Aos 70 anos, Tom Hanks carrega uma frase que serve tanto para os dias ruins quanto para os momentos de enorme sucesso: “isso também vai passar”. O conselho foi relembrado em 2026 por um colega de elenco, que guardou a ideia como uma forma de não tratar nenhuma fase, boa ou ruim, como permanente na vida.

Por que Tom Hanks usa a mesma frase para o sucesso e para a dificuldade?

A trajetória de Tom Hanks atravessa décadas de cinema, reconhecimento e períodos de trabalho menos previsíveis. A frase funciona porque não separa os extremos: tanto uma fase ruim quanto um auge profissional acabam mudando com o tempo.

O valor está na impermanência dos momentos. Quando algo parece insuportável, lembrar que a situação não é fixa reduz a sensação de eternidade. Quando tudo vai muito bem, a mesma ideia impede que o sucesso seja confundido com um estado garantido.

Tom Hanks e a frase que vale para altos e baixos

Como esse conselho voltou a aparecer tantos anos depois?

Em setembro de 2026, um colega que trabalhou com o ator contou ter guardado “isso também vai passar” como uma das lições que permaneceram com ele. A lembrança veio depois de uma noite de grande reconhecimento profissional, justamente um dos momentos em que a frase ganha outro sentido.

Segundo esse relato, Hanks aplicava a expressão nos dois lados da experiência. Falta de trabalho passa, grandes vitórias também. A utilidade está em não permitir que nenhum dos extremos se transforme numa definição permanente de quem a pessoa é.

O que muda quando a frase é usada também nos melhores momentos?

Normalmente, expressões desse tipo aparecem para consolar alguém em uma fase difícil. Hanks acrescenta outra camada: o auge também é temporário. Isso não diminui uma conquista, apenas coloca o momento dentro de uma trajetória maior.

A ideia pode ser dividida em quatro efeitos práticos:

Reduzir o desespero: uma fase ruim deixa de parecer infinita.

uma fase ruim deixa de parecer infinita. Conter a euforia: uma vitória não precisa virar sensação de invencibilidade.

uma vitória não precisa virar sensação de invencibilidade. Preservar perspectiva: carreira e vida continuam depois de um único acontecimento.

carreira e vida continuam depois de um único acontecimento. Evitar identidades fixas: fracasso e sucesso deixam de definir a pessoa para sempre.

Tom Hanks e a frase que vale para altos e baixos

Por que essa filosofia combina com uma carreira marcada por altos tão grandes?

A Television Academy registra uma carreira que atravessa atuação, direção, roteiro e produção, com múltiplos prêmios e indicações. Essa variedade ajuda a mostrar como um percurso longo nunca cabe em um único ponto alto.

O banco de dados da Academy Awards também registra duas vitórias consecutivas como ator principal. Mesmo marcos tão raros entram na lógica da frase: são importantes, mas continuam sendo capítulos dentro de algo maior.

O que permanece quando até os grandes momentos passam?

Permanece a capacidade de atravessar mudanças sem transformar o instante em destino. Uma derrota pode doer sem ser definitiva, e uma vitória pode ser celebrada sem a expectativa de que aquele nível de reconhecimento precise continuar para sempre.

Aos 70 anos, a frase atribuída ao ator ganha força justamente por ser curta. Ela não promete controle sobre o que vem depois. Apenas lembra que nenhuma fase ocupa a vida inteira, uma ideia que pode servir tanto quando tudo parece cair quanto quando tudo parece finalmente dar certo.