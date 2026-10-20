MEI precisa de certificado digital? Veja quando ele faz falta

O MEI (microempreendedor individual) segue como o caminho mais procurado por quem formaliza um pequeno negócio no Brasil. Entre janeiro e abril de 2026, o país registrou mais de 1,59 milhão de novos MEIs, quase 15% a mais que no mesmo período de 2025, segundo o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), com base em dados da Receita Federal. Os MEIs responderam por 78% das empresas abertas no período.

Com tanta gente estreando no regime, uma dúvida aparece cedo: o MEI precisa de certificado digital? Depende da rotina do negócio, explica a Alvo Certificado Digital , Autoridade de Registro credenciada à ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira) desde 2018.

Quando o certificado faz falta

O microempreendedor pode precisar do certificado para emitir nota fiscal a empresas e para acessar serviços da Receita Federal pela internet. Na nota fiscal eletrônica, a exigência está na própria regra: pelo Ajuste 07/2005 do Sinief (Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais), a NF-e (nota fiscal eletrônica) só tem validade jurídica se for assinada com certificado da ICP-Brasil que contenha o CNPJ do emitente.

“O empresário só percebe que precisa do certificado quando a nota não sai. Aí o prejuízo já começou”, afirma João Paulo Rodrigues Macedo, CEO da Alvo.

Existe certificado específico para MEI?

Existe. O certificado para MEI é vinculado ao CNPJ do microempreendedor e segue as mesmas regras da ICP-Brasil que valem para o e-CNPJ das demais empresas. Quanto ao formato, o certificado A1 vale até 12 meses, e o A3 pode durar até 2 anos.

Dá para tirar sem sair de casa

A emissão pode ser feita por videoconferência, em cerca de 10 minutos. A Instrução Normativa ITI nº 36/2026, em vigor desde maio, exige nesse processo prova de vida, documento de identificação físico e conferência dos dados do titular em bases oficiais. Quem não tem CNH (carteira nacional de habilitação) também pode emitir, desde que já tenha base biométrica registrada.

Antes de pagar, vale conferir se quem vende é uma Autoridade de Registro credenciada. A consulta é pública e gratuita no site estrutura.iti.gov.br, do ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação). Comprar de quem não tem credenciamento expõe dados e pode resultar em um certificado sem validade.

Fique de olho no vencimento

O certificado só pode ser renovado enquanto está válido. Depois do vencimento, é preciso emitir um novo, com nova validação de identidade. Anotar a data e, para quem tem contador, combinar quem acompanha o prazo evita correria.

O calendário de 2027 também pede atenção. A partir de 1º de janeiro, as empresas do Simples Nacional, regime do qual o MEI faz parte, passam a informar o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) nas notas fiscais, conforme o Ato Conjunto nº 4/2026 da Receita Federal e do CGIBS (Comitê Gestor do IBS).

Para o MEI que emite nota para empresas ou resolve pendências com a Receita pela internet, o certificado vira ferramenta de trabalho. A Alvo, que já emitiu mais de 500 mil certificados, faz a emissão por vídeo.