No asteroide Bennu, a superfície de Bennu parece rochosa, mas as amostras da missão OSIRIS-REx apontam algo muito mais frágil. Sua resistência fica abaixo de 1 pascal e pode ser cerca de 50 vezes menor que a de café recém-moído, resultado relacionado à escassez de poeira fina entre os grãos do terreno.

O que significa dizer que a superfície de Bennu tem menos de 1 pascal?

Um pascal mede pressão ou tensão. No caso de Bennu, o valor estimado abaixo desse limite indica um material que quase não resiste quando partículas são puxadas umas contra as outras. O modelo de resistência granular chegou a valores compatíveis com observações anteriores.

Isso não transforma o asteroide em poeira solta no sentido comum. Bennu é um amontoado de rochas e regolito mantido por gravidade muito fraca e pequenas forças entre partículas, com espaços internos e contatos frágeis que respondem de maneira diferente de uma rocha compacta terrestre.

Como a superfície de Bennu pode ser mais fraca que café

Por que um punhado de café recém-moído é mais resistente que esse terreno?

A comparação ajuda a traduzir uma unidade pouco intuitiva. Café recém-moído compactado em um pequeno cilindro pode suportar aproximadamente 50 pascais antes de falhar, enquanto a superfície analisada de Bennu fica muito abaixo disso. A diferença torna a fragilidade do regolito mais fácil de imaginar.

O contraste nasce principalmente da quantidade e do tamanho das partículas. Grãos muito finos conseguem preencher vazios e criar mais pontos de contato. Em Bennu, a escassez de poeira fina deixa partículas maiores apoiadas umas nas outras com menos ligações capazes de reforçar o conjunto.

Como as amostras da OSIRIS-REx ajudaram a calcular essa fraqueza?

A missão trouxe material real para medir forma, tamanho e forças de coesão entre partículas. Esses dados foram combinados com simulações de dinâmica granular e com o comportamento observado durante a coleta. O tamanho médio das partículas ajudou a limitar quais valores de resistência eram plausíveis.

Os elementos usados na estimativa incluem:

Tamanho dos grãos: partículas maiores tendem a criar menos contatos por volume.

partículas maiores tendem a criar menos contatos por volume. Formato das partículas: grãos angulosos podem travar uns nos outros e elevar a resistência.

grãos angulosos podem travar uns nos outros e elevar a resistência. Forças de coesão: medições das amostras indicam quão fortemente os grãos aderem.

medições das amostras indicam quão fortemente os grãos aderem. Evento de coleta: a penetração do equipamento mostrou que o terreno cedeu com facilidade.

Como a superfície de Bennu pode ser mais fraca que café

O que a coleta da missão já havia revelado sobre o asteroide?

Quando a sonda tocou Bennu, o cabeçote de coleta penetrou mais do que o esperado e deslocou grande quantidade de material. A análise das amostras da OSIRIS-REx também revelou rochas porosas, fraturadas e muito diferentes de blocos terrestres densos.

Esse comportamento é coerente com um corpo classificado como asteroide Benu, formado por detritos reunidos ao longo de sua história. Em vez de uma peça única, ele funciona como um agregado cuja estabilidade depende da interação entre milhões de partículas.

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Por que saber a resistência do asteroide Bennu importa para desviar objetos perigosos?

Qualquer tentativa de alterar a trajetória de um asteroide precisa prever como sua superfície responderá ao contato. Um impacto contra material extremamente fraco pode transferir energia de modo diferente do que ocorreria em uma rocha monolítica, espalhando detritos e modificando a formação da cratera.

As novas estimativas ajudam a transformar aparência em propriedade física. Ao relacionar tamanho, formato e coesão dos grãos, os pesquisadores conseguem criar modelos mais realistas de asteroides granulares, informação útil para interpretar outros corpos pequenos e planejar futuras missões de exploração ou defesa planetária.