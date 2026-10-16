Academias não precisam de programa específico para quem usa caneta emagrecedora

Com o avanço das canetas emagrecedoras, muitos donos de academia se perguntam se devem montar um programa só para alunos em tratamento com medicamentos como semaglutida e tirzepatida. A mudança, no entanto, não passa por programas específicos nem por assumir funções que cabem aos profissionais de saúde.

O ajuste está em entender as novas demandas e organizar o atendimento. A Pacto Soluções , empresa de tecnologia para gestão de negócios fitness, acompanha as transformações do setor e apoia academias na organização das operações e na tomada de decisões.

Emagrecer, condicionar e manter

O primeiro passo é compreender que emagrecimento, condicionamento físico e manutenção de resultados são objetivos relacionados, mas distintos. Os medicamentos GLP-1 atuam no controle do apetite e da saciedade e, com indicação médica, podem levar a uma redução significativa do peso. Essa perda pode envolver gordura e massa magra, incluindo os músculos.

Por isso a preservação muscular virou ponto de atenção. Uma revisão publicada em 2025 na revista Obesity Reviews destacou a importância do treinamento resistido e da ingestão nutricional adequada, e as recomendações da American Diabetes Association incluem atividades de fortalecimento muscular no plano de cuidado.

A revisão ressalta, porém, que ainda há lacunas de conhecimento sobre as melhores estratégias para prevenir ou reverter a perda muscular nesses pacientes.

O que muda no dia a dia

Em vez de um programa à parte, a academia pode ampliar a atenção à evolução do aluno, valorizar o treinamento de força, melhorar a comunicação entre equipe e cliente e oferecer uma experiência que favoreça a continuidade da atividade física. São ajustes que servem a todos os alunos.

O público também é variado. Nem todo usuário de GLP-1 vai procurar a academia, e quem procura chega com condicionamento, disponibilidade e expectativas diferentes. Profissionais capacitados e objetivos bem definidos fazem diferença nessa hora.

Para que a experiência seja positiva, o acompanhamento precisa ser compatível com a realidade de cada aluno, use ele o medicamento ou não.

Um sinal desse movimento vem dos Estados Unidos. Segundo levantamento da William Blair de agosto de 2026, 72% dos usuários de GLP-1 entrevistados disseram se exercitar com mais frequência após iniciar o tratamento, ante 60% em 2024. A proporção dos que dizem se exercitar significativamente mais passou de 23% para 34,7%. O resultado não deve ser transferido automaticamente para o Brasil.

O caminho, portanto, está em reconhecer as diferentes necessidades de quem chega à academia e construir experiências capazes de acompanhar objetivos que podem mudar ao longo do tempo.

Gestão no lugar do improviso

A proposta não é substituir o acompanhamento médico ou nutricional. O exercício integra uma estratégia mais ampla de saúde, e a academia contribui com orientação profissional e ambiente adequado.

Para organizar esse atendimento, a gestão ajuda. Acompanhar a frequência, perceber mudanças de comportamento e olhar para os indicadores de permanência permitem decisões mais consistentes, sem substituir a avaliação individual feita por profissionais habilitados.

A tecnologia entra para reunir as informações da operação e facilitar a identificação de padrões, de modo que os dados virem decisões úteis para a equipe.

Para quem administra uma academia, a resposta à chegada dos usuários de caneta emagrecedora está em treino de força bem orientado, acompanhamento próximo e gestão organizada, oferecidos a todos os alunos e em diálogo com o acompanhamento médico e nutricional.