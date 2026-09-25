O que é um agente de IA e como o AgRisk usa a tecnologia no crédito

Pedir uma informação em uma conversa e receber a resposta já organizada, sem precisar navegar por várias telas. É assim que funciona o AgenticRisk, agente de inteligência artificial lançado pelo AgRisk , infraestrutura de decisão de crédito de Uberlândia (MG). A ferramenta foi criada para empresas que precisam avaliar clientes antes de conceder crédito, como bancos, fintechs, factorings, fundos, escritórios de advocacia e companhias do agronegócio.

Como o agente funciona na prática

No AgenticRisk, toda a plataforma vira uma única conversa. O usuário diz qual consulta precisa fazer, como restritivo nacional, SCR (Sistema de Informações de Crédito), histórico judicial, dados veiculares, compliance, CPR (Cédula de Produto Rural), informações de imóveis, sócios ou grupo econômico.

O pedido pode ser para uma só pessoa ou para uma lista inteira de CPFs e CNPJs. A resposta chega pronta, separada por pessoa ou em um relatório consolidado, com um resumo automático dos dados de cada módulo, já preparado para leitura.

Por que isso economiza tempo

Sem o agente, o analista precisaria abrir módulo por módulo manualmente. Com a conversa, cai o tempo entre pedir uma consulta e ter o resultado em mãos. Isso pesa no momento atual. A inadimplência das operações com pessoas jurídicas está em 2,8%, e a de produtores rurais chega a 7,4%, segundo o BC (Banco Central). Nesse ambiente, cada dia de atraso na análise amplia a exposição ao risco.

O agente organiza, a empresa decide

O agente cuida da coleta e da organização das informações, não da decisão. Quem aprova ou recusa o crédito continua sendo a empresa. Dos R$ 10,3 bilhões em operações solicitadas na infraestrutura do AgRisk, R$ 7,4 bilhões foram aprovados pelas próprias empresas.

“A integração entre AgRisk e AgFlow entrega tudo o que precisamos de forma muito mais ágil e organizada. No quesito alçadas, tem sido muito pontual para nós. Quando uma solicitação chega ao coordenador ou à liderança, já temos de forma clara o resumo do negócio, todos os ônus e os pontos positivos daquele crédito, e conseguimos seguir com a aprovação diretamente. Tudo fica registrado na esteira, cada um sabe até onde deve ir, quando deve entregar e quais os próximos processos a cumprir até a concessão. A implementação foi tranquila, e o ganho de tempo é expressivo”, conta Jean Becklin, gerente de Barter da Futura Agronegócios.

Outras duas novidades

O AgenticRisk chegou junto com mais dois módulos. O Insights funciona como uma referência comercial: a empresa recebe avaliações de outras empresas da comunidade AgRisk que já negociaram com o mesmo cliente. O Monitoramento e Alertas avisa quando algum sinal de risco escolhido pela empresa muda durante o contrato, como score, negativação, protesto ou processos judiciais.

Os lançamentos foram apresentados em 25 de setembro, na segunda edição do Roadshow AgRisk, em Uberlândia.

“Reunimos os grandes especialistas do mercado de crédito e risco para esse momento, porque queríamos que o lançamento desses módulos acontecesse dentro de uma conversa maior sobre o que a inteligência artificial já é capaz de entregar para quem decide crédito todos os dias. O nível de detalhe que construímos a partir do agro, com variáveis que um birô genérico não enxerga, é o que agora levamos para todo o mercado B2B”, afirma Gustavo Alves, CEO do AgRisk.

Resumo: o que é um agente de IA

Na prática, um agente de inteligência artificial como o AgenticRisk recebe o pedido em linguagem de conversa e devolve o resultado pronto, reunindo o que antes exigia várias etapas manuais. No caso do AgRisk, a tecnologia se apoia em mais de 3,5 milhões de consultas e mais de 1,2 milhão de CPFs e CNPJs já analisados, e é usada por mais de 1.600 empresas.

Sobre o AgRisk

O AgRisk é uma infraestrutura inteligente de decisão de crédito para empresas que avaliam risco de crédito de terceiros, como bancos, fintechs, factorings, fundos, escritórios de advocacia e companhias do agronegócio. Fundado em 2016 e com sede em Uberlândia (MG), o AgRisk reúne o AgFlow, motor de decisão de crédito, o AgRisk Consultas, plataforma de inteligência de risco, o AgRisk Capital, voltado à antecipação de recebíveis para a cadeia do agronegócio, e a CredAcademy, plataforma de capacitação em crédito.