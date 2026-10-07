Suporte é centro de custo ou de receita? Depende do que a empresa faz com o que o cliente conta

Custo, na maioria das empresas. Receita, nas que fazem o dado circular. A diferença não está no time de atendimento: está no que acontece com a informação depois que o problema é resolvido.

“O suporte é o único lugar da empresa onde o cliente conta a verdade sem ser perguntado. Tratar isso como custo é jogar fora a pesquisa de mercado mais barata que existe”, explica Carlos Guerra Jr., CEO da OmniAI .

No modelo tradicional, cada área tem o seu sistema e o que o cliente disse ao suporte fica no suporte. No modelo de gestão por IA da OmniAI, o princípio de Möbius faz esse dado trabalhar para vendas, financeiro e produto, com um Núcleo de IA Central Personalizado coordenando agentes autônomos especializados. A empresa reporta 87% de ganho de velocidade de resposta e 94% de automação nas operações do seu ecossistema.

“No fluxo contínuo, o que o cliente disse ao suporte na segunda vira oportunidade para vendas na terça e ajuste de cobrança na quarta. Não é integração entre sistemas, é o mesmo dado circulando”, diz o executivo.

Em resumo: o suporte vira receita quando o que ele ouve chega a quem vende, no mesmo dia, sem ninguém copiar e colar.