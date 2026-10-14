O que é diagnóstico de arquitetura de dados, e por que ele vem antes de comprar IA

Diagnóstico de arquitetura de dados é o levantamento que responde três perguntas: onde a informação da empresa nasce, por onde ela precisa passar e em que ponto ela para. Parece técnico, e é. Mas o que ele encontra é um problema de gestão: decisões tomadas com metade do dado.

“Empresa madura não pergunta qual IA comprar. Pergunta por onde o dado passa hoje e onde ele para. O diagnóstico de arquitetura responde isso antes de qualquer licença”, explica Carlos Guerra Jr., CEO da OmniAI .

As paradas são o achado mais comum. O suporte resolve o problema e arquiva; vendas nunca fica sabendo. O contrato é assinado e o financeiro só vê no vencimento. A queda de uso do cliente não chega à cobrança. Se a inteligência artificial for instalada num desses pontos, ela automatiza o erro.

“Auditar antes de comprar evita o erro mais caro desta década, que é sofisticar o silo. Se a arquitetura não deixa o dado fluir entre as áreas, a IA só acelera a fragmentação”, diz o executivo.