Você já se perguntou por que a lavadora tem três compartimentos separados na gaveta de produtos? O dispensador automático da lavadora organiza detergente, alvejante e amaciante para que cada um entre no momento certo do ciclo. Colocar o produto no lugar errado pode fazê-lo ser liberado antes da etapa para a qual foi projetado, comprometendo a lavagem.

O que é o dispensador automático da lavadora e como ele funciona?

O dispensador automático é o compartimento onde você coloca os produtos de lavagem antes de iniciar o ciclo. Ele libera cada um no momento programado pela máquina, sem que você precise voltar ao aparelho no meio do processo.

A liberação é controlada por válvulas e pelo fluxo de água. Quando o ciclo atinge a etapa programada, a água arrasta o produto do compartimento correspondente para dentro do tambor.

Achar que tanto faz onde colocar o detergente e o amaciante esconde um erro comum de conservação das peças. Veja o que fazer agora mesmo

Quais são os três compartimentos do dispensador e para que servem?

Cada compartimento tem uma função específica dentro do ciclo de lavagem. Os três principais são:

O que acontece quando o produto é colocado no compartimento errado?

Cada produto foi formulado para agir em uma etapa específica. O detergente precisa de tempo para dissolver a sujeira. O alvejante age depois que a lavagem principal removeu a maior parte dos resíduos.

O amaciante, por sua vez, deve entrar apenas no enxágue final. Se colocado no compartimento do detergente, ele será liberado no início do ciclo e perderá completamente sua função.

As consequências mais comuns da troca de compartimentos são:

Amaciante no lugar do detergente: liberado cedo demais, não amacia e pode manchar as roupas.

Alvejante no lugar do amaciante: entra tarde demais para agir e não cumpre sua função.

Detergente no lugar do amaciante: liberado no enxágue final, deixa resíduos e não limpa.

Qualquer troca de compartimento: desperdício de produto e lavagem comprometida.

Como identificar cada compartimento no dispenser da sua lavadora?

Os compartimentos costumam ser identificados por símbolos ou letras impressas no plástico. O detergente geralmente é indicado por um símbolo de lavagem ou pela letra D. O alvejante aparece com um triângulo ou a letra A.

O amaciante é marcado com uma flor ou a letra F. Em caso de dúvida, consulte o manual do fabricante. Ele traz o diagrama exato do seu modelo e explica a ordem correta de cada produto.

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Qual é a diferença entre os compartimentos do dispensador?

A tabela abaixo resume a função de cada compartimento e o momento em que o produto é liberado no ciclo.

Compartimento Produto Momento de liberação Função principal Principal Gaveta maior Detergente Início do ciclo principal Limpeza pesada Alvejante Gaveta menor Alvejante Meio do ciclo Remoção de manchas Amaciante Gaveta com tampa Amaciante Enxágue final Maciez e perfume Pré-lavagem Compartimento opcional Detergente diluído Antes do ciclo principal Sujeira leve

Por que respeitar os compartimentos do dispensador faz diferença na lavagem?

Colocar cada produto no compartimento correto garante que ele seja liberado no momento exato para o qual foi projetado. Isso melhora a eficiência da lavagem, protege os tecidos e evita desperdício de produto.

Antes de iniciar o ciclo, confira se os produtos estão nos lugares certos. Esse cuidado simples faz toda a diferença no resultado final e na durabilidade das suas roupas.