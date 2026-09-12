Você já abriu a lavadora frontal e sentiu aquele cheiro de umidade presa? O problema pode estar na borracha de vedação da lavadora. Em máquinas frontais, água residual pode permanecer no anel de borracha e em outras áreas internas após o ciclo. Fabricantes recomendam secar essas regiões e deixar a porta entreaberta depois do uso para favorecer a circulação de ar e evitar mofo.

Por que a água residual se acumula na lavadora frontal?

A lavadora frontal tem um anel de borracha flexível ao redor da abertura da porta, projetado para vedar o tambor durante a lavagem. Esse anel cria dobras e reentrâncias onde a água costuma ficar retida após o enxágue.

Além da borracha, o compartimento do filtro, a gaveta de sabão e os dutos internos também podem acumular umidade. Como o tambor é fechado e a porta tem vedação hermética, o ar não circula naturalmente, e a umidade permanece por horas.

O vapor retido nas dobras do anel de vedação prejudica a saúde e danifica o eletrodoméstico sem você perceber

Quais são os três principais problemas causados pela umidade retida?

Deixar a lavadora fechada e úmida após o uso cria condições ideais para micro-organismos e odores. Os três problemas mais comuns são:

Como secar corretamente a borracha e as áreas internas?

A secagem é rápida e deve fazer parte da rotina após cada ciclo de lavagem. Um pano limpo e seco é suficiente para remover a água acumulada.

Os passos recomendados são:

Abra a porta e localize o anel de borracha ao redor da abertura.

Afaste delicadamente as dobras da borracha e seque com um pano absorvente.

Verifique se há objetos ou fiapos presos nas reentrâncias e remova-os.

Seque também a borda interna do tambor e a área do compartimento do filtro.

Deixe a porta entreaberta e a gaveta de sabão levemente puxada para ventilar.

Por que deixar a porta entreaberta faz diferença?

A porta entreaberta permite que o ar circule livremente dentro do tambor. A umidade evapora e o ambiente interno seca, impedindo que fungos e bactérias se proliferem.

Esse hábito simples é recomendado pela maioria dos fabricantes de lavadoras frontais. Em modelos com trava de segurança, verifique no manual se há uma posição de descanso que mantenha a porta levemente aberta sem forçar a dobradiça.

O vapor retido nas dobras do anel de vedação prejudica a saúde e danifica o eletrodoméstico sem você perceber

Comparação entre os locais de acúmulo de água na lavadora frontal

Diferentes áreas da lavadora retêm água em quantidades variadas. Conhecer cada ponto ajuda a direcionar a secagem e a manutenção.

Local de acúmulo Quantidade de água retida Frequência de secagem Borracha de vedação Dobras do anel Alta, principal ponto de retenção Após cada lavagem Compartimento do filtro Base da máquina Média, acumula água e resíduos A cada 15 dias Gaveta de sabão Dispenser de detergente Baixa, mas acumula resíduo pastoso Uma vez por semana

Que cuidados extras ajudam a manter a lavadora seca e livre de odores?

Além de secar a borracha e deixar a porta entreaberta, algumas práticas complementares mantêm o interior da lavadora mais limpo. Rodar um ciclo de limpeza com produto específico ou vinagre branco a cada mês remove resíduos de sabão e gordura que alimentam o mofo.

Também vale a pena limpar periodicamente a gaveta de sabão e o filtro da bomba de drenagem. Esses pontos acumulam resíduos que contribuem para o odor e para a proliferação de micro-organismos.

A secagem e a porta entreaberta são hábitos simples que prolongam a vida da lavadora

A água residual na borracha de vedação e nas áreas internas da lavadora frontal é um problema silencioso. Ela não aparece de imediato, mas com o tempo compromete a vedação, impregna as roupas com mau cheiro e favorece o mofo.

Reservar dois minutos após cada lavagem para secar a borracha e deixar a porta entreaberta é um gesto pequeno que faz uma grande diferença. Sua lavadora fica mais limpa, suas roupas cheiram melhor e a vida útil do aparelho se estende por muito mais tempo.