000 e R$ 22.000 para pedreiros, armadores e azulejistas especializados. Sistema de filtração e casa de máquinas: custa de R$ 6.000 a R$ 10.000 para motobomba, filtro de areia e tubulação.

custa de R$ 6.000 a R$ 10.000 para motobomba, filtro de areia e tubulação. Impermeabilização e escavação de terra: demandam de R$ 6.500 a R$ 9.500 para proteção contra infiltração e transporte do entulho.

Como funciona a etapa de impermeabilização para conter a pressão da água?

Antes do assentamento das pastilhas, a caixa de alvenaria recebe camadas cruzadas de argamassa flexível com malha de fibra de vidro nos cantos. Esse envelope elástico suporta as movimentações naturais do solo sem trincar, garantindo que a água fique estancada por décadas.

Etapa da Obra Faixa de Custo (2026) Participação no Orçamento 🚜 Escavação e movimentação de terra R$ 3.000 – R$ 4.500 4% a 6% 🧱 Fundação e alvenaria armada R$ 18.000 – R$ 25.000 25% a 30% 🛡️ Impermeabilização técnica R$ 4.000 – R$ 6.000 6% a 8% ✨ Revestimento e acabamento R$ 12.000 – R$ 20.000 18% a 25% ⚙️ Equipamentos e tubulação hidráulica R$ 8.000 – R$ 12.000 10% a 15% 👷 Mão de obra especializada R$ 14.000 – R$ 22.000 20% a 25%

Como acompanhar a evolução física e financeira da construção na prática?

O acompanhamento do diário de obra ajuda a verificar o consumo real de sacos de cimento, barras de ferro e horas trabalhadas. A verificação diária evita desperdício de insumos e garante que a cura do concreto respeite o tempo necessário antes do revestimento.

Abaixo, um vídeo do canal JULIARDE NA CONSTRUÇÃO que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas da ABNT regem a segurança e a circulação da água?

A norma ABNT NBR 10339 estabelece as regras de vazão, quantidade de ralos anti-aprisionamento e projeto da casa de máquinas. Já a ABNT NBR 9575 orienta os sistemas de impermeabilização para barrar a passagem de fluidos sob pressão hidrostática.

A impermeabilização deve ser especificada para o sistema construtivo e executada conforme o projeto e as instruções do fabricante. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é indispensável contratar um engenheiro civil ou calculista estrutural?

A presença de um engenheiro civil é essencial para realizar o estudo de sondagem do solo e dimensionar a armadura de ferro do tanque. O acompanhamento profissional evita que o peso do reservatório provoque o afundamento do terreno ou trincas em casas vizinhas.