Brasileiro dá nota 5,6 aos chatbots; Belasis troca o menu por IA em salões

Digite 1 para agendar, 2 para consultar preços, 3 para falar com um atendente. Quem já tentou marcar horário dessa forma conhece o roteiro, e nem sempre sai satisfeito. Segundo o Super Panorama Mobile Time/Opinion Box, divulgado em junho, 79,4% dos brasileiros com smartphone foram atendidos por chatbots nos últimos 12 meses, e a nota média dada à experiência ficou em 5,6, numa escala de 0 a 10. Entre quem tem 50 anos ou mais, a nota cai para 5.

É essa experiência que a Belasis , empresa brasileira de tecnologia de gestão para salões, barbearias, clínicas de estética, estúdios de manicure e spas, quer mudar com uma IA (inteligência artificial) que atende pelo WhatsApp e entende o que o cliente escreve, sem menu nenhum.

Qual é a diferença na prática

O chatbot de menu segue um caminho fixo e só reconhece as opções que ele mesmo oferece. A inteligência artificial lê a mensagem do jeito que ela chega, entende o pedido e responde. Quem explica é o responsável pela tecnologia da empresa.

“A diferença está em entender o que a pessoa escreve. A cliente manda ‘tem horário pra escova amanhã depois das seis?’, e a IA lê a agenda, oferece os horários livres e confirma, sem obrigar ninguém a navegar por um menu. Estamos falando de inteligência artificial de verdade, e não de um chatbot. Como ela funciona dentro da Belasis, trabalha com a mesma grade de horários que a recepção usa no balcão”, afirma Adriel Schmitz, CTO da Belasis.

Na prática, o caminho fica mais curto. Uma frase só, como a do exemplo, já traz o serviço, o dia e a faixa de horário que a cliente quer. A ferramenta confere a agenda e devolve as opções livres, sem a pessoa ter de passar por várias telas de opções até chegar ao que procura.

No dia a dia, a ferramenta consulta a agenda em tempo real, marca, remarca e cancela horários, e responde sobre serviços, preços, duração dos procedimentos e regras do salão. Ela pode até sugerir um serviço a mais, como uma hidratação para quem marcou corte, de acordo com as preferências do cliente e o que o salão configurar.

O brasileiro já conversa com IA

Bater papo com inteligência artificial já entrou na rotina de muita gente. Pesquisa do Opinion Box com 1.000 usuários, divulgada em outubro, mostra que 49% de quem usa o WhatsApp já testou a Meta IA dentro do aplicativo, e 72% dessas pessoas aprovaram as respostas. O mesmo estudo aponta que 37% deixam o WhatsApp aberto o dia inteiro.

A IA da Belasis responde a qualquer hora, inclusive à noite, nos fins de semana e nos feriados. Quando o cliente quer falar com alguém ou faz um pedido mais complicado, a conversa vai para a equipe do salão. A ferramenta funciona pela API Oficial da Meta, a WhatsApp Cloud API, e quem decide o quanto ela pode fazer sozinha é o dono do negócio.

Isso ajuda principalmente quando o salão está fechado. Quem lembra de marcar a escova no domingo à noite não precisa esperar a recepção abrir na segunda-feira: a conversa pode terminar ali mesmo, com o horário confirmado. E, se o salão tiver mais de uma pessoa no atendimento, todas trabalham no mesmo número, com o histórico das conversas reunido em um só lugar.

Em resumo

O chatbot de menu obriga o cliente a escolher entre opções numeradas. A inteligência artificial entende a frase escrita do jeito que a pessoa digita e resolve o pedido dentro da própria conversa. Essa é a proposta da ferramenta que a Belasis leva aos salões, ligada à mesma agenda usada no balcão e na sequência do CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) que a empresa lançou em setembro.