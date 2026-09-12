Você já se perguntou por que a lavadora tem três compartimentos separados na gaveta de produtos? O dispensador automático da lavadora organiza detergente, alvejante e amaciante para que cada um entre no momento certo do ciclo. Colocar o produto no lugar errado pode fazê-lo ser liberado antes da etapa para a qual foi projetado, comprometendo a lavagem.
O que é o dispensador automático da lavadora e como ele funciona?
O dispensador automático é o compartimento onde você coloca os produtos de lavagem antes de iniciar o ciclo. Ele libera cada um no momento programado pela máquina, sem que você precise voltar ao aparelho no meio do processo.
A liberação é controlada por válvulas e pelo fluxo de água. Quando o ciclo atinge a etapa programada, a água arrasta o produto do compartimento correspondente para dentro do tambor.
Quais são os três compartimentos do dispensador e para que servem?
Cada compartimento tem uma função específica dentro do ciclo de lavagem. Os três principais são:
O que acontece quando o produto é colocado no compartimento errado?
Cada produto foi formulado para agir em uma etapa específica. O detergente precisa de tempo para dissolver a sujeira. O alvejante age depois que a lavagem principal removeu a maior parte dos resíduos.
O amaciante, por sua vez, deve entrar apenas no enxágue final. Se colocado no compartimento do detergente, ele será liberado no início do ciclo e perderá completamente sua função.
As consequências mais comuns da troca de compartimentos são:
- Amaciante no lugar do detergente: liberado cedo demais, não amacia e pode manchar as roupas.
- Alvejante no lugar do amaciante: entra tarde demais para agir e não cumpre sua função.
- Detergente no lugar do amaciante: liberado no enxágue final, deixa resíduos e não limpa.
- Qualquer troca de compartimento: desperdício de produto e lavagem comprometida.
Como identificar cada compartimento no dispenser da sua lavadora?
Os compartimentos costumam ser identificados por símbolos ou letras impressas no plástico. O detergente geralmente é indicado por um símbolo de lavagem ou pela letra D. O alvejante aparece com um triângulo ou a letra A.
O amaciante é marcado com uma flor ou a letra F. Em caso de dúvida, consulte o manual do fabricante. Ele traz o diagrama exato do seu modelo e explica a ordem correta de cada produto.
Qual é a diferença entre os compartimentos do dispensador?
A tabela abaixo resume a função de cada compartimento e o momento em que o produto é liberado no ciclo.
|Compartimento
|Produto
|Momento de liberação
|Função principal
|Principal Gaveta maior
|Detergente
|Início do ciclo principal
|Limpeza pesada
|Alvejante Gaveta menor
|Alvejante
|Meio do ciclo
|Remoção de manchas
|Amaciante Gaveta com tampa
|Amaciante
|Enxágue final
|Maciez e perfume
|Pré-lavagem Compartimento opcional
|Detergente diluído
|Antes do ciclo principal
|Sujeira leve
Por que respeitar os compartimentos do dispensador faz diferença na lavagem?
Colocar cada produto no compartimento correto garante que ele seja liberado no momento exato para o qual foi projetado. Isso melhora a eficiência da lavagem, protege os tecidos e evita desperdício de produto.
Antes de iniciar o ciclo, confira se os produtos estão nos lugares certos. Esse cuidado simples faz toda a diferença no resultado final e na durabilidade das suas roupas.