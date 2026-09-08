Em morcegos vespertilionídeos, pesquisadores encontraram uma duplicação dos genes de anticorpos que não era conhecida em outros mamíferos. O estudo confirmou dois loci de cadeia pesada em 26 espécies examinadas, pertencentes a uma família de morcegos que reúne centenas de espécies espalhadas pelo planeta.

O que significa ter dois sistemas de genes de anticorpos?

Anticorpos possuem cadeias pesadas e leves, produzidas a partir de regiões específicas do DNA. Nos mamíferos estudados anteriormente, a cadeia pesada vinha de um único locus de imunoglobulina. Nos vespertilionídeos examinados, pesquisadores encontraram dois loci completos posicionados em cromossomos diferentes.

A família Vespertilionidae é uma das maiores entre os morcegos. O resultado não significa que cada uma de suas centenas de espécies tenha sido sequenciada no trabalho, mas mostra uma arquitetura genética inesperada em várias espécies examinadas dentro desse grupo.

Dois sistemas de genes de anticorpos em morcegos

O que o estudo confirmou nas espécies analisadas?

Publicado na Science Advances, o estudo Immunoglobulin heavy chain locus duplication in bats identificou dois loci IgH em 26 espécies examinadas. Em uma espécie-modelo, ambos passaram por rearranjo funcional e foram efetivamente expressos por células produtoras de anticorpos.

Isso mostra que a duplicação não é apenas uma sequência extra e inativa no genoma. Os dois conjuntos podem contribuir para o repertório de anticorpos, embora apresentem diferenças na maneira como combinam segmentos genéticos e participam da resposta imune.

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Como os dois loci podem ampliar a variedade de anticorpos?

Cada locus contém conjuntos de segmentos que podem ser recombinados durante o desenvolvimento das células B. Ter duas regiões completas cria mais caminhos genéticos possíveis para montar cadeias pesadas, acrescentando diversidade a um sistema que já depende de várias combinações e modificações posteriores.

Os pontos principais são:

Dois cromossomos: os loci de cadeia pesada ficam separados no genoma.

os loci de cadeia pesada ficam separados no genoma. Uso funcional: os dois conjuntos podem formar sequências de anticorpos.

os dois conjuntos podem formar sequências de anticorpos. Repertórios distintos: cada locus apresenta padrões próprios de genes variáveis.

cada locus apresenta padrões próprios de genes variáveis. Origem antiga: a duplicação provavelmente surgiu na evolução dos vespertilionídeos.

Dois sistemas de genes de anticorpos em morcegos

Isso já explica por que morcegos toleram tantos vírus?

A resposta ainda é não. A análise institucional da descoberta apresenta a duplicação como uma peça nova do quebra-cabeça, não como uma explicação completa. A capacidade de hospedar vírus envolve muitos componentes celulares, metabólicos e imunológicos.

O achado amplia principalmente o que se sabe sobre imunidade adaptativa de morcegos. Pesquisas futuras precisarão testar respostas a infecções e vacinas para descobrir se os dois loci mudam proteção, reconhecimento de patógenos ou seleção de anticorpos em condições reais.

Por que essa descoberta muda a maneira de estudar a imunidade dos morcegos?

Experimentos que assumiam uma organização semelhante à de outros mamíferos podem ter deixado parte da resposta de fora. Conhecer os dois loci permite desenhar reagentes e sequenciamentos capazes de medir ambos os conjuntos de anticorpos, evitando que um deles fique invisível nas análises.

O resultado também mostra como comparações com humanos e camundongos têm limites. A imunidade dos morcegos pode usar uma arquitetura genética diferente sem abandonar mecanismos conhecidos dos mamíferos. A partir daqui, o desafio é descobrir o que essa duplicação realmente faz durante infecções, vacinação e exposição natural a patógenos.