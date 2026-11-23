A atividade imobiliária na região de Campinas, no interior de São Paulo, mantém um ritmo expressivo em 2026. O cenário envolve diferentes segmentos da construção civil, incluindo empresas especializadas em instalação de vidros, esquadrias, fachadas, boxes para banheiro e estruturas de proteção.

Segundo levantamento divulgado pelo Secovi-SP, a microrregião de Campinas registrou 11.697 unidades habitacionais lançadas nos 12 meses encerrados em junho de 2026, ocupando a segunda posição no ranking estadual de lançamentos.

Entre abril e junho, foram lançadas 1.880 unidades, crescimento de 8,5% em relação ao trimestre anterior. Os resultados evidenciam a atividade do mercado regional e ajudam a dimensionar a participação de fornecedores de materiais e serviços nas diferentes etapas das obras.

Ao mesmo tempo, a atualização das normas técnicas para utilização de vidros na construção civil trouxe novas exigências que precisam ser consideradas em projetos residenciais e comerciais.

Vidros ganham espaço em diferentes ambientes

A utilização de vidro em projetos arquitetônicos vai além das tradicionais portas e janelas. O material está presente em divisórias, coberturas, fachadas, guarda-corpos e sistemas de fechamento de sacadas.

Cada aplicação exige características específicas de resistência, espessura e segurança. Vidros temperados e laminados, por exemplo, apresentam comportamentos distintos em situações de impacto e quebra.

Em Campinas, empresas especializadas atendem tanto projetos de construção quanto reformas de imóveis existentes. Entre elas está a Única Vidraçaria, que apresenta serviços de Vidraçaria Campinas relacionados à instalação de boxes, espelhos, portas, janelas, fachadas e envidraçamento de sacadas.

A escolha do material deve considerar as condições do ambiente, o tipo de estrutura e a finalidade da instalação. Em aplicações que envolvem risco de queda de pessoas ou objetos, as exigências de segurança são especialmente importantes.

Novas normas reforçam a segurança nas instalações

A atualização da ABNT NBR 7199, publicada em junho de 2025, trouxe mudanças importantes para a especificação e aplicação de vidros na construção civil. As novas determinações passaram a valer em 1º de janeiro de 2026.

Entre as mudanças estão regras mais específicas para portas, áreas próximas a escadas e rampas, guarda-corpos e ambientes frequentados por crianças, idosos ou grande concentração de pessoas.

A atualização reforça a importância de contratar profissionais capacitados e verificar se os materiais atendem às exigências técnicas de cada aplicação.

Empresas que atuam nesse mercado, como a Vidraçaria Campinas , oferecem serviços de venda, instalação e manutenção de vidros e esquadrias de alumínio. Esses trabalhos exigem atenção às medidas, aos sistemas de fixação e às características dos materiais utilizados.

Para o consumidor, solicitar informações técnicas e conferir as especificações do orçamento são cuidados importantes antes de autorizar a execução do serviço.

Manutenção de portas e janelas também exige cuidados

A segurança das instalações não depende apenas da qualidade dos vidros. Ferragens, dobradiças, roldanas, trilhos e sistemas de fixação precisam permanecer em boas condições para garantir o funcionamento adequado das estruturas.

Portas que apresentam dificuldade de movimentação, boxes desalinhados e janelas com componentes desgastados são exemplos de situações que justificam uma avaliação profissional.

No mercado de manutenção, a ResolVidros apresenta em seu portal de Vidraçaria Campinas serviços relacionados à conservação e aos reparos de portas, janelas, boxes, coberturas e sistemas de fechamento em vidro.

A manutenção deve considerar o tipo de instalação, a frequência de utilização e as recomendações dos fabricantes.

Reparos improvisados, especialmente em estruturas suspensas ou com vidros danificados, podem aumentar os riscos de acidentes. Por isso, a identificação precoce de problemas é uma medida importante para a conservação dos imóveis.

Guarda-corpos e coberturas exigem especificações próprias

Entre as aplicações que demandam maior atenção estão guarda-corpos instalados em sacadas, escadas, mezaninos e terraços. Essas estruturas precisam suportar os esforços previstos para sua utilização e manter condições adequadas de segurança. A escolha do vidro, portanto, não pode ser baseada somente em critérios estéticos.

A versão atualizada da ABNT NBR 7199 estabelece o uso de vidro laminado de segurança classe 1, ou de vidro insulado composto por esse material, nas aplicações de guarda-corpos. Esses sistemas também devem observar os requisitos da ABNT NBR 14718.

No setor de Vidraçaria Campinas , a empresa Doutor do Vidro apresenta serviços de instalação e manutenção de coberturas, fachadas, portas e janelas, além de reparos em estruturas de vidro e alumínio.

A especificação correta depende de fatores como dimensões, localização da estrutura, condições de exposição e sistemas de sustentação.

Em condomínios e edifícios comerciais, intervenções que alteram fachadas ou elementos de proteção também podem exigir autorização e documentação técnica específica.

Escolha de fornecedores deve considerar segurança e qualidade

Com diferentes aplicações disponíveis para imóveis residenciais e comerciais, a contratação de uma vidraçaria exige atenção a critérios que vão além do preço.

Antes de fechar um serviço, o consumidor deve verificar a experiência da empresa, solicitar referências de trabalhos anteriores e conferir as condições de garantia.

O mercado regional reúne fornecedores com diferentes especialidades. A Speed Glass Manutenção, por exemplo, apresenta em seu site de Vidraçaria Campinas serviços de instalação e manutenção de vidros e alumínios, incluindo reparos em portas, janelas e boxes.

O orçamento também precisa apresentar informações claras sobre o tipo de vidro, as dimensões, os acessórios, o prazo de instalação e os serviços incluídos.

Em projetos que envolvem estruturas de proteção, fachadas ou coberturas, é importante verificar a necessidade de projeto e responsabilidade técnica de profissional habilitado.

O mercado imobiliário de Campinas oferece um contexto importante para o setor de vidros e esquadrias. Entretanto, independentemente do volume de obras e reformas, a escolha de materiais adequados, o cumprimento das normas técnicas e a manutenção das instalações continuam sendo prioridades para a segurança e a durabilidade das edificações.