Agronegócio Mais Inteligente: Como Produtores Rurais Estão Blindando Suas Fazendas Contra Novas Crises

Enquanto o socorro governamental e as repactuações de dívidas ganham as manchetes, uma revolução mais silenciosa acontece da porteira para dentro. Conversamos com o especialista em crédito rural Leandro Martins para entender o que separa quem continua enxugando gelo de quem transformou a fazenda em uma empresa de alta performance.

“A renegociação de dívida e um novo crédito compram tempo, mas não garantem o futuro. O produtor que não mudar a chave da gestão e não tratar a fazenda com o rigor de uma empresa, que é o que ela é, vai tropeçar na próxima intempérie climática ou na primeira oscilação brusca de commodities”, adverte Leandro.

Da Intuição ao Talhão: O Fim do “Achismo” na Gestão de Custos

Durante décadas, a gestão de muitas propriedades rurais baseou-se na intuição e na contabilidade rudimentar de caixa – entrava dinheiro da safra, pagavam-se as contas e o que sobrava virava investimento ou gasto pessoal. Hoje, com margens estreitas, essa margem de erro deixou de existir.

Saber o ponto de equilíbrio da lavoura antes mesmo de o trator entrar na terra tornou-se premissa básica para negociar com fornecedores e tradings.

Para Leandro Martins, o controle de custos detalhado é a melhor armadura que o produtor pode vestir. “Quem não sabe o custo exato de produção por saca, não faz gestão, faz aposta. E o mercado financeiro atual não está disposto a carregar o risco de quem aposta no escuro”, pontua o especialista.

Protegendo Preços e Blindando a Receita do Produtor

Outro pilar da nova governança é a blindagem contra a volatilidade dos preços internacionais. Ficar exposto às flutuações da Bolsa de Chicago ou da cotação do dólar sem nenhuma estratégia de proteção tornou-se um risco proibitivo.

O uso de contratos futuros, opções e operações estruturadas em cooperativas ou com tradings passou a ser rotina nas propriedades profissionalizadas.

Assim como a trava antecipada: Garantir o preço de parte da safra antes da colheita assegura que o custo de produção levantado no início do ciclo seja coberto com margem de lucro, independentemente das quedas abruptas de mercado no meio do caminho.

“Certa vez um parceiro da BM colocou isso muito bem: O produtor brasileiro produz muito bem, compra mais ou menos, mas vende muito mal. Proteger margem não é especulação, é sobrevivência de negócio”, reforça Leandro.

Sucessão Familiar e a Profissionalização da Liderança

A governança corporativa no campo também esbarra em um tema sensível e muitas vezes evitado: a sucessão familiar. A transição de comando entre gerações, sem processos estruturados, tem sido causa de litígios e descapitalização de grupos agrícolas tradicionais.

Cada vez mais fazendas estruturam conselhos administrativos, separando o patrimônio da família da operação do negócio, e contratando executivos de mercado para cargos de gestão financeira e operacional. Mas o assunto ainda é tabu em muitas fazendas, inclusive em grandes operações.

Mas Leandro alerta: “Bancos e fundos de investimento olham com muito mais simpatia para empresas rurais que possuem governança clara, transparência contábil e processos de sucessão bem definidos.”

Segundo Leandro Martins, os financiadores mudaram o foco da análise de crédito. “Hoje, o analista de banco não olha só para o tamanho da terra ou para o maquinário no barracão. Ele quer ver quem toma a decisão, como a empresa é gerida e se existe um plano de sucessão claro. Governança virou sinônimo de segurança jurídica e financeira”, avalia.

Compliance Ambiental como Passaporte para o Dinheiro Barato

Por fim, a porteira blindada em 2026 exige rigor absoluto em termos de compliancesocioambiental. As exigências de mercados internacionais, somadas às restrições mais duras de crédito verde por parte dos bancos públicos e privados, transformaram a regularização ambiental em um ativo financeiro.

Propriedades que conseguem comprovar a origem sustentável de sua produção e a regularidade de suas áreas de preservação, acessam linhas de crédito com juros bonificados e prazos estendidos.

E a irregularidade sai cara: Produtores que negligenciam licenciamentos, ou o Cadastro Ambiental Rural (CAR), encontram portas fechadas não apenas nas exportações, mas também nas linhas oficiais de financiamento.

O Novo Roteiro do Campo

A lição que fica para o produtor rural em 2026 é clara: o suporte financeiro do governo e as renegociações de passivos resolvem o passado, mas apenas a profissionalização profunda garante o futuro.

Como resume Leandro Martins: “A porteira da fazenda hoje precisa se abrir para a tecnologia, para o rigor financeiro, para a gestão de alto nível, e para a transparência. Quem adotar a governança como cultura empresarial, deixa de ser refém das crises e passa a ditar o ritmo do seu próprio crescimento no agronegócio brasileiro. Aqui na BM Agro, todos os dias, ficamos muito felizes em receber produtores que podemos ajudar, que muitas vezes precisavam apenas deste empurrão de uma gestão especializada; mas, infelizmente, também nos deparamos diariamente com casos em que o produtor demora demais a buscar esta ajuda, e em alguns casos acaba sendo tarde demais, e a operação já está comprometida. A hora do produtor agir, é agora. O agro não para, mas ele também não pode esperar.”, conclui.

Leandro e a BM Business Agro se colocaram à disposição para receber produtores rurais que buscam auxílio na gestão financeira e acesso ao crédito.

Instagram: @bmbusinessagro