Poucas transformações empresariais acontecem de uma única vez. No varejo de combustíveis, a mudança ocorre enquanto a operação tradicional continua funcionando diariamente. É nesse ambiente que Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes conduz uma estratégia na Rede Paz baseada na combinação entre experiência operacional, escala e adaptação gradual do modelo de negócio.

Com mais de 80 unidades, principalmente em São Paulo, a rede precisa administrar simultaneamente abastecimento, equipes, fornecedores, segurança, manutenção, tecnologia, serviços e fluxo de consumidores. A dimensão da operação faz com que inovação não possa ser tratada isoladamente. Qualquer nova solução precisa funcionar dentro de uma estrutura que permanece ativa.

Essa característica ajuda a explicar a abordagem adotada por Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes. Antes da atuação ligada ao crescimento da Rede Paz, o executivo acumulou experiência na Shell Brasil, onde teve contato com diferentes áreas do setor de energia e combustíveis.

Logística, abastecimento, gestão financeira, fornecedores, pessoas, segurança, tecnologia e planejamento fizeram parte dessa trajetória. A passagem por diferentes frentes contribuiu para uma leitura na qual decisões comerciais precisam estar conectadas à capacidade real de execução.

Na Rede Paz, essa experiência é aplicada a um mercado que passa por mudanças tecnológicas importantes. O posto tradicional foi construído para receber, armazenar e comercializar combustíveis líquidos. A chegada dos veículos elétricos acrescenta uma infraestrutura com características diferentes, dependente de potência, equipamentos, conectividade e gestão de energia.

O desafio é fazer as duas realidades coexistirem. Em vez de tratar a eletrificação como substituição imediata da estrutura atual, o planejamento trabalha com uma transição na qual diferentes fontes de energia podem compartilhar os mesmos endereços.

A empresa prevê alcançar 300 carregadores ultrarrápidos em São Paulo até o fim de 2027. Para que a expansão tenha aderência ao mercado, cada ponto precisa ser analisado considerando fluxo de veículos, perfil da região, capacidade elétrica, utilização potencial e manutenção.

Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes também observa os postos como ativos capazes de desempenhar funções adicionais. Conveniência, alimentação, serviços automotivos e soluções digitais ampliam a atividade de um endereço originalmente associado quase exclusivamente ao abastecimento. Essa reorganização ocorre em uma cidade onde o valor da localização é determinante. Postos ocupam áreas escolhidas para facilitar entrada e saída de veículos e normalmente estão próximos a rotas de circulação consolidadas. A possibilidade de utilizar esses pontos para novos serviços reduz a necessidade de construir uma infraestrutura inteiramente separada.

A tecnologia também modifica a gestão. Dados de movimento, consumo, horários e comportamento dos clientes podem oferecer informações para decidir quais unidades devem receber determinados investimentos. Em uma rede com dezenas de endereços, diferenças locais tornam-se relevantes. A estratégia procura evitar que inovação seja confundida com simples adoção de equipamentos. Um carregador, uma solução digital ou um novo serviço somente gera valor quando encontra demanda e consegue integrar-se à rotina da unidade.

Por isso, o processo conduzido por Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes coloca a execução no mesmo nível da expansão. A transformação precisa funcionar no cotidiano do posto, ser compreendida pelas equipes, atender ao consumidor e apresentar viabilidade operacional.

O movimento da Rede Paz revela um desafio que deverá acompanhar todo o setor nos próximos anos: modernizar estruturas consolidadas sem interromper aquilo que já funciona. Entre combustíveis tradicionais, eletrificação, tecnologia e novos hábitos de consumo, o posto começa a assumir uma configuração mais flexível.

A próxima fase não dependerá apenas de quantas unidades uma rede possui, mas de como consegue utilizar seus endereços, interpretar mudanças de demanda e incorporar novas soluções. É nessa combinação entre experiência e adaptação que Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes concentra a estratégia de desenvolvimento da operação.