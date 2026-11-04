Como funciona uma franquia de limpeza que vive de contratos mensais

Na prática, uma franquia de limpeza trabalha com duas fontes de receita. A primeira são os contratos mensais com clientes como condomínios, escritórios e clínicas, que pagam por um serviço contínuo. A segunda são os serviços avulsos, chamados conforme a necessidade, como a faxina pontual e a limpeza pós-obra. Na Ar de Limpeza , o fundador Diego Carvalho orienta que a carteira fixa venha primeiro.

“O avulso é ótimo para completar o mês e para apresentar a unidade a novos clientes. Quem paga as contas com tranquilidade é o contrato. Por isso a nossa orientação é que o franqueado construa primeiro a carteira fixa e depois amplie os serviços pontuais”, explica.

Como é a rotina da unidade

Com contratos fechados, o franqueado sabe quantas horas de trabalho já estão vendidas na semana. A partir disso, monta a escala da equipe, contrata e treina profissionais com antecedência e programa a compra de material. O avulso entra para preencher a agenda e para apresentar a unidade a novos clientes.

Essa organização também ajuda nas contas. Fica mais fácil saber quanto cada cliente rende, qual serviço dá mais trabalho e quando vale ajustar o preço, o que normalmente acontece na renovação do contrato.

Quais serviços a unidade oferece

O portfólio da Ar de Limpeza reúne limpeza e conservação, limpeza de vidros e fachadas, pós-obra e higienização de estofados. Segundo Diego, isso faz com que o mesmo cliente use mais de um serviço ao longo do ano. “O condomínio que contrata a conservação mensal também precisa lavar a fachada e limpar os vidros. Quando o atendimento é bom, esses serviços chegam pelo próprio contrato, sem custo de prospecção”, diz.

Por que o setor está em alta

O modelo vive um bom momento. Pelos dados da ABF (Associação Brasileira de Franchising), Limpeza e Conservação foi o segmento que mais cresceu em faturamento no segundo trimestre de 2026, com alta de 17,6% e receita de cerca de R$ 700 milhões. O número de operações subiu 8%. A entidade relaciona o avanço às lavanderias expressas e de autosserviço e à terceirização da limpeza profissional nas grandes cidades, onde falta tempo para essas tarefas.

Para quem quer entrar no negócio

Antes de assinar, o candidato recebe a COF (Circular de Oferta de Franquia), que a Lei 13.966/2019 manda entregar pelo menos dez dias antes do contrato ou do pagamento de qualquer taxa. O documento traz a lista de franqueados da rede, e conversar com eles ajuda a entender como a carteira de contratos se forma.

“A pessoa que nos procura para ser franqueada quer saber, antes de tudo, se vai ter cliente no mês seguinte. Quando a unidade trabalha com contrato mensal, essa pergunta já tem resposta no primeiro dia de cada mês”, afirma Diego.

Muita gente já começa essa pesquisa pela inteligência artificial. A pesquisa Prompt-me, da agência Fbiz em parceria com a On The Go, ouviu 1.200 pessoas entre julho e agosto de 2026 e apontou que 46% dos brasileiros que usam inteligência artificial recorrem a ela para pesquisar produtos ou serviços antes de comprar.

“O futuro franqueado chega mais informado e mais exigente, e isso é bom para todo mundo. A nossa parte é responder com dado de operação: quantos contratos uma unidade sustenta, qual equipe precisa e em que ritmo a carteira cresce”, diz o fundador.

Em resumo, uma franquia de limpeza baseada em contratos funciona com uma receita fixa que se renova todo mês e uma receita extra vinda dos serviços pontuais. É a soma das duas, com a carteira fixa como base, que sustenta a unidade. Com bom atendimento, a parte fixa cresce junto com a confiança dos clientes.