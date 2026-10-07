Após o primeiro turno, crowdfunding de investimento volta ao radar; entenda

A bolsa subiu, o real se valorizou e os juros futuros caíram depois do primeiro turno das eleições presidenciais. Com o financiamento das empresas de volta às conversas sobre economia, vale entender um modelo que aparece nesse debate: o crowdfunding de investimento. A CrowdTech , RegTech brasileira especializada em infraestrutura tecnológica para esse mercado, explica como ele funciona.

No pregão de 5 de outubro, o Ibovespa avançou 7,7%. Segundo a Reuters, a reação refletiu expectativas dos investidores sobre ajuste fiscal e capacidade de execução da agenda econômica.

O que é o crowdfunding de investimento

Na prática, são ofertas de valores mobiliários feitas por meio de plataformas eletrônicas de investimento participativo, um caminho para empresas captarem recursos com investidores. No Brasil, o modelo tem regras próprias, definidas pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) na Resolução CVM 88, que vale dentro de seu escopo e de suas condições. Ou seja, não é uma autorização livre para qualquer empresa oferecer qualquer ativo.

A substituição dessa norma já estava prevista na Agenda Regulatória 2026 da CVM, divulgada em dezembro de 2025. Propostas de mudança, porém, são diferentes de regras já publicadas e em vigor.

Por que o tema voltou com a eleição

Para a CrowdTech, um cenário econômico mais favorável pode apoiar novas captações, desde que existam negócios consistentes, investidores interessados e operações que cumpram as exigências regulatórias . A eleição pode influenciar esse ambiente, mas não substitui essas condições. E juros menores, por si só, não garantem que mais dinheiro será captado nem tornam uma operação segura.

Do lado de quem investe, juros mais baixos por mais tempo podem ampliar o interesse por alternativas. Essas ofertas privadas, porém, disputam espaço com aplicações mais líquidas, e entender riscos e prazos continua essencial.

O que existe por trás da página de investimento

Quem acessa uma plataforma vê as ofertas. Por trás delas, segundo a CrowdTech, há uma estrutura que inclui verificação de identidade de quem emite e de quem investe, controles de prevenção à lavagem de dinheiro, regras aplicáveis a investidores e ofertas, conciliação financeira e registros que possam ser auditados.

A CrowdTech fornece essa estrutura em modelo white-label. Funciona assim: o operador, como uma securitizadora, usa a própria marca e identidade visual, enquanto a infraestrutura da CrowdTech cuida de etapas como a verificação de emissores e investidores, conhecida pelas siglas KYP/KYC, a prevenção à lavagem de dinheiro, a integração com conta escrow para o fluxo financeiro e as trilhas de auditoria. A ideia de compliance by design é colocar os controles no desenho dos processos, e não apenas conferir tudo depois.

Esse caminho pode interessar a empresas de energia, redes de franquias ou negócios imobiliários que avaliam alternativas para financiar novos projetos. Securitizadoras também podem buscar mais autonomia para distribuir operações que já sabem estruturar.

O que a tecnologia não faz

A empresa ressalta que contratar a tecnologia não substitui os registros exigidos, as responsabilidades de cada participante nem a análise das ofertas. Também não garante retorno nem sucesso na captação. Uma plataforma, sozinha, não gera interesse de investidores: é preciso boa originação, acesso ao público certo e capacidade de operar.

O crowdfunding de investimento voltou ao debate porque, com o mercado mais otimista após o primeiro turno, cresce a discussão sobre como transformar confiança em dinheiro para as empresas. Esse é um dos canais possíveis, desde que montado com regras, estrutura e responsabilidade.