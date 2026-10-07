Perfume, piscina e umidade: o que faz a semijoia perder o brilho mais cedo

Borrifar perfume com o colar no pescoço, cair na piscina de brinco ou jogar todas as peças na mesma caixinha. Gestos comuns da rotina podem encurtar a vida de uma semijoia, mesmo quando ela foi bem feita. A boa notícia é que alguns ajustes simples ajudam o acessório a manter a cor e o brilho por muito mais tempo.

Quem dá as dicas é Thomas Coelho, diretor de produto da Rahra , marca de semijoias fundada em 1988 no Sul de Minas que oferece garantia de até 10 anos. “A garantia cobre o que é da nossa responsabilidade, mas o cuidado no dia a dia faz a peça durar ainda mais”, resume.

Por que a semijoia perde o brilho

A semijoia é feita de uma base de metal coberta por uma camada de ouro ou prata, aplicada por um processo chamado galvânico. É essa camada que dá a cor e protege a peça. No dia a dia, o contato com produtos químicos, cloro e água do mar desgasta essa proteção aos poucos. Na bijuteria, o revestimento costuma ser mais fino ou nem existir, por isso o efeito aparece ainda mais rápido.

Cuidados que fazem diferença

Os cuidados recomendados são fáceis de encaixar na rotina. O primeiro é evitar o contato direto da peça com perfume, cremes e produtos de limpeza. O segundo é tirar a semijoia antes do banho, da piscina ou do mar. O terceiro é guardar cada peça separada, em um lugar longe da umidade.

Parecem detalhes, mas são esses gestos repetidos todos os dias que mais aceleram o desgaste. Incorporar os três cuidados à rotina já faz diferença perceptível no brilho da peça ao longo dos meses.

O banho também conta

Os hábitos ajudam, mas o ponto de partida é a qualidade da peça. “A cliente vê o brilho no balcão, mas o que define se a peça vai durar está no banho. É ali que a gente concentra a maior parte do cuidado do processo”, explica Thomas.

Na Rahra, o banho das peças é feito em galvânica própria em Limeira (SP), sem terceirização. A cidade abriga todas as etapas da cadeia produtiva de semijoias e responde por quase 70% da produção nacional de joias folheadas, segundo dissertação de mestrado da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul). Para o diretor, ter esse processo em casa é o que sustenta a garantia. “Se o banho fosse feito fora, eu não teria como garantir a qualidade de cada lote. Com a galvânica própria, a gente acompanha o processo inteiro e consegue assumir um prazo longo de garantia com segurança”, afirma.

Tendência que acompanha o cuidado

Quem gosta de acompanhar a moda também pode montar uma coleção que dure. Na Rahra, uma profissional da marca na China acompanha as tendências e seleciona peças, que chegam ao Brasil para o banho em Limeira. Desde janeiro de 2026, cada campanha traz ainda um look completo de design autoral, exclusivo da marca.

O portfólio reúne peças em prata, semijoias banhadas a ouro e berloques em aço, com coleções licenciadas pela Warner Bros. Com os cuidados certos, essas peças entram na rotina sem perder o brilho.

E se a peça desgastar?

Na Rahra, o prazo de garantia acompanha a quantidade de ouro aplicada e pode chegar a 10 anos. Se surgir um desgaste coberto, a cliente leva a peça a uma loja e recebe outra nova.

Somando um banho bem feito aos cuidados certos, a semijoia deixa de ser um acessório de poucos meses. “Uma peça mais barata que precisa ser trocada em poucos meses acaba saindo cara. Quando a cliente sabe que a peça tem garantia de anos, ela passa a enxergar aquilo como um investimento”, conclui Thomas.