O uso de silicone em juntas de dilatação de pisos frios em quintais, varandas e áreas abertas costuma apresentar falhas em pouco tempo. Submetido à ação direta dos raios ultravioleta (UV), à variação de temperatura e às intempéries da chuva, o silicone acético ou neutro comum resseca, perde a elasticidade e trinca. Com o rompimento da vedação, a água penetra sob o revestimento, provocando o descolamento de pisos e sérias infiltrações na estrutura.

Qual é o papel da junta de dilatação nos pisos frios externos?

Os revestimentos cerâmicos, porcelanatos e pedras naturais sofrem expansão térmica quando expostos ao calor do sol e contraem-se durante a noite ou em dias frios. As juntas de dilatação funcionam como fendas estratégicas no contrapiso e no acabamento para absorver essa movimentação sem que as placas se choquem.

Para garantir que a água da chuva não entre nessas aberturas mecânicas, o vão deve ser preenchido com um material altamente elástico e resistente às agressões climáticas. Quando a vedação falha, a água acumulada no subsolo gera pressão hidrostática, o que causa o estufamento e a soltura do piso.

Você sabe por que o silicone em juntas de dilatação falha rapidamente nas áreas externas? Veja o segredo por trás do ressecamento que causa infiltrações

Por que o silicone comum falha sob sol e chuva contínuos?

Embora seja um excelente vedante para áreas internas e úmidas — como boxes de banheiro e bancadas de pia —, o silicone convencional não possui a estrutura química necessária para resistir à combinação de radiação solar intensa e deformação mecânica contínua.

A radiação UV quebra as cadeias poliméricas do silicone comum, tornando a sua superfície rígida e quebradiça. Quando o piso se expande com o calor do meio-dia, o material ressecado não consegue acompanhar a compressão e acaba rasgando ou se descolando das bordas da cerâmica.

Quais são os riscos de manter juntas trincadas ou abertas?

A falha no selante das juntas de vedação compromete a durabilidade de toda a área externa e causa danos estruturais que exigem reformas complexas.

Os principais problemas gerados pela degradação da junta são:

Qual é o material correto para selar juntas em ambientes externos?

Para locais expostos ao tempo, a engenharia civil recomenda o uso de selantes elastoméricos à base de Poliuretano (P.U.) ou de Polímero Híbrido (MS Polymer) para juntas de movimentação.

Esses materiais combinam alta aderência ao piso com capacidade de deformação elástica permanente (geralmente entre 25% e 50% de movimentação), resistindo aos raios UV e ao empoçamento de água sem trincar ou descolar.

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Como fazer a substituição do selante degradado?

Aplicar um selante novo sobre o silicone ressecado não funciona, pois o silicone impede a aderência de qualquer outro produto. A recuperação do canal exige a preparação adequada da superfície.

O passo a passo para a manutenção correta da junta inclui:

Remover todo o silicone antigo utilizando estilete ou raspador de junta flexível.

Limpar as laterais cerâmicas com escova de cerdas duras e álcool isopropílico para eliminar gorduras e poeira.

Inserir um cordão delimitador de profundidade (tarucel) de polietileno expandido no fundo do canal.

Proteger as bordas do piso com fita crepe para evitar sujeira e garantir um acabamento alinhado.

Aplicar o selante de Poliuretano (P.U.) ou Polímero Híbrido preenchendo a junta sem deixar bolhas de ar.

Alisar a superfície do selante com uma espátula adequada e remover a fita crepe logo após a aplicação.

Comparativo de desempenho dos selantes para áreas externas

Entender a diferença entre os materiais evita escolhas inadequadas na hora de reformar ou construir áreas expostas.

Veja as características das principais opções de mercado para vedação de pisos:

Tipo de selante Resistência UV e chuva Elasticidade e indicação Poliuretano (P.U.) Selante elástico estrutural Alta durabilidade ao tempo Ideal para áreas externas Polímero Híbrido (MS) Tecnologia de alta performance Excelente resistência sol e água Excelente flexibilidade Silicone Acético/Neutro Selante comum residencial Baixa resistência à radiação solar Inadequado para juntas externas

Como garantir a durabilidade das juntas do piso externo?

Substituir o silicone em juntas de dilatação por selantes elastoméricos adequados garante a proteção hidráulica do contrapiso e evita o descolamento do revestimento. O uso dos materiais corretos preserva a estética do quintal e evita dores de cabeça com infiltrações no imóvel.

Para obter diretrizes detalhadas sobre a execução de pisos cerâmicos e juntas de movimentação, consulte as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). As recomendações sobre impermeabilização e selantes elastoméricos podem ser conferidas no portal do Instituto Brasileiro de Impermeabilização (IBI).