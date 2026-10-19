O que é a vindima e como participar dela na Toscana

Vindima é o nome que os italianos dão à colheita da uva, tradição que movimenta toda a Toscana entre setembro e outubro. A SuaGuia , agência especializada em viagens sob medida para a Itália, transforma esse período em um roteiro guiado.

Como funciona a participação

O viajante colhe a uva ao lado dos produtores e acompanha as etapas seguintes da vinificação, até chegar a uma garrafa com rótulo criado especialmente para ele. O roteiro passa pelo Chianti Classico, por Montalcino, onde nasce o Brunello, e por Montepulciano, terra do Vino Nobile.

“Não é uma degustação a mais, é a pessoa colher a uva, acompanhar o vinho nascer e voltar para casa com uma garrafa que tem o nome dela no rótulo”, diz Eduardo Moreira, cofundador da SuaGuia.

Melhor época para ir

O auge da colheita costuma acontecer entre a segunda quinzena de setembro e as primeiras semanas de outubro, com temperaturas amenas, entre 20°C e 25°C, boas para passar o dia entre os vinhedos.

Também é uma festa

Depois do trabalho de colher a uva, é comum haver refeições, música e degustação do vinho recém-fermentado reunindo produtores e visitantes. A Itália, aliás, retomou em 2025 o posto de maior produtora de vinho do mundo, à frente de França e Espanha.

Perguntas frequentes

Preciso entender de vinho para participar da vindima?

Não. A experiência é guiada pelos produtores e pela equipe da agência, então não é preciso ter conhecimento prévio sobre vinificação.

Dá para levar a garrafa com o rótulo para casa?

Sim, esse é justamente o ponto alto da experiência: voltar da viagem com um vinho engarrafado com rótulo próprio.

Além de colher a uva, o que mais rola durante a vindima?

Refeições, música e degustação do vinho recém-fermentado costumam fazer parte do dia, o que torna a experiência tanto trabalho quanto celebração.