O alumínio é resistente e leve, mas conduz calor com facilidade. Por isso, a ruptura de ponte térmica separa a parte externa da interna com uma faixa isolante, interrompendo o caminho do calor e reduzindo a transferência que passaria direto pelo perfil metálico.

Por que uma janela de alumínio pode transmitir tanto calor?

Quando o perfil é contínuo, o metal conecta o lado de fora ao lado de dentro quase sem obstáculo. Essa conexão cria uma ponte térmica, termo usado para descrever pontos por onde o calor encontra um caminho mais fácil para atravessar a envoltória.

No uso diário, isso aparece como superfície mais quente no verão, mais fria no inverno e maior troca térmica pelo caixilho. Mesmo com vidro melhor, um perfil sem interrupção pode continuar funcionando como uma rota de condução muito mais eficiente do que seria desejável.

Ruptura de ponte térmica em esquadrias de alumínio

O que muda quando entra a faixa isolante no meio do perfil?

Na página Window Types and Technologies, o Department of Energy explica que esquadrias metálicas podem usar uma faixa isolante entre a parte interna e a externa para reduzir o fluxo de calor através do caixilho.

Essa é a essência da ruptura de ponte térmica. Em vez de uma peça metálica contínua, o perfil passa a trabalhar em duas partes separadas por um material menos condutivo. O alumínio continua oferecendo rigidez, mas já não leva energia térmica com a mesma facilidade.

Que efeitos práticos essa ruptura costuma trazer?

O benefício não aparece só em números de laboratório. Ao reduzir a condução pelo caixilho, a esquadria tende a colaborar melhor com o conjunto da janela, especialmente quando está combinada com vidro duplo, vedação correta e uma instalação que não crie novas rotas de perda ou ganho térmico.

Os efeitos mais comuns costumam ser estes:

Menos calor pelo perfil: o caminho metálico deixa de ser contínuo.

o caminho metálico deixa de ser contínuo. Maior conforto perto da janela: a superfície interna tende a ficar menos extrema.

a superfície interna tende a ficar menos extrema. Melhor desempenho do conjunto: a esquadria acompanha melhor o vidro eficiente.

a esquadria acompanha melhor o vidro eficiente. Menor risco de condensação: em climas frios, a face interna tende a sofrer menos.

Ruptura de ponte térmica em esquadrias de alumínio

Como esse detalhe aparece quando o perfil é visto de perto?

No corte transversal, dá para enxergar duas partes metálicas separadas pela peça isolante. O vídeo abaixo ajuda a visualizar esse tipo de construção e mostra por que o detalhe parece pequeno, mas interfere diretamente no comportamento térmico da janela. https://www.youtube.com/embed/pz9cs_bKcq4

O Building America Solution Center reforça que janelas eficientes combinam vários elementos, como vidros, espaçadores, vedação e isolamento de quadro. A ruptura não resolve tudo sozinha, mas corrige uma fraqueza importante do alumínio exposto.

Quando vale prestar mais atenção nesse recurso?

Ele pesa mais quando a janela recebe muito sol, fica em fachadas críticas ou participa de um projeto que busca reduzir ganhos térmicos e melhorar conforto sem depender só do ar-condicionado. Nesses casos, o perfil deixa de ser mero acabamento e passa a ser parte do desempenho da casa.

No fim, a ruptura de ponte térmica resolve um problema direto: o metal sozinho conduz demais. Ao inserir uma barreira escondida entre as duas faces do perfil, a esquadria passa a bloquear melhor o calor que antes atravessava a moldura quase sem resistência.