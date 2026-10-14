Casamento de Murillo Conventi e Luiza Malavazzi terá luxo e intimismo

Murillo Conventi e Luiza Malavazzi se preparam para oficializar a união no dia 7 de novembro, em São Paulo. Para celebrar o momento, o casal escolheu o Espaço Villa Bella, onde pretende reunir aproximadamente 100 convidados, entre familiares, amigos próximos e pessoas que acompanham suas trajetórias pessoais e profissionais.

A proposta é realizar uma celebração intimista, alinhada à personalidade dos noivos e à maneira como desejam compartilhar essa etapa da vida. Os preparativos incluem escolhas personalizadas para os trajes, as joias e a identidade visual do evento.

A paleta de cores será composta por branco, dourado e amarelo. A escolha está relacionada ao significado que essas cores têm para os dois e à intenção de imprimir referências pessoais à celebração.

Um pré-wedding marcado pela emoção

Antes do casamento, Murillo Conventi e Luiza Malavazzi realizaram o ensaio pré-wedding na Villa Maanaim, em Cesário Lange, no interior de São Paulo. A sessão de fotos chamou a atenção de pessoas que acompanham o casal nas redes sociais, especialmente pela emoção de Murillo durante o encontro com Luiza.

Outro detalhe que marcou o ensaio foi a escolha de Luiza, apresentadora e influenciadora digital, de personalizar o véu utilizado nas fotos com uma imagem dos dois. A iniciativa refletiu a autenticidade da noiva e a intenção de imprimir referências pessoais aos registros desse momento.

A repercussão do ensaio ampliou a expectativa para o casamento. A emoção demonstrada pelo casal durante as fotos antecipou a importância que a celebração representa para os dois.

Os trajes dos noivos

Para a ocasião, Murillo Conventi escolheu a HL Uomo para compor seu traje. A escolha integra os preparativos para a cerimônia e acompanha a proposta definida para o evento.

Luiza Malavazzi terá seu vestido assinado pela Casa Quiziri. O traje faz parte das escolhas da noiva para a celebração, em uma preparação que reúne diferentes profissionais e detalhes planejados para a data.

Acessórios e alianças para momentos especiais

Os acessórios também fazem parte da composição visual de Luiza Malavazzi durante os preparativos para o casamento. A Muzazen Semijoias esteve presente com peças utilizadas pela apresentadora e influenciadora digital, inclusive durante o ensaio pré-wedding, contribuindo para os detalhes dos registros fotográficos.

Já as alianças que simbolizarão a união do casal serão assinadas pela Stella Diamonds. A escolha integra os preparativos para a cerimônia e representa um dos elementos simbólicos da nova etapa da vida de Murillo Conventi e Luiza Malavazzi.

Profissionais envolvidos nos preparativos

A organização do casamento conta com a assessoria de Elaine Regina Gomes. Os registros fotográficos e audiovisuais ficarão a cargo de Vitor Barboni e da equipe da 101 Filmes, enquanto a Villa’s Studio também integra a relação de profissionais envolvidos na produção.

A Etiqueta Rosa será responsável pelo buquê da noiva, pela corsagem e pelas lapelas. Já a Noivah participa dos preparativos com os calçados da noiva e os robes.

A seleção reúne profissionais de diferentes áreas para compor os detalhes da celebração, desde os elementos visuais até os acessórios e os registros do evento.

Uma celebração com detalhes reservados

Planejado para um grupo restrito de convidados, o casamento terá parte de seus detalhes mantida em sigilo até a data da cerimônia. A proposta é preservar algumas das surpresas preparadas pelo casal e manter o caráter reservado do evento.

A união marca uma nova etapa na história de Murillo Conventi e Luiza Malavazzi. Entre os preparativos, as escolhas personalizadas e a expectativa criada desde o pré-wedding, os noivos organizam uma celebração que busca reunir referências pessoais, tradição e emoção em torno desse momento.

@murilloconventi | @luiza.malavazzi