Antes de terem músculos para se mover, embriões de cobras já começam muito cedo a formar uma espiral quase sempre para a direita. Depois de reunir imagens de mais de 900 embriões, pesquisadores encontraram uma explicação mecânica ligada ao crescimento acelerado do corpo, ao intestino e à posição da gema.

O que mais de 900 embriões de cobras revelaram sobre a direção da espiral?

Ao reunir imagens de dezenas de espécies, a equipe percebeu um padrão forte nas fases iniciais: os embriões formavam uma espiral dextral, ou voltada para a direita, da cabeça para a cauda. Essa orientação aparecia antes de os músculos estarem maduros o suficiente para produzir movimentos voluntários.

As serpentes precisam acomodar um corpo extremamente alongado dentro de um ovo limitado. O enrolamento oferece espaço para centenas de futuras vértebras se organizarem durante o desenvolvimento sem exigir que o embrião disponha de um comprimento interno equivalente ao corpo esticado.

Por que embriões de cobras se enrolam para a direita

Por que o intestino funciona como uma espécie de amarra?

O corpo cresce mais depressa do que o sistema digestivo. Imagens de tomografia mostraram um pilar de intestino separado do eixo corporal, ligado à região da gema por vasos. Enquanto a coluna e os tecidos ao redor se alongam, essa estrutura mais curta restringe o comprimento disponível.

O mecanismo descrito pelos pesquisadores lembra uma alça com dois lados de comprimentos diferentes. O lado que cresce mais precisa dobrar e torcer, transformando o excesso de comprimento em uma espiral compacta dentro do espaço disponível.

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Por que essa dobra inicial acontece para a direita?

A direção surge porque a gema ocupa o lado esquerdo do embrião. O corpo em expansão tende a crescer para o lado oposto e, combinado à restrição criada pelo intestino, inicia uma curvatura para a direita. Assim, posição interna e crescimento desigual empurram o corpo na mesma direção.

A sequência do enrolamento pode ser resumida assim:

Corpo acelera: o eixo da serpente se alonga rapidamente.

o eixo da serpente se alonga rapidamente. Intestino fica atrás: a estrutura digestiva cresce mais devagar e atua como amarra.

a estrutura digestiva cresce mais devagar e atua como amarra. Gema fica à esquerda: o corpo é direcionado para o lado oposto.

o corpo é direcionado para o lado oposto. Espiral se forma: o comprimento extra é acomodado dentro do ovo.

Por que embriões de cobras se enrolam para a direita

A cobra continua enrolada para a direita até sair do ovo?

Não necessariamente. Conforme o desenvolvimento avança, a gema diminui e os músculos amadurecem. O embrião ganha capacidade de se mexer, e a orientação deixa de ser rígida. Nas fases próximas da eclosão, parte dos indivíduos permanece à direita, enquanto outros mudam para a esquerda.

A análise da equipe ligada à UBC reforça que o padrão é especialmente forte no início. Isso separa duas fases: primeiro, forças físicas organizam o corpo; depois, movimentos musculares permitem reposicionamentos que diminuem a assimetria observada.

O que essa “solução de embalagem” ajuda a explicar sobre as serpentes?

O mecanismo mostra que o corpo longo não depende apenas de genes que mandam produzir mais vértebras. Durante a formação, o embrião também precisa resolver um problema físico: caber dentro de um espaço pequeno enquanto cresce muito mais em comprimento do que outros vertebrados.

A espiral transforma esse crescimento em uma forma compacta antes mesmo de a cobra conseguir se mover. A descoberta liga anatomia, mecânica e desenvolvimento em uma mesma resposta: crescer comprido exige também saber se dobrar, e o intestino participa desse processo como uma restrição que organiza a primeira curva.