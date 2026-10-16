Isadora Nogueira alerta para os AIFS e os riscos dos alimentos ditos saudáveis

Alimentos apresentados como saudáveis nem sempre são bem tolerados pelo organismo. Produtos industrializados com apelo fitness, barrinhas proteicas e outras opções associadas a uma alimentação equilibrada podem provocar desconfortos em determinadas pessoas. É a partir dessa discussão que a empresária e influenciadora Isadora Nogueira apresenta o conceito de Alimentos Inflamatórios Falsamente Saudáveis (AIFS), expressão utilizada em sua abordagem de saúde integrativa para questionar hábitos alimentares e estimular uma avaliação mais individualizada da alimentação.

A proposta parte da observação de sintomas frequentemente normalizados no cotidiano, como inchaço abdominal, gases, refluxo e dificuldades digestivas. Segundo Isadora, esses sinais podem indicar que determinados alimentos não estão sendo bem tolerados, mesmo quando possuem uma imagem comercial associada à saúde. A empresária também chama atenção para queixas como acne, celulite, queda de cabelo e dificuldade para reduzir gordura corporal, embora essas manifestações possam ter diferentes causas e não comprovem, isoladamente, a existência de inflamação alimentar.

“Hoje existe uma tendência de tratar qualquer alimento como inofensivo. Mas basta observar o próprio corpo para perceber que pessoas diferentes respondem de maneiras diferentes aos mesmos alimentos. Ignorar esses sinais significa deixar de ouvir um dos principais indicadores do nosso estado de saúde”, afirma Isadora.

A discussão ganha relevância diante da expansão do mercado de produtos comercializados como saudáveis. Expressões como fit, zero açúcar, proteico e natural passaram a ocupar espaço nas embalagens e nas estratégias publicitárias da indústria alimentícia. Entretanto, essas classificações, isoladamente, não garantem que determinado produto seja nutricionalmente adequado a todas as pessoas. A composição, a quantidade consumida, a frequência e as necessidades individuais precisam ser consideradas.

Para Isadora, o problema está na percepção de que consumir produtos associados ao universo fitness significa, necessariamente, manter uma alimentação saudável. Ela defende uma relação menos automática com os rótulos e mais atenta às respostas individuais.

“Quando eu digo isso, as pessoas falam: ‘Nossa, mas eu não posso comer uma pizza?’. Na verdade, o que penso é que quanto mais saudável você é, mais liberdade você tem. E eu estou falando de ser saudável de verdade, não de ficar comendo barrinha fit achando que está sendo saudável”, explica.

O que são os AIFS e por que o conceito merece atenção

Na abordagem apresentada por Isadora, os AIFS representam alimentos percebidos como saudáveis, mas que podem estar associados a reações indesejadas em determinados indivíduos. A proposta considera que a resposta do organismo à alimentação não é uniforme e que desconfortos persistentes devem ser investigados.

É necessário, porém, diferenciar a proposta da empresária das classificações reconhecidas pela medicina e pela nutrição. O termo AIFS não corresponde a uma categoria diagnóstica amplamente estabelecida na literatura científica. Da mesma forma, sintomas digestivos ou alterações estéticas não são suficientes para identificar processos inflamatórios.

Intolerâncias alimentares, alergias, condições gastrointestinais e outros fatores metabólicos exigem avaliações específicas. Por isso, a exclusão de grupos alimentares sem orientação profissional pode resultar em restrições desnecessárias e desequilíbrios nutricionais.

A reflexão proposta por Isadora, entretanto, toca em uma questão importante: a necessidade de avaliar criticamente as promessas de saúde associadas à comercialização de alimentos e reconhecer que uma alimentação adequada depende de diferentes fatores.

Protocolo Restart propõe mudanças na alimentação e no estilo de vida

Com base nessa perspectiva, Isadora apresenta o Protocolo Restart, método que, segundo a empresária, foi desenvolvido com a participação de profissionais da saúde que atuam na área integrativa.

A iniciativa propõe um período estruturado de reorganização alimentar, associado a orientações práticas e estratégias destinadas a estimular hábitos mais consistentes. A proposta é permitir que os participantes observem sua rotina alimentar e identifiquem possíveis relações entre determinados hábitos e sintomas percebidos no cotidiano.

O programa integra o aplicativo educacional Meu Restart, plataforma que disponibiliza conteúdos relacionados à alimentação, ao estilo de vida e ao acompanhamento da jornada dos participantes.

“Quando você entende como o seu corpo funciona e aprende a reduzir a inflamação, controlar a fome, equilibrar a alimentação e criar hábitos consistentes, o resultado deixa de ser um sofrimento e passa a ser consequência. Foi exatamente por isso que foi desenvolvido o Protocolo Restart, para mostrar que emagrecer e definir o corpo não depende de milagres, mas de um método que ensina o caminho certo”, afirma Isadora.

Embora a proposta apresente objetivos relacionados ao emagrecimento, à redução de desconfortos e à melhoria da qualidade de vida, a eficácia específica do método depende de evidências clínicas que permitam avaliar seus resultados. A descrição do protocolo, por si só, não comprova benefícios no controle de processos inflamatórios ou na perda de peso.

A discussão sobre o que significa comer de forma saudável

A abordagem defendida por Isadora também questiona a relação entre consumo, publicidade e saúde. Em um mercado no qual produtos recebem constantemente novas classificações e promessas nutricionais, compreender a composição dos alimentos torna-se tão importante quanto observar os hábitos alimentares.

A empresária sustenta que uma alimentação equilibrada não deve ser construída exclusivamente a partir de restrições ou da substituição de produtos convencionais por versões comercializadas como saudáveis.

“Quanto mais saudável uma pessoa realmente é, maior costuma ser sua liberdade alimentar. O problema não é uma refeição isolada, mas a exposição diária a alimentos que o organismo pode não estar tolerando bem”, afirma.

A discussão sobre os AIFS e a apresentação do Protocolo Restart colocam em evidência a importância da individualização alimentar, mas também a necessidade de distinguir experiências pessoais, estratégias comerciais e conhecimentos sustentados por pesquisas científicas.

O reconhecimento de sintomas persistentes e a investigação de suas causas devem fazer parte de uma abordagem responsável da saúde, com acompanhamento profissional quando necessário.

Mais informações sobre o Protocolo Restart estão disponíveis em MeuRestart.com.