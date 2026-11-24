O nome em inglês pode assustar, mas a ideia do split payment é simples: no momento em que um pagamento é feito, a parte que corresponde aos novos tributos sobre o consumo é separada e vai direto para o governo. A empresa que vendeu recebe o valor já sem essa parcela.

O mecanismo faz parte da reforma tributária, e a dúvida de muitos empresários é quando ele passa a valer. Para a RZ3 , consultoria de estratégia, finanças, processos, tributos e tecnologia, tão importante quanto a data é entender o que muda no caixa.

Quando começa

Em agosto, a Receita Federal informou ao g1 que o split payment deve funcionar de forma opcional em 2027 e só se tornar obrigatório nas operações entre empresas a partir de 2028. A CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), que substitui PIS e Cofins, começa a ser cobrada antes disso, em 1º de janeiro de 2027.

O que muda na prática

Hoje, a empresa recebe o valor cheio da venda e recolhe os tributos depois, na apuração do período. Nesse intervalo, o dinheiro fica no caixa. Com o split payment, esse intervalo deixa de existir nas operações alcançadas pelo mecanismo.

Outra mudança está no crédito. No novo modelo, quem compra só aproveita o crédito do tributo se o fornecedor tiver recolhido. Por isso, o momento em que o dinheiro entra, sai e é compensado tende a mudar, e o resultado contábil pode parecer estável enquanto o capital de giro diminui.

Fôlego proposto para o início

A preocupação das empresas com esse ponto chegou à Receita Federal. Em novembro, o órgão anunciou que vai propor ao Congresso o recolhimento da CBS por estimativa durante 2027, com ajuste no mês seguinte, e citou o receio das empresas com o crédito vinculado ao pagamento e com o split payment. A medida ainda precisa ser aprovada e, mesmo se for, alivia o começo da transição sem eliminar a necessidade de planejar o caixa.

Quem sente primeiro

Como a obrigatoriedade prevista vale para as operações entre empresas, quem vende para outras empresas tende a sentir o efeito antes. É o caso de indústrias, distribuidores e prestadores de serviço que atendem clientes corporativos. Para esses negócios, o prazo entre a venda e o recolhimento do tributo costuma fazer parte do planejamento financeiro, e é justamente esse intervalo que o split payment altera.

Quem compra também é afetado. Como o crédito passa a depender do recolhimento de quem vende, o fornecedor escolhido e a forma de pagamento interferem no momento em que esse crédito fica disponível. Um fornecedor do Simples Nacional, por exemplo, transfere crédito menor, a não ser que opte pelo regime regular do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e da CBS.

Como se preparar

Para a RZ3, o primeiro passo é projetar o novo ciclo de caixa: quanto da operação hoje depende do prazo entre receber e recolher tributos e como isso fica quando o tributo for separado no pagamento. Também vale olhar para os fornecedores, já que o crédito passa a depender de quem vende, e para os contratos com prazos de pagamento longos.

Na avaliação da consultoria, essas frentes funcionam melhor quando tratadas em conjunto, dentro de uma mesma governança operacional , com financeiro, tributário, compras e tecnologia trabalhando sobre as mesmas premissas. O sistema de gestão precisa refletir essas decisões para apurar corretamente.

Do lado operacional, a reparametrização do sistema de gestão é condição para apurar corretamente os novos tributos, mas só funciona se refletir decisões tomadas antes, como política de preço, cadastro de fornecedores e regras contratuais.

Em resumo, o split payment é a separação automática do tributo no momento do pagamento. Ele começa opcional em 2027, deve ser obrigatório entre empresas em 2028 e, quando chegar, muda o ritmo do caixa. Por isso, a preparação começa antes da obrigatoriedade.