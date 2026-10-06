Smart Business na beleza: a digitalização que impulsiona a liderança feminina no setor

O mercado brasileiro de beleza cresce acima da média nacional, movido em grande parte pelas mãos de mulheres. Esse crescimento chegou, porém, num momento específico: o de que gestão intuitiva já não é mais suficiente, e a digitalização virou o divisor entre quem escala e quem estaciona. A seguir, o retrato desse movimento, do tamanho do mercado à nova liderança que ele forma.

Qual o tamanho do mercado de beleza no Brasil e qual sua posição global?

O Brasil é o quarto maior consumidor mundial de produtos e serviços de beleza, segundo a ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos). Em 2023, o setor movimentou R$158,7 bilhões, alta de 12,7% sobre o ano anterior, conforme levantamento da entidade e da Euromonitor.

Qual é o peso da liderança feminina nesse mercado?

Levantamento do Sebrae mostra que salões de beleza e cabeleireiros estão entre as cinco atividades com maior participação de mulheres na abertura de MEIs (microempreendedores individuais) do país. Em oito de cada dez estabelecimentos de beleza, quem está à frente da gestão é mulher.

Que desafios de gestão a expansão do setor expôs?

Profissionais com domínio em colorimetria, estética ou design de unhas esbarram, com frequência, em controle financeiro impreciso, agenda gerenciada no papel ou em aplicativo genérico, e pouca clareza sobre retenção de clientes e ticket médio. A cadeira gira, o caixa fatura. O negócio, porém, não escala enquanto a gestão segue no feeling.

Como a digitalização resolve esses desafios administrativos?

Plataformas dedicadas à administração de negócios de beleza reúnem agendamento online, fluxo de caixa, histórico de atendimentos e indicadores de desempenho num só lugar, em tempo real. O efeito prático é decisão baseada em dado, não em impressão.

Como especialistas do setor leem esse movimento?

“O que se observa no dia a dia dessas empreendedoras é uma mudança de patamar. A profissional que digitalizou a gestão descobre que o problema nunca foi falta de clientes, e sim falta de visibilidade sobre o próprio negócio”, analisa a Belasis, empresa especializada em soluções de gestão para o setor de beleza.

A companhia destaca que, ao identificar agenda ociosa, margem baixa num serviço específico ou receita concentrada nos mesmos clientes recorrentes, a decisão muda de natureza: deixa de reagir e passa a antecipar.

Que perfil de liderança está emergindo no setor?

Quem antes atendia sozinha, na cadeira, hoje contrata equipe, treina profissionais, abre unidade e planeja crescimento com dado na mão. A beleza sempre foi porta de entrada para o empreendedorismo feminino no Brasil. Agora, também forma uma geração de gestoras, não apenas de técnicas.

Qual é a próxima fase de crescimento do setor?

O próximo salto não vem de mais salão aberto. Vem de salão mais bem gerido. Sair da cadeira e chegar à gestão deixou de ser diferencial competitivo. Virou pré-requisito.

Sobre a Belasis: empresa especializada em soluções de gestão para negócios do setor de beleza.