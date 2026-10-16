Urandir Fernandes de Oliveira apresenta multigerador de energia em MS

Urandir Fernandes de Oliveira, fundador e presidente do Ecossistema Dakila, apresentou o Multigerador de Energia Quântica no domingo (11), em Corguinho (MS). O anúncio reuniu mais de mil pessoas no Recanto de Havalon, na Cidade Zigurats, entre visitantes de vários estados e de outros países, e abriu a fase de divulgação de um equipamento que o Ecossistema Dakila desenvolve em parceria com a S&S Tecnologia. A comercialização está prevista para março de 2027.

O que Urandir Fernandes de Oliveira anunciou em Corguinho

Urandir apresentou o multigerador como “a energia do futuro”, tecnologia que, segundo Dakila, foi criada para atender a uma demanda global e transformar a vida de milhares de famílias. A apresentação fez parte das atividades de campo da associação, realizadas de 8 a 13 de outubro, e contou com a participação do engenheiro eletricista Severiano Castelo, que acompanha a parte técnica, e da equipe de coordenação do desenvolvimento. O slogan do projeto resume a proposta: “Energia que gera mais energia”.

Como funciona o Multigerador de Energia Quântica, segundo os desenvolvedores

O equipamento reúne conceitos como retroalimentação energética, controle de frequências programáveis e uma fonte que a equipe chama de “energia solar artificial”. Na retroalimentação, parte da energia produzida volta ao próprio sistema. Os desenvolvedores chamam de geração exponencial a produção que, segundo eles, se potencializa de forma contínua, e as frequências programáveis permitem adotar padrões diferentes conforme cada aplicação. A proposta também faz referência aos estudos de Nikola Tesla, conhecido por suas contribuições para o desenvolvimento dos sistemas elétricos modernos.

Quantas residências o multigerador pode abastecer?

Durante o evento, foi apresentado um protótipo de grandes dimensões. Segundo os desenvolvedores, o equipamento teria capacidade para abastecer de oito a 15 residências, conforme as condições de utilização. A faixa citada coloca o multigerador no universo do uso doméstico e comunitário, o mesmo público que a associação menciona ao falar em famílias, e dialoga com o discurso de uma geração limpa e sustentável, com menor impacto ambiental. Para quem acompanhou a apresentação, a mensagem de Urandir foi direta: a tecnologia nasce com vocação para o uso cotidiano, e o interesse do público presente indica que a expectativa em torno do lançamento já começou a se formar.

Haverá versão compacta do multigerador?

Segundo a equipe, sim. Além do protótipo de grandes dimensões, os desenvolvedores preveem versões compactas, com tamanho aproximado do de um frigobar. Um equipamento menor amplia as possibilidades de instalação, inclusive em residências individuais, e reforça a ideia de autonomia que a associação apresenta como um dos pilares do projeto, ao lado da energia limpa, da sustentabilidade e da retroalimentação.

Que pesquisas o projeto prevê?

O projeto prevê propostas experimentais para investigar possíveis interações entre energia, frequências, campos e sistemas biológicos. Essa frente pode atrair pesquisadores interessados em testar hipóteses com energia e frequências no mesmo equipamento e abrir espaço para parcerias com especialistas, universidades e outros centros de estudo dispostos a contribuir. Para Urandir, a combinação entre geração de energia e pesquisa é parte do que dá ao projeto uma dimensão maior do que a de um equipamento isolado.

Quando o multigerador chega ao mercado?

A comercialização está prevista para março de 2027. Até lá, o projeto deverá avançar nas etapas de desenvolvimento e preparação das futuras versões. Nesse período, a associação espera ampliar o diálogo com famílias, pesquisadores e parceiros e consolidar o Ecossistema Dakila como referência em inovação no campo da energia, a partir da repercussão do lançamento em Corguinho. A data funciona como referência para quem pretende acompanhar o projeto de perto e para os parceiros que querem se preparar para as próximas etapas.

Onde buscar mais informações sobre o multigerador

Mais informações estão disponíveis no site dakila.com.br, na página dedicada ao Multigerador de Energia Quântica. O contato divulgado pela equipe é [email protected].