O gotejamento na válvula de alívio de pressão de um aquecedor de água a gás costuma causar preocupação, mas na maioria dos casos é um indicativo de que o componente de segurança está cumprindo o seu papel. Localizada na lateral ou na entrada de água fria do aparelho, essa válvula é projetada para liberar água sempre que a pressão interna ultrapassa o limite operacional seguro do circuito térmico.

Qual é a função da válvula de segurança no aquecedor?

A válvula de alívio (também chamada de válvula de segurança ou de sobrepressão) protege a tubulação interna e o trocador de calor do aquecedor. Quando a água é aquecida, ela passa por um processo natural de expansão térmica, o que aumenta a pressão exercida nas paredes dos tubos de cobre ou inox.

Se a pressão inicial da rede de abastecimento já estiver no limite máximo suportado pelo equipamento — situação comum em andares baixos de prédios ou em casas abastecidas por pressurizadores fortes —, a expansão causada pelo calor faz a pressão total ultrapassar a cota de segurança. Para evitar o rompimento de conexões ou o vazamento interno, o mola da válvula se abre levemente para expelir o excesso de água.

Você sabe por que a válvula de alívio de pressão vaza água e coloca o seu aquecedor a gás em risco? Veja o detalhe invisível que pode salvar sua casa

Quais são as principais causas do gotejamento constante?

Embora um pequeno vazamento durante o uso intensivo do aquecedor possa ser fruto da expansão térmica pontual, o gotejamento ininterrupto — mesmo com o aparelho desligado indica falhas no sistema hidráulico ou no próprio componente.

Os fatores mais comuns para o vazamento contínuo são:

Como solucionar o problema de sobrepressão na rede?

Para estancar o gotejamento sem comprometer a segurança do aquecedor, é preciso calibrar a pressão hidráulica que chega ao aparelho. O uso de soluções caseiras, como vedar ou pinar a saída da válvula, é extremamente perigoso e pode causar sérios acidentes mecânicos.

As etapas recomendadas para correção do problema envolvem:

Instalar uma Válvula Redutora de Pressão (VRP) no ramal de água fria antes do aquecedor.

Ajustar o fluxostato ou pressostato da bomba pressurizadora residencial para níveis operacionais mais baixos.

Conectar um dreno flexível na saída da válvula para direcionar o expurgo de água até o ralo mais próximo.

Realizar a limpeza periódica do filtro de entrada de água e do assento da mola da válvula.

Substituir o reparo da válvula caso o diafragma de borracha esteja ressecado ou danificado.

O que pode acontecer se a válvula for obstruída manualmente?

Lembre-se de que a válvula de alívio é um item obrigatório pelas normas de segurança de instalações de água quente. Bloquear a saída de drenagem dessa peça faz com que a pressão interna gerada pelo calor não tenha por onde escapar.

Em casos severos, o bloqueio voluntário do dreno pode romper o serpentim de cobre do aquecedor, provocando vazamentos graves dentro do gabinete do aparelho, curto-circuito na placa eletrônica ou até mesmo deformação permanente do reservatório.

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Comparativo entre causas de vazamentos no aquecedor

Saber identificar a origem exata da água na parte externa do aparelho ajuda no diagnóstico rápido do problema mecânico ou hidráulico.

Veja abaixo as diferenças entre os pontos de vazamento comuns em aquecedores a gás:

Local do vazamento Causa mais provável Nível de urgência Válvula de alívio Gotejamento na ponta do dreno Pressão hidráulica excessiva ou expansão térmica Atenção Conexões dos engates Vazamento nas roscas de entrada/saída Vedações de borracha ressecadas ou rosca frouxa Moderado Base do gabinete Gotejamento interno no fundo do aparelho Furo na serpentina de cobre por corrosão ou congelamento Alto

Como manter a segurança do aquecedor em dia?

Identificar o gotejamento constante na válvula de alívio de pressão é o primeiro passo para equalizar a rede hidráulica do imóvel. O ajuste correto da pressão estende a vida útil do aquecedor a gás e evita o desperdício indevido de água.

Para compreender as normas técnicas referentes aos projetos de redes de água quente prediais, acesse os critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Recomendações relativas à eficiência e segurança do uso do gás podem ser consultadas no portal do Inmetro.