O vaso de cultivo fabricado com feltro geotêxtil permite a chamada “poda aérea” das raízes, evitando que elas fiquem rodando em círculos como acontece nos recipientes plásticos tradicionais. Esse processo estimula a ramificação lateral contínua, resultando em uma estrutura radicular mais densa, eficiente e saudável.
O que é o fenômeno da poda aérea e como ele ocorre no feltro?
A poda aérea acontece naturalmente quando as pontas das raízes entram em contato com o ar através das tramas permeáveis do feltro. A exposição direta ao ambiente externo resseca a extremidade apical da raiz, interrompendo seu crescimento longitudinal de forma segura.
Esse bloqueio natural sinaliza para a planta a necessidade de emitir novas raizes secundárias e ramificações laterais no interior do substrato. O *feltro geotêxtil*, um não tecido sintético de alta porosidade e drenagem, cria uma estrutura aerada que impede o sufocamento do sistema radicular.
Quais são os benefícios do feltro geotêxtil em relação ao plástico rígido?
A substituição de recipientes convencionais por vasos de tecido altera profundamente a dinâmica de desenvolvimento das plantas no jardim ou na horta. O ganho de oxigenação no substrato reflete diretamente no crescimento da copa e na produtividade das espécies.
Os três principais benefícios do uso do feltro na jardinagem são:
Como a oxigenação do solo influencia a saúde do sistema radicular?
A porosidade contínua do feltro garante uma troca gasosa constante entre o substrato e o ambiente externo. Em práticas de jardinagem urbana, esse fluxo de ar impede o acúmulo de bolsões anaeróbicos que causam o apodrecimento radicular por fungos oportunistas.
As vantagens de manter o substrato sempre oxigenado incluem:
- Aceleração na atividade microbiológica benéfica presente no solo.
- Drenagem uniforme da água excedente da rega por toda a área do tecido.
- Prevenção da compactação excessiva da terra com o passar dos meses.
- Estímulo ao desenvolvimento acelerado de plantas jovens e hortaliças.
Por que os recipientes plásticos causam o enovelamento das raízes?
Em potes de plástico impermeável, as raízes crescem até colidir com a barreira rígida e lisa do recipiente. Sem contato com o ar, elas dobram e continuam crescendo em círculos ao redor do vaso, formando um emaranhado denso conhecido como enovelamento.
Com o tempo, essas raízes espiraladas engrossam e sufocam o próprio nó vital da planta, dificultando a passagem de água e nutrientes. O vaso de cultivo fabricado com feltro elimina essa limitação estrutural, permitindo o aproveitamento total do volume interno.
Como escolher a melhor opção de recipiente para o seu cultivo?
A seleção do tipo de vaso depende das necessidades hídricas da espécie e da disponibilidade de rega do produtor. Recomendações técnicas publicadas pela Embrapa destacam a importância de adequar o recipiente ao tipo de substrato utilizado.
A tabela a seguir compara o desempenho dos materiais mais comuns no mercado:
|Tipo de vaso
|Capacidade de oxigenação
|Desempenho radicular
|Plástico rígido tradicional Recipiente impermeável selado
|Restrita aos furos de drenagem inferiores
|Baixo
|Cerâmica não esmaltada Material poroso tradicional
|Troca gasosa moderada pelas paredes
|Médio
|Feltro geotêxtil permeável Tecido sintético aerado
|Aeração contínua em toda a superfície
|Alto
Como adaptar a rotina de irrigação nos vasos de tecido?
Devido à alta porosidade do geotêxtil, a água evapora mais rapidamente no feltro do que no plástico convencional. Isso exige um acompanhamento mais próximo da umidade da terra, aumentando levemente a frequência das regas nos dias quentes de verão.
Adotar o vaso de cultivo fabricado em tecido traz retorno expressivo em vigor e vigor vegetal. A melhoria no sistema radicular resulta em plantas mais resistentes, capazes de absorver água e nutrientes com máxima eficiência.