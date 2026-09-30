Sob uma torre monumental de Vrelo-Šarkamen, na Sérvia, arqueólogos encontraram um banheiro imperial romano com 3 piscinas, sauna e piso aquecido. O espaço, ligado a Maximino Daia, foi construído há cerca de 1.700 anos e revela como conforto e engenharia cabiam dentro de uma antiga residência fortificada.

Onde o banheiro imperial romano apareceu dentro do palácio?

O achado surgiu no nível mais baixo de uma grande torre no canto sudoeste da residência fortificada. O sítio de Vrelo-Šarkamen, no leste da Sérvia, é associado a uma residência tetrárquica construída no começo do século IV, quando a região fazia parte do mundo romano.

O detalhe mais incomum é a integração entre banho e fortificação. Em vez de uma sequência linear de salas, o conjunto foi encaixado na base circular da torre. Uma parte recebia os ambientes de banho, enquanto a outra concentrava equipamentos necessários para aquecer água, piso e ar.

Banheiro romano com piso aquecido em Vrelo-Šarkamen

Como funcionava o piso aquecido encontrado pelos arqueólogos?

Essa divisão ajuda a entender o sistema técnico. O calor vinha de um praefurnium, uma fornalha que enviava ar quente para o espaço sob o piso elevado. Pequenos suportes de tijolo mantinham o pavimento suspenso, permitindo que o calor circulasse antes de alcançar os cômodos superiores.

Esse método era conhecido como hipocausto e funcionava como uma forma antiga de aquecimento radiante. A equipe também identificou a base de um grande recipiente de cobre usado para esquentar a água, embora o próprio metal não tenha permanecido no local até as escavações modernas.

O que havia dentro desse banheiro particular de 1.700 anos?

Com a parte técnica identificada, os espaços de uso mostram o nível de conforto planejado para o complexo. O banheiro particular tinha três piscinas ou banheiras, uma sala de vapor e circulação de calor sob o piso, tudo organizado dentro do volume da torre.

Os elementos preservados incluem:

Três piscinas: estruturas destinadas ao banho em diferentes pontos do conjunto interno.

estruturas destinadas ao banho em diferentes pontos do conjunto interno. Sudatorium: ambiente aquecido e úmido comparável a uma sala de vapor ou sauna.

ambiente aquecido e úmido comparável a uma sala de vapor ou sauna. Hipocausto: sistema que conduzia ar quente sob o piso elevado por pequenos pilares de tijolos.

sistema que conduzia ar quente sob o piso elevado por pequenos pilares de tijolos. Área de serviço: espaço que reunia fornalha, aquecimento da água e parte do equipamento necessário ao funcionamento do banho.

Banheiro romano com piso aquecido em Vrelo-Šarkamen

Quem era o imperador ligado à residência de Vrelo-Šarkamen?

Essas estruturas fazem parte de um complexo atribuído a Maximino Daia, governante do início do século IV. A residência é datada do período da Tetrarquia, quando o poder romano era dividido entre vários governantes para administrar um território muito extenso.

O Museu de Krajina registra décadas de pesquisas no local e relaciona o complexo residencial ao imperador. Escavações anteriores já haviam revelado fortificações, mausoléu e materiais de alto status, formando um conjunto maior do que o banheiro recém-documentado.

Por que esse banheiro muda a leitura da torre imperial?

Depois de reconhecer o governante e o contexto do palácio, a descoberta mostra que a torre tinha mais de uma função. Sua arquitetura monumental fazia parte da aparência defensiva da residência, mas o interior também acomodava um espaço privado de conforto, com infraestrutura específica para calor, água e vapor.

O achado reúne engenharia, rotina e poder no mesmo ambiente. Mais do que mostrar que romanos ricos gostavam de banhos, ele permite reconstruir como uma estrutura circular foi adaptada para receber equipamentos, áreas de serviço e salas de uso privado dentro de uma residência imperial fortificada.