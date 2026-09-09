No nível mais baixo de uma torre de um palácio romano na Sérvia, arqueólogos encontraram um banho romano com piso aquecido, três piscinas e uma sala de vapor. A estrutura circular, construída no início do século IV, ocupava um espaço cuja configuração não tem paralelo direto conhecido no Império Romano.

O que havia escondido na torre do palácio romano?

A escavação revelou um balneum privado, nome usado para um conjunto de banho menor que as grandes termas públicas. O espaço ocupava a parte inferior da torre sudoeste de uma residência fortificada associada à elite imperial e foi dividido entre área de banho e instalações técnicas.

O sítio de Šarkamen fica no leste da Sérvia, perto de Negotin. A residência é datada do começo do século IV e costuma ser relacionada ao período de Maximinus Daza, governante romano que participou da fase final da Tetrarquia.

Banho romano com piso aquecido dentro de uma torre

Como o piso aquecido funcionava dentro do banho romano?

Na parte técnica, arqueólogos localizaram uma fornalha ligada ao sistema de aquecimento pelo piso. O ar quente circulava sob a superfície utilizada pelos ocupantes, elevando a temperatura dos ambientes. Também apareceu a base destinada a uma caldeira de cobre que aquecia água para as instalações.

O complexo arqueológico de Vrelo-Šarkamen vem sendo estudado sistematicamente há décadas. A nova interpretação da torre acrescenta uma área de uso privado e confortável a uma residência já conhecida por fortificações, mausoléu e outras estruturas monumentais.

Leia também: Escavado dentro de uma montanha no Ártico, um cofre guarda mais de 1,3 milhão de amostras de sementes enviadas por 132 instituições para reconstruir plantações perdidas

Quais elementos transformavam a torre em um espaço de banho?

O setor de uso possuía três recipientes ou piscinas para banho, além de um sudatorium, ambiente aquecido e úmido comparável a uma sala de vapor. A planta acompanhava a forma circular da torre, solução que obrigou os construtores a adaptar equipamentos, circulação e aquecimento ao espaço disponível.

Os elementos identificados incluem:

Três piscinas: recipientes destinados a diferentes etapas do banho.

recipientes destinados a diferentes etapas do banho. Sala de vapor: ambiente quente associado ao sudatorium romano.

ambiente quente associado ao sudatorium romano. Piso aquecido: calor distribuído por baixo da superfície utilizada.

calor distribuído por baixo da superfície utilizada. Fornalha e caldeira: infraestrutura técnica para aquecer ambiente e água.

Por que a localização dentro de uma torre surpreendeu os arqueólogos?

Banhos romanos são conhecidos em muitos formatos, mas os pesquisadores destacaram a ausência de paralelo direto para um conjunto circular instalado dentro de uma torre dessa residência. Em vez de uma sequência linear de salas, o projeto precisou seguir a geometria do próprio elemento defensivo monumental.

O projeto de escavação aparece entre as pesquisas apoiadas pelo Ministério da Cultura. A continuidade dos trabalhos permite rever funções de espaços que, vistos apenas pela forma externa, poderiam ser interpretados principalmente como partes defensivas da residência fortificada.

Banho romano com piso aquecido dentro de uma torre

O que a descoberta muda na visão sobre esse palácio romano?

A presença do banho revela uma combinação de defesa, residência e conforto concentrada na mesma construção. O piso aquecido e a sala de vapor exigiam infraestrutura permanente, indicando que a torre abrigava um ambiente planejado para uso cotidiano da elite, não apenas uma posição de vigilância.

As próximas escavações ainda podem esclarecer acessos, circulação e fases de uso. Mesmo assim, o conjunto já mostra como engenharia romana e luxo privado podiam ocupar espaços inesperados: onde uma torre sugeria paredes maciças e função militar, surgiu um sistema completo para aquecer água, piso e ambientes de banho.