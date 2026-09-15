Petermann Glacier, no noroeste da Groenlândia, voltou ao centro das atenções quando um iceberg tabular de cerca de 76 km² se soltou, avançou pelo fiorde e bateu em uma ilha sem se partir. O caso mostra como satélites acompanham, quase em tempo real, o comportamento do gelo no Ártico.

Como esse bloco se desprendeu da geleira Petermann?

A geleira Petermann é uma das grandes saídas de gelo da Groenlândia para o oceano. Ela já vinha sendo observada por causa de rachaduras na sua língua flutuante, a parte da geleira que se projeta sobre a água.

Quando o bloco se soltou em agosto de 2026, o evento virou o maior desprendimento registrado em uma geleira do Ártico desde 2020. Por ser um iceberg grande e relativamente plano, ele saiu como uma espécie de mesa de gelo, fácil de reconhecer nas imagens orbitais.

O iceberg da geleira Petermann que resistiu a uma colisão no Ártico

Por que a colisão com Joe Island surpreendeu tanto?

O acompanhamento da NASA Earth Observatory mostrou o momento em que o iceberg encontrou Joe Island. Esse ponto já havia sido um obstáculo importante para outros blocos, que se fragmentaram depois do impacto.

Desta vez, o comportamento foi diferente. Em vez de quebrar logo após a batida, o iceberg permaneceu quase inteiro, girou para se afastar da ilha e continuou seguindo pelo estreito de Nares. Foi esse detalhe que transformou uma cena já impressionante em algo realmente incomum.

O que os satélites conseguem revelar num evento assim?

Missões orbitais permitem medir área, trajetória e velocidade do deslocamento. No caso desse iceberg, as imagens ajudaram a mostrar avanço de cerca de 3 quilômetros por dia, além da forma do bloco antes e depois da colisão.

O trabalho do USGS ajuda a colocar isso em contexto. O programa Landsat acompanha a região há décadas, o que permite comparar a perda de gelo atual com episódios antigos e enxergar como a frente da geleira muda ao longo do tempo.

O iceberg da geleira Petermann que resistiu a uma colisão no Ártico

O que vale observar na viagem de um iceberg como esse?

Depois do desprendimento, a história do bloco não acaba. O caminho pelo fiorde e pelo estreito mostra como vento, corrente, forma do gelo e obstáculos costeiros podem alterar a rota e a chance de fragmentação.

Os pontos principais costumam ser estes:

Tamanho: blocos maiores têm mais inércia e nem sempre reagem rápido às correntes.

blocos maiores têm mais inércia e nem sempre reagem rápido às correntes. Formato: um iceberg tabular distribui tensões de modo diferente de um bloco mais irregular.

um iceberg tabular distribui tensões de modo diferente de um bloco mais irregular. Colisões: ilhas e margens podem frear, girar ou partir o gelo.

ilhas e margens podem frear, girar ou partir o gelo. Fragmentação: pequenos pedaços ao redor indicam desgaste, mesmo quando o corpo principal resiste.

Por que um episódio desses importa além da curiosidade?

Porque ele oferece um retrato direto da dinâmica do Ártico. Cada grande desprendimento ajuda cientistas a testar modelos de estabilidade, perda de massa e comportamento do gelo depois que ele se separa da geleira-mãe.

Petermann Glacier já era monitorada por seu tamanho e pela posição estratégica na Groenlândia. Quando um bloco dessa escala bate numa ilha e continua quase inteiro, ele entrega um caso real, valioso e bem documentado para entender como o gelo polar responde às condições do oceano e da costa.