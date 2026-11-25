Resumo executivo 🚄 O que é a obra? Um túnel ferroviário subaquático de 14,25 km que liga a ilha de Chongming à cidade de Taicang por baixo do rio Yangtzé. ⚙️ Como a escavação evita que o rio entre? Uma tuneladora blindada de 4 mil toneladas mantém lama pressurizada na frente de corte para equilibrar o peso da água. ⚡ Por que os trens passam a 350 km/h? O diâmetro interno de 15,4 metros dissipa a onda de pressão de ar gerada pelo trem em alta velocidade dentro do tubo. 🗺️ Qual o ganho prático? Integra o corredor ferroviário Xangai–Nanjing–Hefei e encurta a viagem entre Chongming e Taicang para poucos minutos.

Com mais de 11 quilômetros já perfurados sob o leito fluvial na China, o projeto cria a primeira travessia subaquática de alta velocidade entre Xangai e Jiangsu. Atravessar o estuário do rio Yangtzé exige lidar com correntes fortes, neblina densa e o tráfego intenso de navios oceânicos. Para evitar bloqueios climáticos e não interferir na navegação, a engenharia optou por escavar sob o leito do rio.

Por que escavar embaixo de um rio gigante sem que a água invada o túnel?

Imagine tentar cavar um buraco na areia molhada da praia sem deixar a água do mar preencher o espaço imediatamente. No fundo do rio Yangtzé, o solo é formado por camadas macias de lodo e areia saturada sob enorme pressão.

Para vencer essa barreira, a tuneladora Linghang usa o sistema de escudo de pressão de lama. A máquina injeta uma mistura densa de água e argila na câmara frontal que empurra o solo de volta com a mesma força da água externa, impedindo infiltrações.

A tuneladora Linghang utiliza uma enorme cabeça de corte para avançar pelo solo abaixo do rio — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as medidas exatas da máquina e do túnel Chongming–Taicang?

Trens-bala deslocam grandes massas de ar dentro de espaços fechados, criando ondas de choque capazes de causar desconforto aos passageiros. Por isso, a seção do túnel exige largura superior à de galerias ferroviárias comuns.

Extensão total e avanço da obra: o Túnel Chongming–Taicang soma 14,25 quilômetros de comprimento, sendo 11,32 quilômetros perfurados em trecho contínuo de escudo único, com mais de 11 quilômetros já concluídos.

Peso e diâmetro da tuneladora: a máquina Linghang pesa cerca de 4 mil toneladas e possui roda de corte de 15,4 metros de diâmetro, equivalente a um prédio de cinco andares.

a máquina pesa cerca de 4 mil toneladas e possui roda de corte de 15,4 metros de diâmetro, equivalente a um prédio de cinco andares. Profundidade máxima sob o rio: o traçado desce até 89 metros abaixo da superfície da água, onde a pressão hidrostática chega a quase nove vezes a pressão atmosférica.

o traçado desce até 89 metros abaixo da superfície da água, onde a pressão hidrostática chega a quase nove vezes a pressão atmosférica. Velocidade operacional dos trens: a via dupla interna permite que composições de alta velocidade cruzem o trecho subaquático a 350 km/h sem reduzir o ritmo.

a via dupla interna permite que composições de alta velocidade cruzem o trecho subaquático a 350 km/h sem reduzir o ritmo. Revestimento estrutural estanque: anéis pré-moldados de concreto armado de alta resistência com juntas de vedação dupla selam a galeria contra a água salobra por mais de um século.

Como a fábrica subterrânea avança e monta as paredes ao mesmo tempo?

Enquanto os discos metálicos giram na frente triturando a terra, esteiras e tubulações transportam o material escavado até a superfície. Ao mesmo tempo, braços hidráulicos na traseira da máquina encaixam blocos curvos de concreto para formar o anel estrutural.

Sensores digitais monitoram a pressão do solo e ajustam automaticamente a direção da cabeça de corte com precisão milimétrica. Assim, a galeria avança dezenas de metros por semana sem causar afundamentos no leito do rio.

Critério técnico Túnel Chongming–Taicang Túnel ferroviário convencional 🚄 Velocidade máxima 350 km/h em trecho subaquático 160 a 250 km/h por restrições aerodinâmicas ⭕ Diâmetro da escavação 15,4 metros em escudo único Entre 9 e 12 metros em galerias padrão 💧 Pressão suportada Até 0,9 MPa a 89 metros de profundidade Geralmente abaixo de 0,4 MPa em solos rasos 🚢 Impacto na navegação Zero interferência no canal de navios Pontes exigem vãos elevados e pilares no rio

Como a tuneladora Linghang opera sob o leito do rio Yangtzé na prática?

Superar a marca de 11 quilômetros escavados em uma única frente contínua comprova a resistência das ferramentas de corte contra o desgaste abrasivo da areia fluvial. Cada troca de disco ocorre em câmaras hiperbáricas pressurizadas para proteger os técnicos.

O registro divulgado pelo portal oficial de Xangai com imagens da China Railway Tunnel Group ilustra o interior do tubo concluído e o traçado completo sob o estuário.

Abaixo, um vídeo do Intl Services Shanghai que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas garantem que a água do rio não atravesse o concreto?

O projeto executivo liderado pela China Railway Group segue os padrões ferroviários da National Railway Administration of China para túneis subaquáticos de alta velocidade. No Brasil, escavações mecanizadas em solos saturados adotam critérios equivalentes da norma ABNT NBR 6118 e das diretrizes da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos.

Essas regras determinam o uso de concreto impermeável e gaxetas de borracha sintética capazes de suportar décadas de pressão hídrica sem deformar. Assim, o interior da galeria permanece seco e seguro para os sistemas elétricos de alta tensão.

O túnel foi projetado para receber trens de alta velocidade em uma estrutura subterrânea de grande diâmetro — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é obrigatório contratar especialistas em geotecnia e escavações subterrâneas?

Toda obra que envolve escavação abaixo do lençol freático, passagem sob rios ou construção de subsolos profundos exige um engenheiro geotécnico e um engenheiro de túneis. Esses especialistas avaliam a permeabilidade do solo e dimensionam o sistema de contenção antes de iniciar o corte.

Não é um serviço que se realiza sem sondagens detalhadas porque a pressão da água subterrânea pode provocar colapsos repentinos no terreno. Somente monitoramento instrumental contínuo protege construções vizinhas e garante a integridade da estrutura.