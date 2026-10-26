Resumo O que é: Aumento da rigidez e perda de umidade na camada superficial da planta dos pés e calcanhares.

Pode indicar: Comprometimento da barreira de gordura da pele, aterações hormonais, micoses ou doenças sistêmicas como diabetes.

Quando buscar ajuda: Diante de rachaduras profundas, dor ao caminhar, sangramento local, sinais de infecção ou histórico de diabetes.

A presença de textura áspera, descamação e calcanhares com aspecto esbranquiçado é uma queixa extremamente comum nos consultórios de dermatologia e podologia.

Por que a pele do pé fica espessa e o que acontece na barreira cutânea ao molhar os pés?

A pele da sola dos pés possui características anatômicas únicas no corpo humano, pois não conta com glândulas sebáceas para a produção natural de óleos protetores.

A lubrificação e a retenção de umidade nessa região dependem exclusivamente do suor e dos lipídios produzidos pelas células da epiderme. Quando há atrito constante ou falta de hidratação, o organismo reage acelerando a produção de queratina, processo chamado de hiperqueratose.

Aplicar hidratante após a lavagem ajuda a reduzir a perda de umidade da pele — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais sinais costumam acompanhar a pele ressecada nos calcanhares e na sola dos pés?

A perda de elasticidade e umidade na região plantar raramente acontece de forma isolada, progredindo em estágios quando não recebe o cuidado adequado.

À medida que o ressecamento se agrava, o tecido cutâneo perde a capacidade de esticar sob a pressão do peso corporal ao caminhar, levando ao surgimento de manifestações físicas características:

Fissuras plantares: rachaduras lineares que começam superficiais no calcanhar e podem se aprofundar até alcançar a derme;

rachaduras lineares que começam superficiais no calcanhar e podem se aprofundar até alcançar a derme; Descamação contínua: soltura de finas lamelas de pele na região do arco ou na planta dos dedos;

soltura de finas lamelas de pele na região do arco ou na planta dos dedos; Alteração de cor: tom amarelado ou esbranquiçado nas áreas de maior atrito e apoio do pé;

tom amarelado ou esbranquiçado nas áreas de maior atrito e apoio do pé; Prurido e sensibilidade: sensação de coceira leve a moderada provocada pela microinflamação da pele desidratada;

sensação de coceira leve a moderada provocada pela microinflamação da pele desidratada; Desconforto ao pisar: dor focal provocada pela abertura das ranhuras sob o impacto da marcha.

O que os dermatologistas e a literatura científica recomendam para a hidratação plantar?

A hidratação da pele dos pés exige formulações específicas capazes de ultrapassar a espessa camada de queratina presente na sola.

De acordo com estudos sobre xerose plantar e hidratantes com ureia, o uso de agentes umectantes em concentrações terapêuticas entre 10% e 20% de ureia, associados a ativos queratolíticos como o ácido salicílico ou o lactato de amônio, promove a restauração efetiva da barreira cutânea.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia destaca que a aplicação de substâncias oclusivas, como a vaselina sólida, o óleo de amêndoas ou a manteiga de karité, cria uma película que impede a perda transepidérmica de água, devendo ser realizada preferencialmente após o banho com a pele ainda levemente umedecida.

Saiba mais sobre esse sinal 📊 Dado científico 10% a 20% Concentração ideal de ureia Teores entre 10% e 20% de ureia restauram a capacidade da pele de reter água sem causar irritação na região plantar. 🩺 Exame diagnóstico Exame micológico direto Análise laboratorial feita por raspagem da pele que identifica a presença de fungos causadores de micoses ocultas. ⚠️ Sinal de alerta Fissuras com sangramento Rachaduras que atingem camadas profundas abrem portas de entrada para bactérias e exigem avaliação especializada.

Quais condições de saúde podem causar pele ressecada e rachaduras nos pés?

Embora fatores externos como o hábito de andar descalço ou o uso constante de sapatos abertos expliquem grande parte dos casos, a xerose plantar persistentemente grave pode ser sintoma de condições sistêmicas.

O diagnóstico diferencial realizado por um profissional considera as seguintes hipóteses diagnósticas:

Diabetes Mellitus: a neuropatia diabética periférica altera o funcionamento do sistema nervoso autônomo, reduzindo a produção de suor nos pés (anidrose) e deixando a pele extremamente seca e vulnerável a lesões;

a neuropatia diabética periférica altera o funcionamento do sistema nervoso autônomo, reduzindo a produção de suor nos pés (anidrose) e deixando a pele extremamente seca e vulnerável a lesões; Hipotireoidismo: a queda nos hormônios da tireoide diminui o metabolismo celular e a secreção das glândulas cutâneas, resultando em pele seca em todo o corpo;

a queda nos hormônios da tireoide diminui o metabolismo celular e a secreção das glândulas cutâneas, resultando em pele seca em todo o corpo; Micose plantar (*Tinea pedis* em forma mocassim): infecção fúngica que não produz bolhas ou coceira intensa, manifestando-se apenas como um ressecamento crônico e descamação contínua no calcanhar e bordas do pé;

infecção fúngica que não produz bolhas ou coceira intensa, manifestando-se apenas como um ressecamento crônico e descamação contínua no calcanhar e bordas do pé; Psoríase ou Dermatite de Contato: doenças inflamatórias que causam espessamento localizado, vermelhidão e fissuras dolorosas na região de carga do pé.

A água morna pode amolecer temporariamente a camada superficial da pele — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando o ressecamento nos pés exige consulta com dermatologista, podólogo ou endocrinologista?

A busca por atendimento profissional deve acontecer sempre que as medidas caseiras de hidratação não demonstrarem melhora em um período de duas a três semanas.

Entretanto, existem sinais de alerta que exigem avaliação imediata por um **dermatologista** ou **podólogo**, visando prevenir complicações infecciosas graves:

Dor intensa que dificulta o apoio do calcanhar no chão ao caminhar;

Fissuras abertas, sangrantes ou com presença de secreção amarelada (pus);

Vermelhidão, inchaço ou sensação de calor que se espalha pelo tornozelo ou peito do pé;

Descamação persistente que se estende para as unhas ou entre os dedos;

Diagnóstico prévio de **Diabetes Mellitus** ou doença vascular periférica.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um profissional de saúde, como dermatologista, endocrinologista ou podólogo.